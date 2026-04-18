Iran objavio: Preuzimamo kontrolu nad Hormuzom! Trump: Neće nas ucjenjivati (tportal)
Ministarstvo: Nema razloga za prosvjed, plaće u obrazovanju od 2016. rasle više od 100% (Index)
Bivši samački hotel u Zagrebu je zapušten, u njemu su bespravni stanari. Tvrtka Končar ju je namijenila radnicima iz drugih dijelova bivše države… iako je sama zgrada u vlasništvu Hotela Voltino d.d., koji je u stečaju, dok je zemljište u vlasništvu RH, Grad Zagreb nema ovlasti (Index)
Janaf dobio novu licencu za transport nafte NIS-u (N1)
Autori brane film s Valom Kilmerom snimljenim umjetnom inteligencijom (HRT)
‘Odiseja‘ Christophera Nolana prvi igrani film u povijesti koji je snimljen IMAX 70mm kamerama. Za tu svrhu posebno su razvijene nove, lakše i tiše verzije ovih inače glomaznih i vrlo bučnih kamera, izlazi u srpnju (tportal)
Iran opet zatvorio Hormuški tjesnac. Tanker pod paljbom iranskih brodica (Index)
Održan veliki sindikalni prosvjed “Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine” (tportal), poručuju: “Novca ima. Ne samo u državnom proračunu, nego i u velikoj dobiti hrvatskih privatnika i poslodavaca” (Jutarnji, Index)
Podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika ponovno u prometu (N1, Nacional)
Jurica Pavičić nominiran za prestižnu britansku književnu nagradu Dagger za rokan ‘Crvena voda’ (Jutarnji)
Tomašević: Hod za život pokušava napraviti sukob od nečega što uopće nema smisla (tportal)
Iran objavio da je Hormuški tjesnac potpuno otvoren. Cijene nafte pale, burze rastu (Index), Trump: ‘Dosta je bilo!!! Izraelu zabranjujem bombardiranje! (Jutarnji)
Magyar: Isporuka ruske nafte mogla bi se nastaviti idući tjedan (HRT)
Orbanov prvi intervju nakon poraza: Osjećao sam bol, a onda prazninu (HRT)
Orbanov poraz dovodi u pitanje dogovor NIS-a i MOL-a: U Srbiji vlada panika, rok je sve bliže… (N1)
Umro je Nihad Jusufhodžić, prvi basist Divljih jagoda koji je stvorio legendu s Lipovačom i Jankovićem (Muzika)
Reklame koje prekidaju ili prekrivaju video sadržaje postale su, prema mišljenju mnogih, nesnošljive, a YouTube ih posljednjih godina samo produljuje i plasira na više mjesta. No, sada postoji iznimka – isključit će reklame u live prijenosu kada je puno gledatelja (Bug)
Titula Komunikatorice 2025. pripala je Vedrani Pribičević, ekonomskoj analitičarki, Antikomunikatorom 2025. proglašen je redatelj Dalibor Matanić (Večernji)
Trump kao Isus, papa i Darth Vader: Ovo nije samo šala, već nešto puno moćnije – Element trolanja uklapa se u modernu politiku, a usto je Trumpov odnos s vlastitom bazom jedinstven – za razliku od većine političara, on ne ignorira takve sadržaje, već ih aktivno dijeli, pa im time raste doseg, “vrlo su vješti u stvaranju sadržaja koji rezonira s njihovom publikom (tportal)
Pojeftinjuje gorivo, benzin za 1 cent, a dizel za pet centi (N1)
Evakuirani trgoački centri u Zagrebu, stigla dojava o eksplozivnim napravama (Jutarnji)
Viktor Šimunić, gradonačelnik Oroslavja, posljednjih se mjeseci profilirao kao jedan od najglasnijih kritičara financijskog poslovanja sportskih saveza, a njegovi istupi dolaze u jeku velikih afera koje potresaju hrvatski sport, kaže da već godinama šalje zahtjeve za pristup informacijama prema sportskim savezima i često nailazi na opstrukcije, nakon skijaškog i judo saveza, spominje i odbojkaški… (Telegram)
Europska policija poslala upozorenja na adrese 75.000 ljudi tražeći da prestanu s DDoS napadima (Bug)
Magyar je najavio i inicijativu za proširenjem Višegradske skupine, što bi uključivalo i Hrvatsku…Nju su osnovali 1991. godine tri postkomunističke srednjoeuropske države Poljska, Češkoslovačka i Mađarska radi zajedničkih gospodarskih interesa i slobodne trgovine, da bi lakše ušle u EU i NATO, Gjenero: “On želi da se Mađarska vrati u stanje iz 2010. To je dobra poruka za Europu, a i Hrvatskoj ide na ruku” (N1)
Zelenski odbacio prijedloge prema kojima bi sigurnosna jamstva SAD-a bila uvjetovana odricanjem Ukrajine od Donbasa (Index)
Gdje je Vedran Pavlek – nitko ne zna. Posljednja poznata lokacija je Kazahstan, a nakon toga gubi mu se svaki trag (Dnevnik, Jutarnji)
DJI predstavio Osmo Pocket 4, nasljednika popularne kamere za kreatore sadržaja, više memorije, bolja kvaliteta videozapisa i fotki, ima i LED osvjetljivač (Bug)
Viralni čokoladni čips iz tube: isprobali ga i na Indexu, uspio im je, ali je li za preporuku? “Proces je bio malo neuredniji od očekivanog, čokolade je bilo sve po svuda na dasci za rezanje, a ni sama kombinacija slatkog i slanog ne oduševljava…”
Peter Magyar u intervjuu za javnu televiziju poručio: Jedan od naših prvih koraka nakon formiranja vlade bit će ukidanje informativne službe ovog propagandnog medija (Index)
Novi šef slovenskog parlamenta: Održat ćemo referendum o napuštanju NATO-a (Index)
Novi francuski zakon o antisemitizmu kažnjavat će uspoređivanje Izraela s nacistima (Index)
Šušnjar najavio pad cijena goriva: “Očekuje se blaga korekcija na niže” (Index)
Toplinski stres uzrokuje znatno veći broj smrtnih slučajeva nego što službene statistike bilježe (tportal)
Najbolji ljetni festivali 2026: od Szigeta do skrivenih regionalnih dragulja: Ultra Europe u Splitu, Nova Rock, INmusic, SeaStar, Rocklive, Zagreb Beer Fest, KVART u bivšem kompleksu Varteksa… (Muzika)
Izraelska vojska objavila je da je jučer uništila oko 70 položaja Hezbolaha na jugu Libanona, Peking potvrdio podršku “dinamici mirovnih pregovora” na Bliskom istoku, Iran tvrdi da se 26 milijuna ljudi dobrovoljno javilo za vojnu službu (Jutarnji)
Ruske rakete pogodile ukrajinske gradove, najmanje 16 ljudi poginulo (HRT)
Kod Vinkovaca hitno sletio manji avion, okrenuo se naopačke. Pilot prebačen u bolnicu (Index)
USKOK opet u akciji, sad su taksisti na meti: Uhićeni radili s Uberom i Boltom, pao i “kralj taksista”, vlasnik tvrtke Malenica prijevoz (Jutarnji, Index)
Stadion u Kranjčevićevoj sve je bliže završetku gradnje, neki predlažu i ime koje bi mogao nositi, a spominje se i micanje ograde Tehničkog muzeja čime bi se otvorio prostor za uređenje novog trga na Trešnjevci (Poslovni)
FT: Iran bi već za otprilike dva tjedna mogao biti prisiljen značajno smanjiti proizvodnju nafte ako američka pomorska blokada uspije ozbiljno ograničiti izvoz, no u Teheranu vjeruju da mogu izdržati ekonomski pritisak dulje nego što administracija Donalda Trumpa može podnijeti visoke cijene energenata (Jutarnji)
Trump objavio AI sliku na kojoj ga grli Isus: “Meni se čini prilično lijepo!!!” (Index)
Meta predstavila Muse Spark, korak prema osobnoj superinteligenciji (Mreža)
Europska aplikacija za provjeru dobi kako bi se zaštitilo djecu od štetnih sadržaja na internetu tehnički je spremna i uskoro će biti dostupna korisnicima, objavila je von der Leyen (HRT)
Novo otkrivena molekula mogla bi promijeniti budućnost terapija za mršavljenje, objavio je Science Daily. Oponaša učinak suzbijanja apetita kakav imaju lijekovi poput Ozempica, ali bez mnogih neugodnih nuspojava (tportal)
Superval na turneji – Više bendova nego turista u Kninu i ‘šibanje’ u Šibeniku (Ravno do dna)
Unatoč blokadi, promet kroz Hormuški tjesnac se nastavlja, neki iranski brodovi prolaze bez problema (Index), to je zapravo test za Kinu? Najveći je kupac iranske nafte, provjerava koje posljedice ima blokada (DW)
Novi sastav mađarskog parlamenta u roku od 30 dana, Magyar se sastao s predsjednikom Mađarske i poručio mu da da ostavku (tportal)
Analiza – Može li plivajući PDV zaustaviti poskupljenja? Damir Novotny ne vidi potrebe za vladinim intervencijama: Europske su zemlje mahom smanjivale trošarine, ali nisu zadirale u marže i PDV. Njemačka potiče energetsku tranziciju, npr… (HRT)
Policija je jučer po nalogu USKOK-a izuzela dokumentaciju iz Hrvatskog judo saveza zbog sumnji u nepravilnosti u trošenju novca. Navodno potrošeno 2 tisuće eura za ljetovanje sina tajnika HOO-a u hotelu. Oglasili se i iz judo saveza (Index)
iPhone Fold mogao bi dovesti Apple među tri najveća proizvođača sklopivih mobitela (Bug)