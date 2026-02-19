Emil Tedeschi: Činjenica je da se može uspjeti u Hrvatskoj (Poslovni)
Puhovski: Hrebakov ultimatum dao je Plenkoviću prostora da uvjeri Penavu da se riješi Dabre (N1)
U planiranju ‘Zoranove liste’ sudjeluju neki od njegovih najbližih suradnika, a on o svemu mudro šuti i ne planira se izjašnjavati… Nacional doznaje kako oko predsjednika žele okupiti liberalni centar
Stručnjak koji je gradio Poljud: Rekonstrukcija stadiona nije moguća, došlo je do zamora materijala na konstrukcijama… morat će ići u izgradnju novog ili u značajnu rekonstrukciju s nadogradnjama (Index)
Vučić: Razgovarao sam s Plenkovićem, kaže mi da ‘trojni pakt’ nije uperen protiv Srbije (Nacional)
Zrinka Ljutić 26. mjestom u olimpijskom slalomu zapečatila je vrlo lošu sezonu, u kojoj je lutala, gubila bodove, vrlo brzo izgubila šanse da obrani mali Kristalni globus (Jutarnji)
Američka vojska spremna je napasti Iran već ovog vikenda, iako predsjednik Donald Trump još nije donio konačnu odluku (N1), trećina američke ratne mornarice poslana prema Iranu (Index)
Domovinski pokret ima uvjet da Josip Dabro napusti Sabor: zakon o kriminalizaciji svih totalitarnih režima (tportal)
Odluka Elona Muska da ruskim snagama uskrati pristup svojoj satelitskoj internetskoj usluzi Starlink usporila je napredovanje ruskih snaga, izazvala pomutnju među ruskim vojnicima i dala prednost ukrajinskim braniteljima (Index)
Prošla je godina bila rekordna u povratku iseljenih Hrvata iz inozemstva: osim većeg broja novoređene djece, u Hrvatsku se vratilo oko 17 tisuća ljudi (Danica)
Stranka Tisza Orbanovog protukandidata Magyara ostvaruje sve veću prednost, naslućuje se kraj Fideszove vlasti (Index)
Još jedan bizaran trend: Pod hashtagom #Pingtok, tinejdžeri snimaju sebe dok su drogirani i međusobno dijele drogu. Time dosežu milijune gledatelja na TikToku (DW)
Alarmantni podaci: Više od 40 posto mladih u Hrvatskoj puši, među najgorima smo u EU-u (N1)
Francuska pritišće Vučića zbog izručenja ubojice s Ovčare. Traže izručenje osumnjičenika za ubojstvo Jean-Michela Nicoliera, građanina Srbije Spasoja Petkovića kao i isplatu odštete u visini od 200.000 eura (Index)
Josip Dabro nije posjetio Pavelićev grob u Madridu, ali je zato poznato tko je: Davor Šuker kad je živio u Madridu, Milan Kujundžić (navodno iz znatiželje), Bad Blue Boysi s Goranom Kovačem Mackom na čelu, Martin Pauk iz Domovinskog pokreta… (N1, Nacional)
Francuska će postupno prestati koristiti američke platforme Microsoft Teams i Zoom te ih zamijeniti domaćim rješenjem, platformom Visio, koja će do 2027. biti uvedena u svim državnim tijelima, tako pokazuju zube Big Techu (tportal)
Tin ponovno rođen -135 godina poslije: Sedam desetljeća nakon pjesnikove smrti i isteka autorskih prava, Ujevićevo djelo postaje javno dobro i ponovno slobodno diše u eteru (HRT)
Vjernici vrlo često miješaju ili poistovjećuju pojmove post i nemrs. Post označava jedan obrok u danu, a nemrs znači ne jesti meso. Naglasak je na umjerenosti u hrani (Klikaj)
Rusija se sve više oslanja na strane borce jer gubici na bojištu nadmašuju novačenje, osobito u posljednja dva mjeseca, kada je Ukrajina nanijela više žrtava nego što ih Moskva uspijeva nadoknaditi. Ako se gubici povećaju na oko 50 tisuća mjesečno, Putin bi mogao biti prisiljen na novu nepopularnu mobilizaciju (Jutarnji)
Hrebak: Neću biti u koaliciji s glupim desničarima. Plenkoviću dajem 30 dana, glasat ćemo za novog ministra (N1)
U vrhu smo EU po posjedovanju nekretnina, ali i po onima koje su prazne (N1)
Pljuskovi, snijeg, jak vjetar… Bit će svega do kraja tjedna – jugo će okrenuti na buru (tportal)
Kod Budimpešte viđen medvjed, vjeruju da nije došao iz divljine, već od privatnog posjeda (Index)
Pacijenti više ne mogu do recepata i uputnica putem sDoktora, Ministarstvo zdravstva od liječnika traži da se koriste Centralnim zdravstvenim informacijskim sustavom, dok drugi komunikacijski kanali nisu sigurni (HRT)
Pokušaj Europske unije da kazni strane luke i banke koje Rusija koristi za zaobilaženje sankcija i ilegalnu prodaju nafte nailazi na otpor dijela država članica, što prijeti slabljenju najnovijeg paketa mjera protiv Moskve (Index)
Sprema se prosvjed umirovljenika na Dan žena: ‘Ne damo svoje dostojanstvo’ (Nacional)
Dabro: Nemam se potrebu ispričati. Snimit ću album domoljubnih pjesama za sve moje fanove (N1)
Most u Trogiru među najljepšom svjetskom arhitekturom, imenovan je finalistom nagrade ArchDaily 2026 Building of the Year Awards (Jutarnji)
Jučer je bio Svjetski dan palačinki, baš na Pokladni utorak… tradicija postoji, vjeruje se, od Srednjeg vijeka u ovo vrijeme, kako bi se potrošile namirnice koje su se tijekom korizme izbjegavale (Index)
Nekoliko stotina prosvjednika i u utorak se okupilo u Sarajevu kako bi nastavili inzistirati na odgovornosti za tešku prometnu nesreću u kojoj je 12. veljače pri iskliznuću tramvaja s tračnica poginuo 23-godišnji Erdoan Morankić a teško ozlijeđena 17-godišnja Ella Jovanović (HRT)
Antifašistička liga o slučaju Dabro: Ozbiljna i odvratna prijetnja Srbima u Hrvatskoj (H-alter)
Vođa oporbe Peter Magyar i njegova stranka Tisza dugo su bili na glasu kao „One-Man-Show“. Sada je on predstavio tim profesionalaca iz biznisa i diplomacije. Mnogi dolaze iz okruženja stranke Fidesz Viktora Orbana (DW)
‘Svadba’ je najgledaniji film i u Austriji, u prvom vikendu prikazivanja zabilježila je 29.400 gledatelja, više od Orkanskih visova i Sluškinje sa Sidney Sweeney (tportal)
Nestašica memorije odgađa PlayStation 6, a poskupljuje i Switch 2 (Bug)
Potvrđeno Jutarnjem: Dabri su na ustaškom dernerku svirali – policajci (Jutarnji), analitičar Alavanja: Dabro je tempirana bomba, na idućim će izborima Domovinski pokret vrlo vjerojatno nestati, reakcija premijera Plenkovića ovisit će o tome hoće li mu ovaj skandal stvoriti probleme izvan Hrvatske (N1), Plenković: Osuđujemo Dabrino ponašanje, većina nije ugrožena (HRT)
Otvoreno: Akrap – Rubio lijepim riječima ponovio ono što je 2025. rekao JD Vance, govor njemačkog kancelara Merza ukazuje na to da je “Njemačka prelomila kako želi biti ishodište Europe i jedan od polova multipolarnog svijeta” (HRT)
Pucnjava na hokejaškoj utakmici mladih u SAD-u. Ima mrtvih i ranjenih, među ubijenima i napadač (Index)
Nova predsjednica NK Osijeka Aleksandra Vegh: Dolazim s dubokim poštovanjem prema klubu i navijačima (Index)
Google će predstaviti Pixel 10A 18. veljače, očekivana cijena oko 500 dolara, slične karakteristike kao prethodnik, uz nekoliko prilagodbi (tportal)
Na papiru, Amerikanci dobivaju ono što su dugo tražili – Europu koja znatno više troši na obranu i koja je mnogo manje ovisna o Washingtonu kad je riječ o vlastitoj sigurnosti. No predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu možda se neće svidjeti ono što američki pritisak sada proizvodi, piše Politico… dok se Europa vojno osnažuje, u novoj eri politike velikih sila ni SAD neće biti dovoljno snažan da djeluje sam (Index)
Javili se kupci Name: Svi će radnici nastaviti raditi, otvorenje nakon zaključenja transakcije u ožujku (Jutarnji)
Gjenero: Dabro je jednostavno neuk i primitivan. Neukost i primitivizam ne može biti obrana niti pred kaznenim sudom, a još manje u političkoj areni. Premijer bi se mogao zahvaliti DP-u, a pozvati SDSS i male liberalne opcije (Net)
Alen Ružić, kandidat za novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, danas je predstavljen na zajedničkoj sjednici triju saborskih odbora… sutra glasanje u Saboru, Plenković uvjerava da i dalje ima potrebnu većinu (tportal)
Rat u Ukrajini uskoro ulazi u petu godinu.. Zelenski: Rusija gubi 35.000 ljudi mjesečno. Zamislite to u 21. stoljeću (Index)
Kanadski premijer Mark Carney predvodi inicijativu za povezivanje EU i CPTPP u novi veliki trgovinski savez temeljen na zajedničkim pravilima o podrijetlu robe, kako bi se ojačali opskrbni lanci i zaobišle carine koje zagovara Donald Trump (Index)
Šušnjar: Hrvatska će pomoći, nema više izgovora za uvoz ruske nafte (HRT)
Finalni osvrt Dora 2026 na Muzici: Zasluženi pobjednik i standardni problemi – “najveći problem Dore je početni izbor pjesama. Taj izbor očito rade ljudi koji nemaju pojma o glazbi, a posebno ne o onom što se traži na Euroviziji”
Žena na čelu NK Osijek: Nakon poraza od Hajduka i potpunog rasula u momčadi gazda Lorinc Mesaroš odlučio je povući radikalne poteze i s mjesta predsjednika smijenio Ferenca Sakalja, a iz uprave Vladimira Čohara. Nova predsjednica je Alexandra Vegh, koja ima 29 godina i čiji je zadatak spasiti klub (Nacional)