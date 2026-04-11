Danas (21:00)

  • Porezi i ratovi guraju cijene u nebo, dizel pod najvećim udarom (Lider)
  • U nepuna tri mjeseca 104.000 građana otvorilo besplatan račun u banci (N1)
  • Ivo Goldstein: Izglasavanjem smrtne kazne izraelska država je izgubila svoje najsnažnije oružje – demokratske atribute (Nacional)
  • Milanović je bio dobro raspoložen: Obišao štandove na Obrtničkom gastro festu u Koprivnici, virio u čašice, kušao i kolače (Večernji, Klikaj)
  • Instagram uvodi uređivanje komentara, ali uz vremensko ograničenje (Bug)
  • Posljednja anketa pred izbore u Mađarskoj: Tisza uživa podršku 52 posto birača, dok Fidesz-KDNP ima 39 posto (Index)

Danas (15:00)

  • Opet na Zemlji: Što će sada biti s astronautima Artemisa II? Posada ove misije je provela manje vremena u Svemiru nego astronauti prije njih, utjecaj na zdravlje vjerojatno minimalan. Ispunjavaju uvjete i za iduće misije: Artemis III 2027. i Artemis IV planiran za 2028, na kojem će ponovno spustiti posadu na Mjesec (tportal)
  • Starmer: Dosta mi je toga da obiteljima rastu računi zbog poteza Trumpa ili Putina (Index)
  • U crnom Pavlekovu notesu nema samo mame Kostelić; novac se dijelio šakom i kapom, popis je gadljiv (Slobodna)
  • Sljeme dva tjedna nakon oluje: Šuma razorena, sanacija u tijeku (Index)
  • Operna pjevačica Dunja Vejzović: Ako je Thompson počasni građanin Raba, ja ne želim biti. Vraćam titulu (Index)
Danas (11:00)

  • U Pakistanu danas počinju mirovni pregovori između SAD-a i Irana, pregovori Izraela i Libanona u utorak (Novi list), Trump dao novi ultimatum Iranu (Index)
  • Kremlj priznaje i svjestan je da bi Fidesz, stranka Viktora Orbana, mogla izgubiti vlast u nedjelju (Jutarnji)
  • U većinom topliju subotu dopodne lokalno malo kiše, zatim sunčanije (HRT)
  • Društvene mreže u 2025. koristilo je 89 % mladih u EU (Mreža)
  • Ovog tjedna obilježen Svjetski dan Roma: Osam milijuna eura ulaganja, ostaje problem segregacije (HRT)
Jučer (23:00)

  • U malom mađarskom selu Felcsút, skromna kućica Viktora Orbána trebala bi simbolizirati njegovu povezanost s narodom, no uoči izbora koji bi mogli uzdrmati njegovu dugogodišnju vlast sve više dolazi u fokus raskorak između te slike i stvarnosti obilježene optužbama za korupciju, ekonomskim problemima i padom potpore birača… priča o izgradnji stadiona s više mjesta nego što selo ima stanovnika… (tportal)
  • Zagreb kreće s radovima na obnovi infrastrukture, prvo kreću radovi u Ulici grada Vukovara od Ozaljske ulice do Savske ceste, a u najavi je i rekonstrukcija nadvožnjaka Zagrebačka avenija – Selska cesta (Dnevnik, Nacional)
  • Potkraj ožujka 75.931 nezaposlen, najniže od rujna lani (HRT)
  • Varteks je sravnjen sa zemljom, na mjestu nekadašnjeg tekstilnog diva nastaje trgovački kompleks s hipermarketom i 430 parkirnih mjesta (Jutarnji)
  • Usred vožnje promijenio rutu i odvezao tramvaj u spremište: ‘Idem doma, nije mi došla zamjena’ (24 sata)
Jučer (17:00)

  • APN zaprimio 5280 zahtjeva za potporu mladima pri kupnji ili gradnji prve nekretnine (HRT)
  • Magyar vodi uoči izbora, ali ishod je neizvjestan: Oko 25 posto Mađara još je neodlučno (N1)
  • Artemis II se vraća kući, sletjet će u ocean kod Kalifornije, nešto poslije 20 sati po istočnoameričkom vremenu, kod obale San Diega (HRT)
  • Hrvatska u europskom vrhu po iznosima kazni vezanih uz zaštitu podataka (Bug)
  • Globalni prihod od poluvodiča premašit će 1,3 bln USD u 2026. (Mreža)
Jučer (11:00)

  • Ukrajina pristala na uskrsno primirje: Prekid vatre trajat će 32 sata (Jutarnji, tportal)
  • Trump razmatra povlačenje američkih vojnika iz Europe, stotine brodova blokirano u Hormuzu. Kuvajt prijavio napade dronovima. Iran: Nismo mi (Index)
  • Srbija bi mogla ostati bez do 1,5 milijardi eura iz europskih fondova jer Europska komisija razmatra obustavu isplata zbog zabrinutosti oko stanja demokracije i bliskih odnosa s Rusijom, piše Politico (tportal)
  • Ceremonijalnim startom u Rijeci počeo WRC Croatia Rally (HRT), sudjelovale i Krila Oluje, pogledajte fotke (Riportal)
  • Sjeća li se još tko NFT-eva? Svi su htjeli brzu zaradu, no hype nije potrajao pa je ova imovina vrlo brzo doživjela krah (Lider)
Prekjučer (23:00)

  • Trump u idućim danima očekuje konkretne obveze – poput slanja ratnih brodova ili drugih vojnih kapaciteta iz Europe, zahtjev ima obilježja ultimatuma (Jutarnji)
  • Sindikati pozivaju na prosvjed: ‘Prosječna neto plaća trebala bi biti 2200 eura‘ (tportal)
  • Grad koji ne postoji na Google Kartama: Tajno skrovište bogataša o kojem se malo zna (Index)
  • Polufinale Svjetskog prvenstva u nogometu 2026. godine odigrat će se na stadionu AT&T u Dallasu, koji bi za tu priliku mogao primiti čak 105.000 gledatelja i tako postaviti novi rekord posjećenosti. Trenutni rekord drži finale iz 1994. godine na stadionu Rose Bowl u Pasadeni, koje je pratilo 94.194 gledatelja, piše The Sun. Tamo će Engleska igrati protiv Hrvatske (Index)
Prekjučer (11:00)

  • Podvožnjak kod Vjesnikova nebodera na Slavonskoj aveniji trebao bi biti otvoren do kraja ovog tjedna (N1)
  • Kupite dio Pariza: Komad Eiffelova tornja ide na dražbu – riječ je o segmentu stubišta, cijena bi mogla dosegnuti između 120.000 i 150.000 eura (tportal)
  • Artemis II: Astronauti snimili rijetku pomrčinu Sunca i nepoznatu stranu Mjeseca (HRT), projekt je do sada koštao oko 93 milijarde dolara, a većinu plaćaju američki porezni obveznici (Poslovni), misiju ovdje komentiraju na Forumu
  • FBI: Amerikanci su izgubili milijarde dolara zbog kripto prijevara (Lider)
  • Svaki treći Hrvat ima povišen krvni tlak i šećer – preventivni pregledi su ključni (HRT)
  • Vedran Pavlek nakon Turske odletio je u središnju Aziju, točnije u Kazahstan (RTL Danas, Jutarnji)
Srijeda (23:00)

  • Božo Kovačević: Trump odbija priznati jest da SAD ima koristi od vojne prisutnosti izvan svojih granica. Problem je što on ne razumije značenje riječi saveznik, Netanyahu ne skriva svoje ratno-zločinačke ambicije. Cilj je iranske naftovode okrenuti prema Izraelu… (Index)
  • Fijumanski dijalekt upisan u Registar kulturnih dobara Hrvatske (Index)
  • Plenković: Do 2028. plaće dižemo na 1600 eura, a mirovine na 800 eura (Danica)
  • Umro je Srećko Bogdan (70), legendarni nogometaš Dinama (Index)
  • Vlatka Kolarović nova je ravnateljica Pula Film Festivala (Jutarnji)
  • Stigla i ključna dozvola, u centru Zagreba grade atletsku stazu, igrališta i veliku garažu (Jutarnji)
  • Dinamo i Rijeka izborili finale Hrvatskog kupa, Rijeka kod kuće dobila Slaven 2:0 (Index), Dinamo dvaput gubio protiv Gorice pa zabio još tri komada za 6:3 (Index)
Srijeda (17:00)

  • Primirje SAD-a i Irana: Prema više izvora, upravo je Hamneijeva odluka bila prekretnica. Zbog sigurnosnih prijetnji, uključujući mogućnost atentata, komunicirao je posredno… Iran će omogućiti prolazak kroz Hormuški tjesnac, pregovori bi se trebali nastaviti u Pakistanu (tportal)
  • Ogorec: Izrael je jedini gubitnik u ovoj situaciji. Moglo bi doći do određenih turbulencija (N1)
  • Globalni pad cijena nafte: Počela utrka europskih i azijskih rafinerija (HRT)
  • Plenković: Primirje smiruje tržišta, “plivajući PDV” krajnja mjera (HRT)
  • Besplatno predavanje o misiji Artemis II u Tehničkom muzeju održat će Ante Radonić (HRT)
  • Imate li Kindle stariji od 2012., uskoro gubite pristup službenoj trgovini knjiga (Bug)
Srijeda (11:00)

  • Primirje je Trumpu omogućilo da izbjegne nezahvalan izbor – ili dodatnu eskalaciju sukoba ili povlačenje koje bi moglo narušiti njegov politički kredibilitet. Ipak, riječ je tek o privremenom predahu, piše BBC u analizi (tportal)
  • Nestašica goriva prijeti i aerodromima: skuplje karte, dodatne naknade za gorivo i smanjenje broja letova možda će postati nova stvarnost, piše Euronews (Index)
  • Plan od 12 točaka: Mađarska vlada potpisala je s Rusijom sporazum o proširenju gospodarskih, trgovinskih, energetskih i kulturnih veza, otkrivaju dokumenti ruske vlade do kojih je došao Politico. Ti dokumenti jasno pokazuju koliko se Budimpešta i Moskva namjeravaju zbližiti (Index)
  • Novo pravilo Čistoće zbunjuje stanare, podzemne spremnike moći će otključati putem aplikacije, ali samo do tri virtualne kartice po kućanstvu (N1)
  • Neslužbeno: Pavlek je napustio Tursku? U srijedu napustio lokaciju na kojoj se nalazio dok je čekao izručenje u Hrvatskoj (Danas, tportal)
  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost priprema javni poziva za poticanje obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama vrijedan 38 milijuna eura (Bug)