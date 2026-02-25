Četiri godine rata: Odakle Ukrajincima snage da to izdrže? Ukrajinci prolaze kroz najtežu zimu u četiri godine rata. Uprkos granatiranju, razaranju energetske infrastrukture i neizvjesnosti oko pregovora, ne odustaju (DW)
CNN: Nestali FBI dokumenti žene koja tvrdi da su je Epstein i Trump zlostavljali (Index)
Trump hvalio svoja ekonomska postignuća koja su SAD-u donijela njegovo „zlatno doba”… (N1)
Hrvatska goveda i konji u svjetskom vrhu genetike: HAPIH dobio međunarodno priznate ISAG certifikate (Agroklub)
Gotovo trećina Hrvata ima masnu jetru, mnogi ni ne znaju (Klikaj)
Eskalacija sukoba Mađarske i Ukrajine: Orban diže vojsku (Index)
MOL Grupa i JANAF konačno su se dogovorili o početku dugoročnih testiranja kapaciteta na naftovodu JANAF uz sudjelovanje međunarodnog, neovisnog tima za praćenje, stručni test temeljen na podacima i činjenicama pokazat će koliko naftovod JANAF-a može podnijeti (N1)
Porezna šalje rješenja o porezu na nekretnine, dobili ih i građani koji nisu vlasnici (Dnevnik, Nacional)
Nova vozila saniteta više od mjesec dana trunu na livadi, kupljeni su za Primorsko-goransku županiju, a koštala su 318.750 eura. Čeka se rješenje Ministarstva (24 sata)
Boris Vujčić govorio zašto je inflacija kdo nas tako visoka: Hrvatska raste brže od prosjeka Eurozone – rasla je dva do tri puta brže od prosjeka Eurozone. Također, to je i zbog toga što je tržište rada snažnije nego u ostatku Eurozone, zbog toga što su plaće rasle znatno brže nego u ostatku Eurozone. Dapače, nominalno plaće su rasle najbrže u Hrvatskoj nego u cijeloj Eurozoni (Jutarnji)
Četvorica ruskih vojnika otkrila su užas i brutalnost uvjeta na svojoj strani fronta u Ukrajini, a dvojica muškaraca rekla su da su vidjeli vojnike pogubljene na licu mjesta zbog odbijanja naredbi, javlja BBC… ubili su ih njihovi ljudi (Jutarnji)
Od mesije do parije: Rat ga je uzdigao, skandali ga pritišću, dolazi li kraj ere Zelenskog? Komičar koji je 2019. postao antiestablišmentski predsjednik Ukrajine, kritičari upozoravaju i na percepciju da Zelenski danas koncentrira moć u svojim rukama te koristi izvanredno stanje za jačanje svojih ovlasti (tportal)
Brat Jeffreyja Epsteina tvrdi da će novo izvješće dokazati da je osuđeni seksualni prijestupnik ubijen, naprasno prekinuo intervju kod Piersa Morgana (Jutarnji)
Zagrebačka Skupština odlučila: Podnosimo zahtjev za ocjenu ustavnosti Bačićevog zakona (o prostornom uređenju) (N1)
Četiri godine rata u Ukrajini promijenilo i rusko društvo: potvrđeni broj poginulih ruskih vojnika premašio je 186.000, što je gotovo 13 puta više od gubitaka Crvene armije u desetogodišnjem ratu u Afganistanu 1980-ih… i njima je osjetna inflacija, a s polica dućana primjetan je nestanak zapadnih brendova (tportal)
Tomašević: Ako Vlada može bez dozvole zauzeti javnu površinu, nitko nema autonomiju (N1)
NATO financira, Hrvati razvijaju: Revolucionarni tekstil otporan na vatru i bakterije slaže se na Institutu Ruđer Bošković (Poslovni)
Cjepivo za meningokok postoji, ali djeca se u Hrvatskoj mogu cijepiti samo na izričit zahtjev roditelja, koji sami moraju kupiti cjepivo. I to ako im netko uopće kaže da postoji ta mogućnost ( u nekim drugim državama cijepljenje je dio redovnih preporuka ili kalendara. Kod nas se o tome gotovo ne govori)… tragičan slučaj mladih roditelja prenosi Slobodna Dalmacija
Preporuke za čitanje novih naslova donosi tportal: Salman Rushdie, Zona Interesa, biografija Larryja Davida (tvorca Seinfelda), Bob Dylan – Električna pobuna i psihološki triler Audicija…
Plenković u Kijevu prima posebno odlikovanje, ukupna dosadašnja bilateralna pomoć Hrvatske Ukrajini iznosi 385 milijuna eura, što obuhvaća vojnu, diplomatsku, humanitarnu, energetsku, tehničku i drugu potporu, a primljeno je i više od 30 tisuća ukrajinskih izbjeglica (tportal)
Ruske tajne baze za napade? Rusi kupuju kuće, stanove, vikendice u blizini vojnih baza diljem Europe (N1)
Hrvatska bi mogla sudjelovati u financiranju novog bloka nuklearke Krško (Poslovni)
U autorskom tekstu za The Hill analitičar Harlan Ullman piše da bi mogući američki napad na Iran mogao biti ‘Sarajevo 1914. 21. stoljeća’ i uvod u širi rat (tportal)
FOMO i književnost: Svi sada žele čitati Orkanske visove (zbog novog filma), a dobra je vijest da su stigli u novom izdanju (Journal)
Rusija je prije točno četiri godine napala Ukrajinu, pokrenuvši najveći rat na europskom tlu od 1945. godine. Rat je to koji je postao sinonim za brutalnost i ruske masovne zločine, ali i iznimnu domišljatost Ukrajine, koja je unatoč nadmoći protivnika uspjela razviti niz inovativnih rješenja kojima je usporila rusko napredovanje (Index)
Težak bombaški napad na trgu u Moskvi, ubijen policajac (Jutarnji)
Apple predstavlja nove uređaje idući tjedan: iPhone 17e i nove iPade, u fokusu je i dugo očekivani povoljniji MacBook s A18 Pro SoC-om te osvježeni MacBook Air i Pro modeli (Bug)
Snažna snježna oluja pogodila New York: Rhode Island oborio povijesni rekord, a New York i Boston gotovo stali zbog nestanka struje i zatvorenih prometnica (Jutarnji)
Kiša i jak vjetar u dijelu zemlje, u nastavku tjedna i do 20 stupnjeva (N1)
Sudski dokumenti otkrivaju: Gotovo svaki peti tinejdžer vidio seksualni sadržajna Instagramu (tportal)
Preokret na jugu Ukrajine: Kijev objavio oslobađanje osam naselja (N1)
Otkriveno kako je lociran El Mencho: pratili su njegovu partnericu koja je 21. napustila imanje, na kojem je vođa narkokartela ostao (Index)
Prema jednoj američkoj studiji, umjetna inteligencija ne rasterećuje zaposlene, već može dovesti do povećanja obima posla i pada efikasnosti (DW)
Kustos Krešimir Purgar o 15 godina Laube: ‘Navedite mi neki drugi prostor u privatnom vlasništvu koji je kupljen kao ruina i potom vrhunski restauriran i koji se velikim dijelom koristi za kulturne svrhe‘ (Jutarnji)
Počele pripreme za rušenje zgrade Vjesnika, vojska odvozi namještaj (Poslovni)
Milanović: OSRH neće surađivati s izraelskom vojskom. Pozivam Vladu da obustavi sve dogovore (N1), ministar Ivan Anušić u službenom posjetu Izraelu, uvjerava da je suradnja na razini ministarstava i Vlade RH (HRT)
Dio povijesti hrvatskog Interneta odlazi u nepovrat: gasi se Blog.hr – ideja za Blog.hr potekla je sredinom 2003. odtadašnjeg IT novinara i glavnog urednika Internet Monitora, koji je platformu povezao s e-zineom Monitor.hr, kasnije je prodan (Bug)
Globalno gospodarstvo ulazi u 2026. sporije, ali otpornije: prema nekim procjenama svjetski BDP trebao bi porasti 2,6 posto, tek neznatno sporije nego 2025., unatoč okruženju obilježenom geopolitičkim napetostima, financijskim neravnotežama i rastućim društvenim pritiscima (Lider)
Era jeftinih memorijskih medija bliži se kraju. Umjetna inteligencija podiže cijene čipova. Mobilni telefoni poskupljuju. Oni koji 2026. godine kupuju novi uređaj morat će platiti više (DW)
Ljetno računanje vremena u 2026. godini počet će ranije nego prethodne godine, u noći sa subote 28. na nedjelju 29. ožujka (tportal)
Ubijen najtraženiji narkobos El Mencho, kartel pokrenuo val nasilja. Turisti bježe iz Meksika (Index)
Iran se priprema na rat sa SAD-om, sukob bi, smatraju analitičari, vjerojatno trajao nekoliko tjedana i više bi nalikovao otvorenom ratu nego ciljanim napadima iz prošlog ljeta (N1)
Četiri godine krvi i suza: Gradovi u plamenu, obitelji slomljene, a razaranju se ne nazire kraj… Večernji donosi potresne fotografije iz Ukrajine
Island razmatra mogućnost raspisivanja referenduma o ponovnom pokretanju pregovora o članstvu u Europskoj uniji već u kolovozu, tvrde dvije osobe upoznate s pripremama za pristupanje, a objavljuje jutros ekskluzivno POLITICO (Jutarnji)
Zima popušta: Ovaj tjedan donijet će nagovještaj pravog proljeća (tportal), temperature će rasti i do 17 stupnjeva (N1)
HNL: Dinamo čvrsto na prvom mjestu, deklasirao Varaždin 0:4, Hajduk dobio Rijeku 1:0, Slaven i Vukovar remizirali 2:2, Gorica dobila Istru 0:2, Lokomotiva posljednjeplasirani Osijek 3:1
EU priprema odgovor Trumpu, na stolu i “trgovinska bazuka”: “Više ne smijemo biti naivni” (N1)
Naoružani mladić upao u Trumpov rezidenciju Mar-a-Lago, tajna služba ga ubila (Index)
Koji su uzroci krize stanovanja u Hrvatskoj? Možemovac u EU parlamentu: gledanje na nekretnine kao na špekulantsko ulaganje, a ponekad i oblik štednje… neki ih ne koriste ni za najam već im stanovi ostaju prazni, čekaju da cijena poraste da ih mogu prodati (N1)
Usred američkih prijetnji, iranski vođa prepušta kontrolu vlasti odanom suradniku Aliju Larijaniju, najvišem dužnosniku za nacionalnu sigurnost (Index)
U Bjelovaru je u završnoj fazi izgradnje geotermalni sportsko-rekreacijski park Wellovar, jedan od infrastrukturno i financijski najzahtjevnijih projekata u novijoj povijesti grada (Poslovni)
Zdravstveni sustav cijele Hrvatske desetljećima je rupa bez dna i neučinkovit sustav koji nije prošao niti jednu ozbiljnu reformu, korisnici sve nezadovoljniji uslugom, jedna bolnica na sjeveru Hrvatske danas im više zaposlenika nego prije deset godina, a obavlja puno manje operacija… (Danica)
Masivan ruski napad na Kijev: Poljska aktivirala saveznička zrakoplovstva (N1)
Nacional: Lista Zorana Milanovića za sljedeće parlamentarne izbore želi okupiti HSLS, IDS, Platformu Sjever Matije Posavca, stranku Centar Ivice i Marijane Puljak i više drugih liberalnih i lokalnih nezavisnih lista
Dvojac iz Moldavije u Međimurju se laptopom spajao na bankomate: isplatili si 177.000 eura – onesposobili nadzornu kameru, a potom su nasilnootvorili kućište bankomata kako bi došli do elektroničkih vodiča te ih prespojili na laptop (Danica)
Kaos u centru Beča: Influencer Maxamillion s balkona bacio 10.000 eura, gomila jurila za njima (tportal)
Kralj latino popa vraća se u Hrvatsku: Ricky Martin najavljuje spektakl u pulskoj Areni 19 lipnja (Muzika)