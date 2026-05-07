Puhovski: ‘Trump je vojno pobijedio i politički izgubio rat, za mjesec dana počinje Svjetsko prvenstvo u nogometu, siguran sam da će Trump htjeti završiti rat prije tog događaja koji mu puno znači” (Jutarnji)
U Hrvatsku su stigle stvari Vedrana Pavleka. Među ostalim, šest mobitela i 25 bankovnih kartica, ali i crna knjižica sa šifrom… on sam se ne želi vratiti (N1)
Priča iz Ukrajine: Tri godine nakon što je pokopala sina stigao je poziv: “Majko, živ sam!”… Više od 90.000 vojnika i civila vodi kao nestalo (tportal)
Pete Doherty u Tvornici – klasik nad klasicima (Muzika)
Nacional: Nezakoniti upisi i goleme hipoteke na zemljištima u okolici Topuskog
Sjedinjene Države i Iran blizu su usuglašavanja memoranduma o razumijevanju kojim bi proglasili kraj rata i postavili okvir za trajno rješenje nuklearnog pitanja, izvještava Axios, Iranu bi se ukinule sankcije i odmrzle milijarde uz stroga nuklearna ograničenja (Jutarnji)
Zagrebačka gradska kupališta i bazeni traže dodatne spasioce uoči ljetne sezone, a ovogodišnja satnica gotovo je udvostručena te iznosi 13 eura, i Bundek će ponovno imati dozvolu za kupanje (N1)
Zanimljiva knjiga za djecu iz 1893. godine: “Čudesno podzemno putovanje baruna Trumpa”, priča o bogatom aristokratskom dječaku Baronu Trumpu koji živi u “dvorcu Trump”, a na putu prema Rusiji vodi ga čovjek imena Don (Index)
Udruge Prijatelji životinja, Zelena akcija, i predstavnici 12 građanskih inicijativa, uz podršku 159 organizacija, uputile su u srijedu otvoreno pismo Vladi u kojem traže hitno zaustavljanje planiranih peradarskih megaprojekata u četiri županije (HRT)
Ruska ofenziva u problemima? Analitičar Barić: Karakter rata se promijenio, situacija za Ukrajinu na bojištu znatno se popravila, Ukrajinci sada imaju sposobnost poremetiti paradu za Dan pobjede u Moskvi ako to žele ( RTL Danas, Index)
Predsjednik OpenAI-a: Elon Musk želi potpunu kontrolu nad tvrtkom, dijelom i kako bi prikupio 80 milijardi dolara za kolonizaciju Marsa (Index)
Policija u 2026. uhitila 326 krijumčara ljudi i 53 pomagača… na bosanskohercegovačkoj strani “operiraju” bande krijumčara koje napadaju migrante, otimaju im novac i dokumente (HRT)
Sindikat biciklista najavio veliku prosvjednu vožnju kroz Zagreb u petak, 8. svibnja, s početkom u 18 sati kod HNK (Index)
Bogati Rus kupio Zvečevo pa je dotjerao pred stečaj (Danica)
Rubio: Operacija ‘Epski bijes’ u Iranu je završena (Jutarnji)
Predsjednik HOO-a Zlatko Mateša nakon medijske šutnje za Telegram je progovorio o sumnjama na nezakolitosti koje pretresaju krovnu sportsku organizaciju, ne namjerava dati ostavku, za zakonitost poslovanja upućuje na tajnika (Index)
Afera ‘ilegalno groblje’: Nakon napada na novinare načelnik općine Marina u pritvoru (HRT)
Plenković: Parlamentarna većina podržat će Mirtu Matić za dužnost predsjednice Vrhovnog suda (radi se o Milanovićevom izboru) (HRT)
Slavni glumac hrvatskih korijena John Malkovich dobio državljanstvo, bio je u posjetu Banskim dvorima (HRT)
Posljedice rata u Iranu za Dubai: Tisuće stranih radnika bez prihoda tumara gradom, turista nema: ‘Gubimo 540 milijuna eura dnevno!‘.. milijuni radnika migranata prema procjenama čine između 80 i 90 posto stanovništva Dubaija (Jutarnji)
Hrvatska izgubila od Franciškovića na Europskom sudu za ljudska prava, dosuđeno mu je 8000 eura za nematerijanu štetu… Francišković je inače osuđen na osuđen na osam mjeseci zatvora i još 16 mjeseci uvjetne kazne zbog optužbi za javno poticanje na terorizam (N1)
7 najljepših muzeja na svijetu koji inovativnom arhitekturom mijenjaju način doživljavanja izložbi (Journal)
U Zagrebu pokrenuta investicija od 260 milijuna eura – Končar kreće u suradnju sa Siemens Energyjem, Končar – Energetski transformatori (KPT) (Poslovni)
Otkriveno koliko zarađuju igrači Dinama i Hajduka, Marko Livaja uvjerljivo je na vrhu Hajduka s 1,71 milijun eura ukupnih prihoda, kapetan Dinama Josip Mišić zarađuje 845 tisuća eura godišnje (Jutarnji)
PNUSKOK ušao u Rukometni savez, istražuju Gopca i Vrečka zbog kaznene prijave radi visokih računa dvije tvrtke (Nacional)
Tomašević predstavio projekt izgradnje Jarunskog mosta, jednog od ključnih prometnih zahvata u Zagrebu koji bi trebao rasteretiti zapadni dio grada, gradnja za dvije godine, procijenjena vrijednost radova je 140 milijuna eura bez PDV-a (Jutarnji, tportal)
Druga strana Met Gale: prosvjednici protiv Jeffa Bezosa i supruge mu Lauren Sanchez, inače glavnih sponzora događaja, fokus na radne uvjete u Amazonu (Index)
Seizmolog Kuk: Potresi u Slavoniji rijetki, ali mogu biti razorni (HRT)
Uskoro protestni koncert protiv peradarskih farmi – sviraju Darko Rundek, Cinkuši, Evačići i Ansambl Alma del viento (Facebook, najava Darka Rundeka na fejsu, više detalja na Danici)
Počeo Kliofest, festival povijesti: u fokusu velike obljetnice – 250. godina od osnutka SAD-a, 500. godišnjica Mohačke bitke i 800. godišnjica smrti sv. Franje, brojni okrugli stolovi i rasprave (HRT)
Novi hit Eurovizije; kafići postaju fan zone, jedan navija za naše Lelekice (HRT)
Šefica MMF-a: Čeka nas puno gori scenarij od predviđenog, ukoliko se rat prelije i u 2027. uz cijene nafte oko 125 dolara po barelu (Jutarnji)
Povlačenje američkih trupa iz Njemačke manji je problem. Mnogo je veći to što je Trump, prema medijskim izvješćima, otkazao i planirano raspoređivanje krstarećih raketa Tomahawk. Njihova je svrha odvraćanje Rusije (DW)
Na tuđem zemljištu kod Trogira izgradili groblje, priveden načelnik Općine Marina (HRT), napali novinarsku ekipu Nove TV koja se trebala javiti s lokacije (Dnevnik)
U utorak oblačnije i većinom manje toplo, uz južinu, gdjekad i kišu (HRT)
Udruga Sindikat biciklista organizira proljetnu Kritičnu masu pod nazivom ‘Zeleni planovi, sive ulice – gdje je zapelo?‘ Žele upozoriti zagrebačku gradsku vlast na važnost ispunjenja obećanja, kao i na nedostatak jasnih i vidljivih poteza koji će napokon usmjeriti grad i njegove javne prostore ljudima umjesto automobilima (Jutarnji)
Putinu se trese prijestolje, navodno se zna i tko mu radi o glavi – bivši ministar obrane Sergej Šojgu (tportal)
Iako se i dalje često može čuti stav da je Ukrajina “financijski teret” koji iscrpljuje zapadne proračune, zapravo se pretvorila u jednog od ključnih aktera modernog ratovanja, osobito u području dronova i bespilotnih sustava. (Večernji)
Iran napao Emirate, gori velika rafinerija. Pogođeno više brodova u Hormuzu (Index)
Bivši ministar Gordan Maras: “Tereza Kesovija je rekla istinu o Titu, da ga je voljela te da je plakala kada je umro. Kao i većina ljudi koji su tada živjeli u bivšoj državi. Ukoliko ne vjerujete, pogledajte TV zapise iz tog vremena.” (tportal)
Dijele se neugodna iskustva s vožnjom preko BlaBlaCara: od prljavih automobila i nenajavljenih promjena termina do neprimjerenih poruka i korištenje aplikacije kao za posao (Večernji)
U Italiji se za sezonu na pojedinim mjestima mora unaprijed rezervirati mjesto na plaži, cijene idu i do 3 tisuće eura (Večernji)
Počeli su izvidi USKOK-a i u Hrvatskom olimpijskom odboru, doznaje Dnevnik.hr. Navodno se provjerava kako su tamo određeni ljudi trošili novac (Jutarnji)
U zagrebačkoj Mamutici živi više ljudi nego u 420 gradova i općina, procjenjuje se – manje od 5 tisuća (Index)
Kao najbolje kvartove za život u Zagrebu, ChatGPT istaknuo je Trešnjevku, Maksimir, Jarun (i Vrbane), Špansko (i Malešnicu) te Prečko, Knežiju i Voltino naselje. Obrazloženja možete pročitati ovdje (N1)
Tržiše nekretnina u 2025: Pada broj kupoprodaja, raste cijena, na obali troškovi stanovanja “pojedu” većinu plaće (Zgradonačelnik)
Wild Venture: šarmantna društvena igra s kartama koja skriva ozbiljan izazov (tportal)
Arijadnin labirint: Neobično umjetničko djelo smješteno na Siciliji (Journal)