Opet na Zemlji: Što će sada biti s astronautima Artemisa II? Posada ove misije je provela manje vremena u Svemiru nego astronauti prije njih, utjecaj na zdravlje vjerojatno minimalan. Ispunjavaju uvjete i za iduće misije: Artemis III 2027. i Artemis IV planiran za 2028, na kojem će ponovno spustiti posadu na Mjesec (tportal)
Starmer: Dosta mi je toga da obiteljima rastu računi zbog poteza Trumpa ili Putina (Index)
U crnom Pavlekovu notesu nema samo mame Kostelić; novac se dijelio šakom i kapom, popis je gadljiv (Slobodna)
Sljeme dva tjedna nakon oluje: Šuma razorena, sanacija u tijeku (Index)
Operna pjevačica Dunja Vejzović: Ako je Thompson počasni građanin Raba, ja ne želim biti. Vraćam titulu (Index)
U malom mađarskom selu Felcsút, skromna kućica Viktora Orbána trebala bi simbolizirati njegovu povezanost s narodom, no uoči izbora koji bi mogli uzdrmati njegovu dugogodišnju vlast sve više dolazi u fokus raskorak između te slike i stvarnosti obilježene optužbama za korupciju, ekonomskim problemima i padom potpore birača… priča o izgradnji stadiona s više mjesta nego što selo ima stanovnika… (tportal)
Zagreb kreće s radovima na obnovi infrastrukture, prvo kreću radovi u Ulici grada Vukovara od Ozaljske ulice do Savske ceste, a u najavi je i rekonstrukcija nadvožnjaka Zagrebačka avenija – Selska cesta (Dnevnik, Nacional)
Potkraj ožujka 75.931 nezaposlen, najniže od rujna lani (HRT)
Varteks je sravnjen sa zemljom, na mjestu nekadašnjeg tekstilnog diva nastaje trgovački kompleks s hipermarketom i 430 parkirnih mjesta (Jutarnji)
Usred vožnje promijenio rutu i odvezao tramvaj u spremište: ‘Idem doma, nije mi došla zamjena’ (24 sata)
Ukrajina pristala na uskrsno primirje: Prekid vatre trajat će 32 sata (Jutarnji, tportal)
Trump razmatra povlačenje američkih vojnika iz Europe, stotine brodova blokirano u Hormuzu. Kuvajt prijavio napade dronovima. Iran: Nismo mi (Index)
Srbija bi mogla ostati bez do 1,5 milijardi eura iz europskih fondova jer Europska komisija razmatra obustavu isplata zbog zabrinutosti oko stanja demokracije i bliskih odnosa s Rusijom, piše Politico (tportal)
Ceremonijalnim startom u Rijeci počeo WRC Croatia Rally (HRT), sudjelovale i Krila Oluje, pogledajte fotke (Riportal)
Sjeća li se još tko NFT-eva? Svi su htjeli brzu zaradu, no hype nije potrajao pa je ova imovina vrlo brzo doživjela krah (Lider)
Trump u idućim danima očekuje konkretne obveze – poput slanja ratnih brodova ili drugih vojnih kapaciteta iz Europe, zahtjev ima obilježja ultimatuma (Jutarnji)
Sindikati pozivaju na prosvjed: ‘Prosječna neto plaća trebala bi biti 2200 eura‘ (tportal)
Grad koji ne postoji na Google Kartama: Tajno skrovište bogataša o kojem se malo zna (Index)
Polufinale Svjetskog prvenstva u nogometu 2026. godine odigrat će se na stadionu AT&T u Dallasu, koji bi za tu priliku mogao primiti čak 105.000 gledatelja i tako postaviti novi rekord posjećenosti. Trenutni rekord drži finale iz 1994. godine na stadionu Rose Bowl u Pasadeni, koje je pratilo 94.194 gledatelja, piše The Sun. Tamo će Engleska igrati protiv Hrvatske (Index)
Podvožnjak kod Vjesnikova nebodera na Slavonskoj aveniji trebao bi biti otvoren do kraja ovog tjedna (N1)
Kupite dio Pariza: Komad Eiffelova tornja ide na dražbu – riječ je o segmentu stubišta, cijena bi mogla dosegnuti između 120.000 i 150.000 eura (tportal)
Artemis II: Astronauti snimili rijetku pomrčinu Sunca i nepoznatu stranu Mjeseca (HRT), projekt je do sada koštao oko 93 milijarde dolara, a većinu plaćaju američki porezni obveznici (Poslovni), misiju ovdje komentiraju na Forumu
FBI: Amerikanci su izgubili milijarde dolara zbog kripto prijevara (Lider)
Svaki treći Hrvat ima povišen krvni tlak i šećer – preventivni pregledi su ključni (HRT)
Vedran Pavlek nakon Turske odletio je u središnju Aziju, točnije u Kazahstan (RTL Danas, Jutarnji)
Božo Kovačević: Trump odbija priznati jest da SAD ima koristi od vojne prisutnosti izvan svojih granica. Problem je što on ne razumije značenje riječi saveznik, Netanyahu ne skriva svoje ratno-zločinačke ambicije. Cilj je iranske naftovode okrenuti prema Izraelu… (Index)
Fijumanski dijalekt upisan u Registar kulturnih dobara Hrvatske (Index)
Plenković: Do 2028. plaće dižemo na 1600 eura, a mirovine na 800 eura (Danica)
Umro je Srećko Bogdan (70), legendarni nogometaš Dinama (Index)
Vlatka Kolarović nova je ravnateljica Pula Film Festivala (Jutarnji)
Stigla i ključna dozvola, u centru Zagreba grade atletsku stazu, igrališta i veliku garažu (Jutarnji)
Dinamo i Rijeka izborili finale Hrvatskog kupa, Rijeka kod kuće dobila Slaven 2:0 (Index), Dinamo dvaput gubio protiv Gorice pa zabio još tri komada za 6:3 (Index)
Primirje SAD-a i Irana: Prema više izvora, upravo je Hamneijeva odluka bila prekretnica. Zbog sigurnosnih prijetnji, uključujući mogućnost atentata, komunicirao je posredno… Iran će omogućiti prolazak kroz Hormuški tjesnac, pregovori bi se trebali nastaviti u Pakistanu (tportal)
Ogorec: Izrael je jedini gubitnik u ovoj situaciji. Moglo bi doći do određenih turbulencija (N1)
Globalni pad cijena nafte: Počela utrka europskih i azijskih rafinerija (HRT)