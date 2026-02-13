Visoki dužnosnici iz cijelog svijeta sastaju se u Münchenu kako bi razmijenili ideje o budućnosti transatlantskog saveza i sigurnosne arhitekture Europe. Trodevna Minhenska sigurnosna konferencija, najavljena kao možda i najvažnija od 1963., tradicionalno se održava u hotelu Bayerischer Hof (tportal), Merz za jaku Europu i očuvanje transatlanskih odnosa (HRT)
Građani zapadnih zemalja sve više vjeruju da svijet ide prema globalnom ratu, pokazuju rezultati istraživanja The POLITICO Poll, koji otkrivaju rastuću zabrinutost javnosti zbog rizika i troškova nove ere sukoba (N1)
Još imate osobnu s trajnim rokom važenja? Sve one istječu u kolovozu (Bug)
Fiskalizirano 12,98 milijuna eRačuna, PU dala uputu u vezi ispravljanja (HRT)
Prodaja Fortenove mogla bi Vujnovcu donijeti milijardu eura – ako proda i Konzum plus (Danica)
Bušenja proteklih tjedana u okolici Zaprešića dala su odlične rezultate, a novootrikvenom termalnom vodom mogle bi se zadovoljiti sve toplinske potrebe grada (N1)
Počelo suđenje protiv Mete i Googlea zato što su „proizveli ovisnost u mozgovima djece“, ishod rasprava mogao bi uspostaviti značajan sudski presedan u pogledu građanske odgovornosti operatera društvenih mreža koji su dosad bili izuzeti (Jutarnji)
Stubičke Toplice: Ulaganje 17,6 milijuna eura u zdravstveni turizam (Poslovni)
Zbog krize u građevinskoj i autoindustriji sve više ljudi iseljava iz Njemačke. Među njima su i Hrvati koji su bolji život odlučili pronaći u svojoj domovini ili nekoj drugoj zemlji (tportal)
Stižu nove ocjene u ruskim školama. Ocjenjivat će se poslušnost (Index)
USKOK je uhitio gradonačelnika Nove Gradiške Vinka Grgića i još nekoliko osoba zbog sumnje na korupciju i namještanje gradskih natječaja. Neslužbeno se doznaje da je nakon privođenja potpisao ostavku (Jutarnji)
Hedl o “lokalnim šerifima”: Caruju u svojim mjestima, ponašaju se kao država u državi... u pravilu čine “male usluge” građanima, nekima daju stipendije, nekima poticaj, nekima socijalnu pomoć i tako stvaraju sliku osobe koja radi puno za lokalnu sredinu, a naravno najviše su činili za sebe same (N1)
Marko Francišković osuđen na dvije godine zatvora, djelomično uvjetno, zbog poticanja na terorizam, osam mjeseci će provesti iza rešetaka (Jutarnji, tportal)
Platforma “Halo, inspektore”: Peticija protiv poskupljenja usluga telekoma (HRT)
Studija: AI češće širi medicinske dezinformacije kad zvuče stručno i uvjerljivo – Za ove modele važnije je kako je neka tvrdnja napisana, nego je li tvrdnja točna (Index)
Sprema se seks skandal u Mađarskoj? Glavni Orbanov oponent Péter Magyar objavio kako provladine osobe planiraju objaviti snimku njega u “intimnoj situaciji s bivšom partnericom”, moguće i krivotvorenoj (N1)
Policija je jutros, po nalogu USKOK-a, ponovno uhitila gradonačelnika Nove Gradiške Vinka Grgića, kojemu to nije prvi put – uhićen je i prije šest godina, neslužbeno: Istražitelji sumnjaju da je Grgić počinio više kaznenih djela zlouporabe položaja vezanih uz poslove na lokalnoj infrastrukturi i gradske natječaje (Jutarnji, tportal), evo što posjeduje: vilu s bazenom, dva kredita.. (24 sata)
Večer uz tv: Danas kreće Dora, prva polufinalna večer od 20.15 (HRT), na drugom programu od 21 sati možete pogledati dokumentaracMirotvorac – o Josipu Reihlu-Kiru(HRT)
Nadolazeći iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max mogli bi zadržati iste početne cijene kao i njihovi prethodnici (Bug)
Za ‘odmorište duhova’ – Marune, na Velebitu na autocesti A1 u Jasenicama, stigla samo jedna ponuda: Želi ga tvrtka s jednim zaposlenim (tportal)
Idemo li prema izvanrednim izborima? Analitičari: Znakovito je da Plenković vraća Tuđmanovu retoriku… (Nacional), može li Milanović s Možemo i SDP-om srušiti HDZ? Profesor s FPZ-a: Milanovićeva lista ne bi bila dobra za SDP i Možemo – uzela bi im dio glasova, a nedovoljni bi zagrabila u desno krilo birača (Index)
Elon Musk: Amerika će 1000% bankrotirati. Mogu je spasiti samo AI i roboti (Index)
Američka skijaška legenda Lindsey Vonn (41) obavila je i treću operaciju nakon teškog prijeloma noge nakon pada na spustu na Olimpijskim igrama, odlučila je nastupiti iako je nedavno pokidala križne ligamente lijevog koljena (tportal)
Glumac James Van Der Beek preminuo u 48. godini, najpoznatiji po ulozi u seriji Dawson’s Creek (Index)
Facebook omogućio animiranje profilnih fotografija i objava (Bug)
Hrvatski lovački savez poziva fotografe, profesionalne i amatere, za suradnju: traže autentične fotografije divljači hrvatskih lovišta (Facebook)
Minuta šutnje u parlamentu Kanade (Index), Kanada tuguje s vama, rekao je kanadski premijer Mark Carney u govoru nakon masakra (BBC),
Putin masno zarađuje mračnom flotom: Biznis ide glatko zahvaljujući – međunarodnom pravu (tportal)
Ukrajinski kralj kladionica ulaže golem novac u klaonice u RH, na području Sisačko-moslavačke županije planira se čak 18 farmi… Iz Zelene akcije upozoravaju da bi tri klaonice mogle imati kapacitet klanja do 270 milijuna pilića godišnje. To je višestruko veći kapacitet od trenutačnog uzgoja peradi u Hrvatskoj (Index), pozvali na prosvjed 21. veljače (H-alter)
Svake godine, posljednjeg tjedna u svibnju, održavat će se Tjedan Hrvata izvan Hrvatske s ciljem da se u hrvatskoj javnosti poveća vidljivost Hrvata izvan domovine (Index)
Kardiokirurg Zvonimir Ante Korda novi ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (N1)
Stigla je i potvrda: Renault će proizvoditi vojne dronove (Revija HAK)
U Bruxellesu se razrađuje dosad nezabilježen plan koji bi Ukrajini mogao omogućiti djelomično članstvo u Europskoj uniji već sljedeće godine – i to prije nego što dovrši sve reforme potrebne za punopravno članstvo (tportal)
Zagrebačke kućice koje prkose urbanizaciji: okružene stambenim zgradama, “smetaju” ulazu u shopping centar, neke ipak čeka i rušenje… (Večernji)
Masakr u Kanadi. Najmanje 10 mrtvih i 25 ozlijeđenih, osoba koja je počinila napad izvršila samoubojstvo (Index)
Trump zbog Epsteina navodno zvao policiju, izgleda da je “ipak znao što radi” (N1)
Lani je prijavljeno više od 3900 kaznenih djela spolnog uznemiravanja i iskorištavanja djece i mladih na internetu. Kako zaštititi djecu u digitalnom okružju? Gotovo 50 posto djece svaki dan provodi od tri do 5 sati u digitalnom svijetu, vikendom i više, negativne posljedice sve su češće… pričali o tome u Otvorenom (tportal)
Analitičar Rimac: Piletić je prvi ministar koji odlazi jer se raspao sustav. Evo što to znači za oporbu: Ovdje se ne radi o simbolici, nego o ljudima koji mjesecima čekaju zakonsko pravo. To je teren na kojem vlast ima vrlo malo obrambenih mehanizama (Telegram, Nacional)
Ministar Šušnjar odbacio mogućnost da se malim obrtnicima omogući rad nedjeljom, kaže da ona služi za “svetkovanje dana Gospodnjeg”, mali obrtnici mu odgovorili: “Ali mi želimo raditi, gubimo velik novac” (N1)
Viralni trend s ChatGPT-jem je zabavan, ali se trebamo i zapitati: Karikature otkrivaju koliko AI zna o nama – sve informacije koje im damo se pohranjuju i koriste za obuku ovih impresivnih modela uz nejasnu dugoročnu upotrebu (tportal)
Željko Marušić: Ako tijekom vožnje pokušate ubaciti automatski mjenjač u rikverc, posljedice ovise o starosti vozila i razini elektroničke zaštite, ali rizik nikada nije zanemariv (Nacional)
Musk daleko najbogatiji na svijetu: sa svojom 768 milijardi dolara vrijednom imovinom nalazi se ispred Larryja Pagea (suosnivača Googlea) čija imovina vrijedi tek – 281 milijardu (Mreža)
Izvještaj špijuna: Rusi manipuliraju s ratom u Ukrajini, nemaju ga namjeru završiti (tportal)
Komunistički režim na Kubi vlada već 67 godina, no kombinacija potpune energetske iscrpljenosti, gospodarskog sloma i dosad neviđenog američkog pritiska sada prvi put ozbiljno dovodi u pitanje njegov opstanak (Index)
Zimske olimpijske igre: hrvatski predstavnici Matija Legović (20) i Krešimir Crnković (31) zauzeli 72., odnosno 76. mjesto u konkurenciji 89 natjecatelja u biatlonu na 20 km (HRT), Tena Hadžić, Ema Sobol i Marko Skender zastali su u kvalifikacijama sprinta u skijaškom trčanju, kao i Valentina Aščić u kvalifikacijama utrke na 500 metara u brzom klizanju na kratke staze (Index)
SpaceMolt je nova online igra stvorena isključivo za AI agente. Oni se natječu, surađuju i stvaraju priče u virtualnom svemiru, dok su ljudi svedeni na ulogu pasivnih promatrača (Bug)
U srijedu jačanje južine, kiša češća, lokalno i obilnija, još malo toplije (HRT)
Lani je prodano čak 13,2 posto manje nekretnina nego u 2024. godini, sugeriraju podaci Porezne uprave. Dok se u kuloarima već počelo govoriti o slomu, stručnjaci smatraju da je riječ o stabilizaciji tržišta koje je proteklih godina doživjelo ozbiljan rast nekretninskih transakcija, ali cijena. Kupovat će se i dalje, ali uz više opreza (tportal)
Komentar profesorice iz Kostrene na Thompsonov koncert (dobro, politički govor) u Rijeci postao viralan: Nitko ‘vama’ nije lijepio plakate, plakati su bili TEBI. Tebi koji si dizao desnicu. Preuzmi odgovornost. Svoju. Ne skrivaj se iza djece, mladih ni ‘hrvatskog naroda’, reci jasno što je bilo ustaštvo od kojeg se nikad nisi ogradio (Index)
Geotermalna energija mogla bi idućih godina postati važan hrvatski energetski adut. Prošlogodišnja bušenja u četiri grada dala su vrlo dobre rezultate, a ovih je dana bušenje počelo i na novoj lokaciji – u Virovitici (Poslovni)
Statuse na WhatsAppu uskoro će moći vidjeti grupe ljudi koje vi odaberete, slično opciji “close friends” na Instagramu (Bug)
Sada je i u Hrvatskoj pokrenuta inicijativa za zabranu društvenih mreža mlađima od 15 godina (Bug)
