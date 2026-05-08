Zelenski: Rusija je u fazi rata u kojoj im glavna parada u Moskvi ovisi o nama (Index)
Američki sud proglasio Trumpove globalne carine od 10 posto nezakonitima – naložen povrat svih naplaćenih iznosa (Poslovni)
PNUSKOKušao u Rukometni savez, Gobac i Vrečko prijavljeni zbog 140 tisuća eura godišnje za porezno savjetovanje (Nacional)
“Starmageddon” na lokalnim izborima u UK. Potop vladajućih, Nigel Farage slavi: to je možda početak kraja tradicionalnog britanskog dvostranačkog sustava, predvođenog laburistima i konzervativcima, u višestranačku demokraciju, prvi put u sto godina (Index)
Teška vremena za vladu kancelara Merza – AfD nikad jači (DW)
Investitor odustao od klaonice peradi u Vidrenjaku u Sisačko-moslavačkoj, vjeruje se, nakon pritiska javnosti… aktivisti poručuju: odustajanje od jednog projekta ne znači i kraj borbe protiv peradarskog megaprojekta (HRT)
Ukrajinske snage sinoć su napale mete u Rusiji. Serija eksplozija potresla je Jaroslavlj, Moskvu i Rostov na Donu, a najgore je prošla velika rafinerija nafte (Index), razorili i ruski raketni brod (Index)
Zaljev je na rubu novog rata, noćna eskalacija u Hormuškom tjesnacu. Napadnuti i Emirati (Jutarnji), procurila analiza CIA-e porazna za SAD: Iran ima hrpu raketa, može izdržati blokadu (Index)
Svijet prati kruzer s hantavirusom na kojem je troje putnika umrlo… WHO umiruje, ne radi se o novoj pandemiji, virus se teško širi među ljudima (N1, HRT)
Zapušteno zagrebačko kino Tuškanac koje čeka obnovu na meti vandala. Grad: Isključili smo struju radi sigurnosti (Index)
Zašto sve više ljudi bira bijeg od gradskih gužvi u Gorski kotar (ali samo turistički): Očuvana priroda, svjež zrak i odmak od urbanog okruženja… (HRT)
Iran odbio američki plan (Index), nijedan od proklamiranih ciljeva rata nije ostvaren, fokus američke administracije sada je usmjeren na pokušaj rješavanja problema koji prije rata nije postojao (Index), Trumpova objava da se Projekt Sloboda stavlja na čekanje zatekla je mnoge (Index), NBC piše da je do ovog naglog Trumpova zaokreta u pogledu plana da pomogne brodovima da prođu kroz Hormuški tjesnac došlo nakon što je Saudijska Arabija, ključni američki saveznik u Perzijskom zaljevu, suspendirala američkoj vojsci mogućnost korištenja svojih baza (Jutarnji)
Vojna parada skromnija nego ikad, Zelenski prijeti napadom, Putin gasi internet: Što čeka Moskvu 9. svibnja? Ovogodišnja vojna parada na Crvenom trgu neće biti klasična demonstracija vojne moći, već prije svega sigurnosno kontroliran i simbolički događaj (tportal)
Uklanjanje 16. i 15. kata Vjesnika potrajat će dva tjedna, nakon čega slijedi uklanjanje ostalih etaža, tada će ponovno zatvoriti i podvožnjak (N1)
Eurovizija: LELEK nakon druge probe skočio na kladionicama, sa 16. na 13. mjesto (HRT)
Laibach i Senidah objavili “Love Machine”: trap diva na albumu o AI-u i algoritamskoj kontroli (Muzika)
Puhovski: ‘Trump je vojno pobijedio i politički izgubio rat, za mjesec dana počinje Svjetsko prvenstvo u nogometu, siguran sam da će Trump htjeti završiti rat prije tog događaja koji mu puno znači” (Jutarnji)
U Hrvatsku su stigle stvari Vedrana Pavleka. Među ostalim, šest mobitela i 25 bankovnih kartica, ali i crna knjižica sa šifrom… on sam se ne želi vratiti (N1)
Priča iz Ukrajine: Tri godine nakon što je pokopala sina stigao je poziv: “Majko, živ sam!”… Više od 90.000 vojnika i civila vodi kao nestalo (tportal)
Pete Doherty u Tvornici – klasik nad klasicima (Muzika)
Nacional: Nezakoniti upisi i goleme hipoteke na zemljištima u okolici Topuskog
Sjedinjene Države i Iran blizu su usuglašavanja memoranduma o razumijevanju kojim bi proglasili kraj rata i postavili okvir za trajno rješenje nuklearnog pitanja, izvještava Axios, Iranu bi se ukinule sankcije i odmrzle milijarde uz stroga nuklearna ograničenja (Jutarnji)
Zagrebačka gradska kupališta i bazeni traže dodatne spasioce uoči ljetne sezone, a ovogodišnja satnica gotovo je udvostručena te iznosi 13 eura, i Bundek će ponovno imati dozvolu za kupanje (N1)
Zanimljiva knjiga za djecu iz 1893. godine: “Čudesno podzemno putovanje baruna Trumpa”, priča o bogatom aristokratskom dječaku Baronu Trumpu koji živi u “dvorcu Trump”, a na putu prema Rusiji vodi ga čovjek imena Don (Index)
Udruge Prijatelji životinja, Zelena akcija, i predstavnici 12 građanskih inicijativa, uz podršku 159 organizacija, uputile su u srijedu otvoreno pismo Vladi u kojem traže hitno zaustavljanje planiranih peradarskih megaprojekata u četiri županije (HRT)
Ruska ofenziva u problemima? Analitičar Barić: Karakter rata se promijenio, situacija za Ukrajinu na bojištu znatno se popravila, Ukrajinci sada imaju sposobnost poremetiti paradu za Dan pobjede u Moskvi ako to žele ( RTL Danas, Index)
Predsjednik OpenAI-a: Elon Musk želi potpunu kontrolu nad tvrtkom, dijelom i kako bi prikupio 80 milijardi dolara za kolonizaciju Marsa (Index)
Policija u 2026. uhitila 326 krijumčara ljudi i 53 pomagača… na bosanskohercegovačkoj strani “operiraju” bande krijumčara koje napadaju migrante, otimaju im novac i dokumente (HRT)
Sindikat biciklista najavio veliku prosvjednu vožnju kroz Zagreb u petak, 8. svibnja, s početkom u 18 sati kod HNK (Index)
Bogati Rus kupio Zvečevo pa je dotjerao pred stečaj (Danica)
Rubio: Operacija ‘Epski bijes’ u Iranu je završena (Jutarnji)
Predsjednik HOO-a Zlatko Mateša nakon medijske šutnje za Telegram je progovorio o sumnjama na nezakolitosti koje pretresaju krovnu sportsku organizaciju, ne namjerava dati ostavku, za zakonitost poslovanja upućuje na tajnika (Index)
Afera ‘ilegalno groblje’: Nakon napada na novinare načelnik općine Marina u pritvoru (HRT)
Plenković: Parlamentarna većina podržat će Mirtu Matić za dužnost predsjednice Vrhovnog suda (radi se o Milanovićevom izboru) (HRT)
Slavni glumac hrvatskih korijena John Malkovich dobio državljanstvo, bio je u posjetu Banskim dvorima (HRT)
Posljedice rata u Iranu za Dubai: Tisuće stranih radnika bez prihoda tumara gradom, turista nema: ‘Gubimo 540 milijuna eura dnevno!‘.. milijuni radnika migranata prema procjenama čine između 80 i 90 posto stanovništva Dubaija (Jutarnji)
Hrvatska izgubila od Franciškovića na Europskom sudu za ljudska prava, dosuđeno mu je 8000 eura za nematerijanu štetu… Francišković je inače osuđen na osuđen na osam mjeseci zatvora i još 16 mjeseci uvjetne kazne zbog optužbi za javno poticanje na terorizam (N1)
7 najljepših muzeja na svijetu koji inovativnom arhitekturom mijenjaju način doživljavanja izložbi (Journal)
U Zagrebu pokrenuta investicija od 260 milijuna eura – Končar kreće u suradnju sa Siemens Energyjem, Končar – Energetski transformatori (KPT) (Poslovni)
Otkriveno koliko zarađuju igrači Dinama i Hajduka, Marko Livaja uvjerljivo je na vrhu Hajduka s 1,71 milijun eura ukupnih prihoda, kapetan Dinama Josip Mišić zarađuje 845 tisuća eura godišnje (Jutarnji)
PNUSKOK ušao u Rukometni savez, istražuju Gopca i Vrečka zbog kaznene prijave radi visokih računa dvije tvrtke (Nacional)
Tomašević predstavio projekt izgradnje Jarunskog mosta, jednog od ključnih prometnih zahvata u Zagrebu koji bi trebao rasteretiti zapadni dio grada, gradnja za dvije godine, procijenjena vrijednost radova je 140 milijuna eura bez PDV-a (Jutarnji, tportal)
Druga strana Met Gale: prosvjednici protiv Jeffa Bezosa i supruge mu Lauren Sanchez, inače glavnih sponzora događaja, fokus na radne uvjete u Amazonu (Index)
Seizmolog Kuk: Potresi u Slavoniji rijetki, ali mogu biti razorni (HRT)
Uskoro protestni koncert protiv peradarskih farmi – sviraju Darko Rundek, Cinkuši, Evačići i Ansambl Alma del viento (Facebook, najava Darka Rundeka na fejsu, više detalja na Danici)
Počeo Kliofest, festival povijesti: u fokusu velike obljetnice – 250. godina od osnutka SAD-a, 500. godišnjica Mohačke bitke i 800. godišnjica smrti sv. Franje, brojni okrugli stolovi i rasprave (HRT)
Novi hit Eurovizije; kafići postaju fan zone, jedan navija za naše Lelekice (HRT)
Šefica MMF-a: Čeka nas puno gori scenarij od predviđenog, ukoliko se rat prelije i u 2027. uz cijene nafte oko 125 dolara po barelu (Jutarnji)
Povlačenje američkih trupa iz Njemačke manji je problem. Mnogo je veći to što je Trump, prema medijskim izvješćima, otkazao i planirano raspoređivanje krstarećih raketa Tomahawk. Njihova je svrha odvraćanje Rusije (DW)
Na tuđem zemljištu kod Trogira izgradili groblje, priveden načelnik Općine Marina (HRT), napali novinarsku ekipu Nove TV koja se trebala javiti s lokacije (Dnevnik)
U utorak oblačnije i većinom manje toplo, uz južinu, gdjekad i kišu (HRT)
Udruga Sindikat biciklista organizira proljetnu Kritičnu masu pod nazivom ‘Zeleni planovi, sive ulice – gdje je zapelo?‘ Žele upozoriti zagrebačku gradsku vlast na važnost ispunjenja obećanja, kao i na nedostatak jasnih i vidljivih poteza koji će napokon usmjeriti grad i njegove javne prostore ljudima umjesto automobilima (Jutarnji)