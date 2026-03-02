Iran i Izrael pokrenuli nove napade, sukob se proširio i na Libanon (N1), eksplozije u Dubaiju i Abu Dhabiju, pao američki F-15 u Kuvajtu. Incident na Cipru (Index), Izrael ratuje s Hezbollahom, Bejrut gori, ljudi masovno bježe (Index)
SAD i Izrael procijenili su da će uklanjanje upravljačkog sloja iranskog teokratskog režima donijeti prednost, no time su si zadali novu glavobolju, jer za razliku od Venecuele, gdje je Trump pokušao izvesti sličan scenarij, ovdje ne postoji jasan nasljednik, piše CNN u analizi (tportal)
Starešina: Prije četiri godine nije počeo samo rat, već i resetiranje globalnog poretka – invazijom na Ukrajinu Putin je iskoristio slabost globalnog poretka i krenuo u osvajački rat kako bi ostvario san ‘ruskog svijeta’… (Lider)
Cijene nafte na svjetskim tržištima skočile su u ponedjeljak ujutro više od 8 posto jer se trgovci plaše da bi rat između SAD-a i Irana mogao izmaknuti kontroli (N1)
Britanija, Francuska i Njemačka: Možda ćemo poduzeti nužne obrambene mjere protiv Irana (Index)
Iran još uvijek nije u potpunosti zatvorio Hormuški tjesnac – time bi naštetio vlastitom izvozu nafte u trenutku kada mu je novac prijeko potreban (Index)
U napadima na Iran poginuo i bivši iranski predsjednik Ahmadinedžad, Iran pokrenuo novi val napada na Zaljevske zemlje (Index)
Povijest ne nudi mnogo primjera zračnih kampanja koje su lako srušile režim i dovele na vlast političku opciju po mjeri napadača. Tvrda linija unutar sustava vjerojatno će pokušati brzo popuniti prazninu, makar iz instinkta preživljavanja. Postoji mogućnost da nova iranska vlast ublaži retoriku, no to bi bilo priznavanje slabosti, čemu Teheran nije sklon (tportal)
Republika Srpska Dan nezavisnosti BiH proglasila “danom žalosti” (Index, DW)
Europljani traže veće poreze za bogate pojedince i multinacionalke: Dvije trećine građana podupire porez na bogatstvo, a čak 80 posto traži da multinacionane kompanije plaćaju porez tamo gdje zarađuju (Lider)
Hrvatska ulazi u novu fazu audioizdavaštva: u Zagrebu prvi međunarodni forum o audioknjigama (tportal)
Američka odluka da krene u rat s Iranom bez ikakvog pokušaja dobivanja međunarodnog odobrenja, pa čak ni potpore Kongresa, postavlja opasan presedan za jednostranu upotrebu sile zbog ostvarivanja vanjskopolitičkih ciljeva, što bi cijeli planet moglo učiniti znatno nesigurnijim – sada Putin može optužiti druge lidere za dvostruke standarde, a Xi Jinping kao opravdanje za invaziju Tajvana (N1)
Iran shvatio da ruska podrška ništa ne znači – isto je doživio sirijski predsjednik Bašar al-Asad, kao i venecuelanski Maduro, Lavrov Iranu uputio verbalnu podršku (tportal)
Novi sukob na Bliskom istoku prijeti i hrvatskim novčanicima, prije svega rastom cijena goriva (Poslovni), cijena nafte već je porasla (Lider)
Kreirali prvu robotsku pčelu koja može letjeti gotovo kao prava, stručnjaci smatraju da bi mogla zamijeniti pčele u oprašivanju (Green)
Čagalj snimljen među zgradama Utrina, ova divlja životinja još nije viđena ovdje... stanari smatraju da je razlog dolaska čagljeva u naselje velika količina otpada, ovaj je bio ozlijeđen i odveden u Zoološki vrt gdje je zbrinut (Jutarnji)
Kako je ubijen Hamenei? Izraelski obavještajci saznali termin sastanka, premda nije odmah bilo poznato mjesto sastanka… (N1, tportal), tko bi ga mogao zamijeniti? Zasad nema jasnog nasljednika, neki zagovaraju povratak nasljednika monarha Reze Pahlavija, no iranski pravni okvir bi se za to trebao promijeniti iz temelja… tportal, svakodnevno je vodstvo zemlje efektivno prešlo na Alija Larijanija (67), tajnika Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti (Jutarnji)
Mamdani: Napadi SAD-a i Izraela na Iran predstavljaju katastrofalnu eskalaciju nezakonitog rata agresije (N1)
Bolovanja: HUP traži da se plaćanja na njihov teret skrate sa 42 na sedam dana (Nacional)
Interijer novog SAIC-Volkswagena: Sigurno je da ne manjka – ekrana (Revija HAK)
Nedjelja je: Index donosi radna vremena trgovina, šoping-centara, pekarnica i drugih objekata
Reuters: Ubijeni su iranski ministar i zapovjednik Revolucionarne garde (Index), Brutalna odmazda Irana diljem Bliskog istoka. Raste broj mrtvih (Index), Ogorec: SAD i Izrael kao strateški partner namjeravaju promijeniti strukturu društva u Iranu, prije svega smjenjivanjem vlasti. Iran će uzvratiti sa sviem što ima (Index)
Policija nije dopustila prosvjed desnih ekstremista pred kućom roditelja Borisa Dežulovića, ali to su napravili jedva stotinjak metara dalje urlajući uvrede, prijetnje i govor mržnje pred pedesetak policajaca (Novosti), Keleminec izazvao incident (Index), Dežulović: To nije prosvjed već huškanje i linč (Index)
BDP: Rast hrvatskog gospodarstva ubrzao na 3,6 posto (Poslovni)
Mirovine su rasle, ali oko 40 posto umirovljenika prima manje od 436 eura. S druge strane, jedna kategorija ostvaruje prosječnih 1.832 eura. Prosječna mirovina svih 1,13 milijuna umirovljenika prema općim propisima iznosi 567 eura (Mirovina)
Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra službeno stigli na europsko tržište (Bug)
Prema pisanju Reutersa, mađarska oporbena stranka Tisza dodatno je povećala prednost pred vladajućim Fideszom premijera Viktora Orbána uoči parlamentarnih izbora 12. travnja (Index)
Češki premijer Andrej Babiš stekao je bogatstvo proizvodnjom gnojiva. No manje poznat dio njegova poslovnog carstva, kako otkriva Politico, povezuje ga se s mrežom IVF klinika FutureLife, jednom od najvećih u Europi, a obuhvaća 60 klinika u 16 zemalja, u kojima je na svijet došlo više od 170.000 djece diljem Europe. Istodobno Babiš sudjeluje u pregovorima o proračunu EU-a, zdravstvenim pravilima i industrijskoj politici (tportal)
Radiohead upozorava na neovlašteno korištenje njihove pjesme “Let Down” koju je Ministarstvo domovinske sigurnosti (pod čijom je ingerencijom ICE) ubacilo u nedavni video na društvenim mrežama (Ravno do dna)
Europska komisija ne želi se izjasniti ima li Hrvatska pravo odbiti prenositi rusku sirovu naftu prema Mađarskoj i Slovačkoj te odgovornost prepušta Hrvatskoj (Jutarnji), javili se iz JANAF-a: razgovori među partnerima i saveznicima vode pristojno, argumentirano i na temelju činjenica, a ne pritiscima (Index)
Puhovski: Boška Ban prešla je u originalni HDZ iz HDZ-a 2… to nije prijelaz iz vjere, već prijelaz u uspješniji tim, izvrgava se ruglu demokratski proces (N1, Index)
Spltiska policija naložila je Autohtonoj – Hrvatskoj stranci prava da promijeni mjesto prosvjednog skupa protiv Borisa Dežulovića jer na toj adresi ni ne živi (Index)
Atlantic grupa ostvarila je lani oko 1,2 milijarde eura prihoda od prodaje, što je 10 posto više nego godinu ranije (Danica)
Izvučeni parovi osmine finala Lige prvaka: PSG igra protiv Chelseaja, Galatasaray protiv Liverpoola, Real Madrid protiv Manchester Cityja, Atalanta protiv Bayerna, Newcastle protiv Barcelone, Atletico Madrid protiv Tottenhama, Bodo/Glimt protiv Sportinga, Bayer Leverkusen protiv Arsenala. (tportal)
Zbirka osobnih predmeta i pisama Agathe Christie prodana je na dražbi za gotovo 8.000 funti (Booksa)
Prema obavještajnim informacijama, rusko gospodarstvo danas je u najslabijoj poziciji od početka rata, a trendovi upućuju na daljnje pogoršanje tijekom sljedeće godine. Ogromna proračunska izdvajanja za rat, koja diktira Kremlj, potaknula su inflaciju i rast troškova života. Ruska kućanstva sve teže podnose teret poskupljenja, pa su mnogi prisiljeni štedjeti i na osnovnim životnim namirnicama (Politico, Jutarnji)
Orban blokirao nove sankcije Rusiji: ‘Isporuke nafte Mađarskoj nisu pokrenute zbog Zelenskog’ (Nacional)
Potpredsjednik Vlade Srbije Ivica Dačić u bolnici zbog teške upale pluća i trenutno je na respiratornoj potpori, sve komplicira dijabetes, no stanje mu je, kažu, stabilno (tportal)
Uvodi se redovita zračna linija između Zagreba i Podgorice (tportal)
Podravka danas zapošljava više od 8800 radnika, a 2025. završila je s rekordnim poslovnim prihodima od 1,041 milijardu eura (Poslovni)
Financial Times: Trumpovo stanje uma je rizik za cijeli svijet – dok Trump priprema američku armadu za rat na Bliskom istoku, čije ciljeve ne zna jasno artikulirati, poštena procjena geopolitičkih rizika morala bi njegovo psihološko stanje postaviti vrlo visoko na listu prijetnji (Index)
Plenković: Hrvatska je spremna osigurati opskrbu naftom Mađarske i Slovačke – zajednički kapacitet dviju MOL-ovih rafinerija, u Mađarskoj i Slovačkoj, 14 milijuna tona godišnje, a da je Jadranski naftovod u poziciji sa svojim kapacitetima transportirati 15 milijuna tona godišnje (Lider)
Hrvati ne staju s kreditima: Stambeno zaduživanje skočilo 15 posto, banke nikad profitabilnije (N1)
Dražen Keleminec najavio prosvjed ispred stana u kojem žive roditelji Borisa Dežulovića, on zajedno sa svojom sestrom prijavio to MUP-u… prosvjed će nadzirati jake policijske snage (tportal)
Oko Vjesnika pojavili su se prvi bageri i krenulo je uklanjanje ostataka. Od danas počeo rok od 90 dana za uklanjanje… Metoda uklanjanja će se znati nakon sigurnosnog ispitivanja (Nacional)
Dječak Hugo Powell je prvo dijete u Velikoj Britaniji rođeno iz transplantirane maternice (Sky News, Index)