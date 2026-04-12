Trump: BLOKIRAMO Hormuz, mogu uništiti Iran. Iranska garda: Prolaz je otvoren za civile (Index)
Rekordna izlaznost u Mađarskoj, do 18:30 glasalo je 77,8 posto birača (HRT), prema istraživanju javnog mnijenja stranka Tisza Pétera Magyara osvojila je 55,5 posto glasova, dok se predviđa da će Fidesz Viktora Orbána dobiti 37,9 posto, nije bilo izlaznih anketa (Index)
Webb i Hubble udružili snage i razotkrili dosad neviđene detalje Saturna (Bug)
Užas kod Velike Gorice: Žena skočila sa zgrade, u stanu pronađena mrtva maloljetnica (N1)
Cannes: Poljski, bugarski, ruski i rumunjski film u konkurenciji za Zlatnu palmu, ali ne i hrvatski (Nacional)
Trećina irskih benzinskih postaja ostala je bez goriva, policija prati kolone cisterni s naftom, a dio ključnih autocesta u zemlji i dalje je zatvoren zbog prosvjeda protiv rasta cijena goriva koje je izazvao rat na Bliskom istoku, hitne službe bez goriva za intervencije (Jutarnji)
Američki mediji objavili su ovih dana da su iranske snage do primirja koristile satelitske snimke kineske tvrtke MizarVision, poboljšane umjetnom inteligencijom, kako bi preciznije ciljale američke vojne instalacije diljem Bliskog istoka. Riječ je o snimkama koje koriste automatizirano prepoznavanje i označavanje objekata, što omogućuje operaterima da identificiraju baze, opremu i infrastrukturu u minutama umjesto satima (tportal)
Cijene nekretnina otišle u nebo, Hrvatska prednjači među europskim zemljama (Nacional)
Velika izlaznost u Mađarskoj: Više od polovice od 7,53 milijuna birača glasalo je do 13 sati u nedjelju na parlamentarnim izborima (tportal)
Prema posljednjem popisu iz 1996. godine, u Jadranu je bilo zabilježeno 407 vrsta riba. U proteklih 30 godina u more je ušlo čak 48 novih vrsta, koje su stigle ili iz Crvenog mora preko Sueskog kanala ili iz Atlantskog oceana kroz Gibraltar, posebno zabrinjava promjena temperature (N1)
Što krov skriva? Upozorenje iznad naših glava koje ne smijemo ignorirati: U mnogim se višekatnicama, pogotovo izgrađenim u 19. i početkom 20. stoljeća, kriju slabosti koje mogu odlučivati o životu i smrti u slučaju potresa (Zgradonačelnik)
Opet na Zemlji: Što će sada biti s astronautima Artemisa II? Posada ove misije je provela manje vremena u Svemiru nego astronauti prije njih, utjecaj na zdravlje vjerojatno minimalan. Ispunjavaju uvjete i za iduće misije: Artemis III 2027. i Artemis IV planiran za 2028, na kojem će ponovno spustiti posadu na Mjesec (tportal)
Starmer: Dosta mi je toga da obiteljima rastu računi zbog poteza Trumpa ili Putina (Index)
U crnom Pavlekovu notesu nema samo mame Kostelić; novac se dijelio šakom i kapom, popis je gadljiv (Slobodna)
Sljeme dva tjedna nakon oluje: Šuma razorena, sanacija u tijeku (Index)
Operna pjevačica Dunja Vejzović: Ako je Thompson počasni građanin Raba, ja ne želim biti. Vraćam titulu (Index)
U malom mađarskom selu Felcsút, skromna kućica Viktora Orbána trebala bi simbolizirati njegovu povezanost s narodom, no uoči izbora koji bi mogli uzdrmati njegovu dugogodišnju vlast sve više dolazi u fokus raskorak između te slike i stvarnosti obilježene optužbama za korupciju, ekonomskim problemima i padom potpore birača… priča o izgradnji stadiona s više mjesta nego što selo ima stanovnika… (tportal)
Zagreb kreće s radovima na obnovi infrastrukture, prvo kreću radovi u Ulici grada Vukovara od Ozaljske ulice do Savske ceste, a u najavi je i rekonstrukcija nadvožnjaka Zagrebačka avenija – Selska cesta (Dnevnik, Nacional)
Potkraj ožujka 75.931 nezaposlen, najniže od rujna lani (HRT)
Varteks je sravnjen sa zemljom, na mjestu nekadašnjeg tekstilnog diva nastaje trgovački kompleks s hipermarketom i 430 parkirnih mjesta (Jutarnji)
Usred vožnje promijenio rutu i odvezao tramvaj u spremište: ‘Idem doma, nije mi došla zamjena’ (24 sata)
Ukrajina pristala na uskrsno primirje: Prekid vatre trajat će 32 sata (Jutarnji, tportal)
Trump razmatra povlačenje američkih vojnika iz Europe, stotine brodova blokirano u Hormuzu. Kuvajt prijavio napade dronovima. Iran: Nismo mi (Index)
Srbija bi mogla ostati bez do 1,5 milijardi eura iz europskih fondova jer Europska komisija razmatra obustavu isplata zbog zabrinutosti oko stanja demokracije i bliskih odnosa s Rusijom, piše Politico (tportal)
Ceremonijalnim startom u Rijeci počeo WRC Croatia Rally (HRT), sudjelovale i Krila Oluje, pogledajte fotke (Riportal)
Sjeća li se još tko NFT-eva? Svi su htjeli brzu zaradu, no hype nije potrajao pa je ova imovina vrlo brzo doživjela krah (Lider)
Trump u idućim danima očekuje konkretne obveze – poput slanja ratnih brodova ili drugih vojnih kapaciteta iz Europe, zahtjev ima obilježja ultimatuma (Jutarnji)
Sindikati pozivaju na prosvjed: ‘Prosječna neto plaća trebala bi biti 2200 eura‘ (tportal)
Grad koji ne postoji na Google Kartama: Tajno skrovište bogataša o kojem se malo zna (Index)
Polufinale Svjetskog prvenstva u nogometu 2026. godine odigrat će se na stadionu AT&T u Dallasu, koji bi za tu priliku mogao primiti čak 105.000 gledatelja i tako postaviti novi rekord posjećenosti. Trenutni rekord drži finale iz 1994. godine na stadionu Rose Bowl u Pasadeni, koje je pratilo 94.194 gledatelja, piše The Sun. Tamo će Engleska igrati protiv Hrvatske (Index)
Podvožnjak kod Vjesnikova nebodera na Slavonskoj aveniji trebao bi biti otvoren do kraja ovog tjedna (N1)
Kupite dio Pariza: Komad Eiffelova tornja ide na dražbu – riječ je o segmentu stubišta, cijena bi mogla dosegnuti između 120.000 i 150.000 eura (tportal)
Artemis II: Astronauti snimili rijetku pomrčinu Sunca i nepoznatu stranu Mjeseca (HRT), projekt je do sada koštao oko 93 milijarde dolara, a većinu plaćaju američki porezni obveznici (Poslovni), misiju ovdje komentiraju na Forumu
FBI: Amerikanci su izgubili milijarde dolara zbog kripto prijevara (Lider)
Svaki treći Hrvat ima povišen krvni tlak i šećer – preventivni pregledi su ključni (HRT)
Vedran Pavlek nakon Turske odletio je u središnju Aziju, točnije u Kazahstan (RTL Danas, Jutarnji)