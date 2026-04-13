Uskoro kreće blokada Hormuza, Britanci odbili Trumpa, papa odgovorio na teške uvrede američkog predsjednika (Jutarnji)
Višeslav Raos: Mađarska nije odbacila model koji je Orbán izgradio. Ona ga pokušava preoblikovati. Hoće li u tome uspjeti, ovisit će o tome može li nova koristiti moć da bi je ograničila. Ako uspije, Mađarska će postati primjer političke korekcije iznutra. Ako ne uspije, Orbánov sustav preživjet će, samo s novim upravljačem (tportal)
Gjenero: Razlog Orbanovog pada nije u kobasicama, kako neki kolege banaliziraju, već to što glavnina mađarskog političkog tijela nije mogla prihvatiti protueuropsku i prorusku politiku, Mađarska nije zemlja u kojoj postoji meka moć Rusije (Nacional)
Za Praznik rada u Zagrebu sviraju Orkestar ZET-a, Šlageristi, Pavel, Silente i Vesna Pisarović (Index)
Detaji horora u Velikoj Gorici: Majka ubila kćer tupim predmetom pa se bacila sa zgrade (Nacional)
Nakon prebrojenih 99 posto glasova, Magyarova Tisza imat će 138 mjesta u parlamentu od njih 199, dok će Fidesz dobiti 55 (Index)… 132 mjesta je dovoljno za dvotrećinsku većinu, potrebnu za mijenjanje Orbanovih zakona, Magyar: Srušili smo Orbanov režim i vratili domovinu (tportal)
Trump najavio blokadu Hormuškog tjesnaca: Svijetu prijeti novi naftni šok (tportal)
Orbanov poraz loša je vijest za Vučića, ali ne i za nas… Iako je Hrvatska imala ok odnose sa susjedima, upravo je Orban bio taj koji je svako malo mahao kartom “velike Mađarske”, one prije Trianonskog mirovnog sporazuma iz 1920., a zakuhao je i spor između MOL-a i Janafa… (Nacional)
Umro je Ivan Rimac, poznati hrvatski poduzetnik i otac Mate Rimca (Jutarnji)
Jaja iz slobodnog uzgoja sve traženija: Slavonski model daje rezultate (HRT)
Trump: BLOKIRAMO Hormuz, mogu uništiti Iran. Iranska garda: Prolaz je otvoren za civile (Index)
Rekordna izlaznost u Mađarskoj, do 18:30 glasalo je 77,8 posto birača (HRT), prema istraživanju javnog mnijenja stranka Tisza Pétera Magyara osvojila je 55,5 posto glasova, dok se predviđa da će Fidesz Viktora Orbána dobiti 37,9 posto, nije bilo izlaznih anketa (Index)
Webb i Hubble udružili snage i razotkrili dosad neviđene detalje Saturna (Bug)
Užas kod Velike Gorice: Žena skočila sa zgrade, u stanu pronađena mrtva maloljetnica (N1)
Cannes: Poljski, bugarski, ruski i rumunjski film u konkurenciji za Zlatnu palmu, ali ne i hrvatski (Nacional)
Trećina irskih benzinskih postaja ostala je bez goriva, policija prati kolone cisterni s naftom, a dio ključnih autocesta u zemlji i dalje je zatvoren zbog prosvjeda protiv rasta cijena goriva koje je izazvao rat na Bliskom istoku, hitne službe bez goriva za intervencije (Jutarnji)
Američki mediji objavili su ovih dana da su iranske snage do primirja koristile satelitske snimke kineske tvrtke MizarVision, poboljšane umjetnom inteligencijom, kako bi preciznije ciljale američke vojne instalacije diljem Bliskog istoka. Riječ je o snimkama koje koriste automatizirano prepoznavanje i označavanje objekata, što omogućuje operaterima da identificiraju baze, opremu i infrastrukturu u minutama umjesto satima (tportal)
Cijene nekretnina otišle u nebo, Hrvatska prednjači među europskim zemljama (Nacional)
Velika izlaznost u Mađarskoj: Više od polovice od 7,53 milijuna birača glasalo je do 13 sati u nedjelju na parlamentarnim izborima (tportal)
Prema posljednjem popisu iz 1996. godine, u Jadranu je bilo zabilježeno 407 vrsta riba. U proteklih 30 godina u more je ušlo čak 48 novih vrsta, koje su stigle ili iz Crvenog mora preko Sueskog kanala ili iz Atlantskog oceana kroz Gibraltar, posebno zabrinjava promjena temperature (N1)
Što krov skriva? Upozorenje iznad naših glava koje ne smijemo ignorirati: U mnogim se višekatnicama, pogotovo izgrađenim u 19. i početkom 20. stoljeća, kriju slabosti koje mogu odlučivati o životu i smrti u slučaju potresa (Zgradonačelnik)
Opet na Zemlji: Što će sada biti s astronautima Artemisa II? Posada ove misije je provela manje vremena u Svemiru nego astronauti prije njih, utjecaj na zdravlje vjerojatno minimalan. Ispunjavaju uvjete i za iduće misije: Artemis III 2027. i Artemis IV planiran za 2028, na kojem će ponovno spustiti posadu na Mjesec (tportal)
Starmer: Dosta mi je toga da obiteljima rastu računi zbog poteza Trumpa ili Putina (Index)
U crnom Pavlekovu notesu nema samo mame Kostelić; novac se dijelio šakom i kapom, popis je gadljiv (Slobodna)
Sljeme dva tjedna nakon oluje: Šuma razorena, sanacija u tijeku (Index)
Operna pjevačica Dunja Vejzović: Ako je Thompson počasni građanin Raba, ja ne želim biti. Vraćam titulu (Index)
U malom mađarskom selu Felcsút, skromna kućica Viktora Orbána trebala bi simbolizirati njegovu povezanost s narodom, no uoči izbora koji bi mogli uzdrmati njegovu dugogodišnju vlast sve više dolazi u fokus raskorak između te slike i stvarnosti obilježene optužbama za korupciju, ekonomskim problemima i padom potpore birača… priča o izgradnji stadiona s više mjesta nego što selo ima stanovnika… (tportal)
Zagreb kreće s radovima na obnovi infrastrukture, prvo kreću radovi u Ulici grada Vukovara od Ozaljske ulice do Savske ceste, a u najavi je i rekonstrukcija nadvožnjaka Zagrebačka avenija – Selska cesta (Dnevnik, Nacional)
Potkraj ožujka 75.931 nezaposlen, najniže od rujna lani (HRT)
Varteks je sravnjen sa zemljom, na mjestu nekadašnjeg tekstilnog diva nastaje trgovački kompleks s hipermarketom i 430 parkirnih mjesta (Jutarnji)
Usred vožnje promijenio rutu i odvezao tramvaj u spremište: ‘Idem doma, nije mi došla zamjena’ (24 sata)
Ukrajina pristala na uskrsno primirje: Prekid vatre trajat će 32 sata (Jutarnji, tportal)
Trump razmatra povlačenje američkih vojnika iz Europe, stotine brodova blokirano u Hormuzu. Kuvajt prijavio napade dronovima. Iran: Nismo mi (Index)
Srbija bi mogla ostati bez do 1,5 milijardi eura iz europskih fondova jer Europska komisija razmatra obustavu isplata zbog zabrinutosti oko stanja demokracije i bliskih odnosa s Rusijom, piše Politico (tportal)
Ceremonijalnim startom u Rijeci počeo WRC Croatia Rally (HRT), sudjelovale i Krila Oluje, pogledajte fotke (Riportal)
Sjeća li se još tko NFT-eva? Svi su htjeli brzu zaradu, no hype nije potrajao pa je ova imovina vrlo brzo doživjela krah (Lider)