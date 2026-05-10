Putin: Rat u Ukrajini se bliži kraju. Spreman sam pregovarati s jednim čovjekom – Schröderom, bivšim njemačkim kancelraom (Index)… rat se vratio Putinu pred vrata: U samo dva tjedna ukrajinski dronovi četiri su puta zapalili lokalnu rafineriju nafte i izvozni terminal, razotkrivajući slabosti ruske protuzračne obrane, a oblaci dima bili su vidljivi čak i iz svemira, piše u analizi Kyiv Independent. (Index)
Krhki mir u Hormuzu, brodovi polako prolaze. Amerika čeka odgovor Irana (Index)
Rast radikalne desnice u Europi: Puhovski za N1 kaže da nas spašava to što je HDZ “nesvrstana desna stranka”
Kruzer s hantavirusom pristao na Tenerife, svi putnici smatraju se visokorizičnima (Nacional)
Lonjsko polje čuva ono što je Europa izgubila – prirodne retencije, tradicijska ispaša (HRT)
Skromna parada u spomen na 81. obljetnicu pobjede Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu 1941. – 1945. ipak se održala u subotu na Crvenom trgu u Moskvi. Jutarnji ju opisuje kao depresivnu
Tomašević o Thompsonu na “hodu za život”: Nevjerojatno mi je da su lažirali popis (Index)
Peter Magyar položio prisegu kao novi mađarski premijer (HRT)
Opći bijeg iz Dubaija i Abu Dhabija. Tajkuni imovinu masovno prebacuju u dvije zemlje (Index)
Glavna izvršna direktorica kompanije Hrvatski telekom lani je u prosjeku zarađivala oko 61.000 eura bruto (Danica)
Ušetala je u zagrebački tramvaj s vjevericom na lajni: ‘Uplašila se i skakala’ (24 sata)
Putinova najneobičnija parada dosad: Jedan EU lider mu ‘nosi poruku Zelenskog’, stiže i Dodik (tportal)
Ina se vraća u Siriju? Nakon više od desetljeća počinju ozbiljni pregovori o reaktivaciji operacija vrijednih milijardu dolara (Poslovni)
Bojanje zidova poskupjelo 150 posto – sada je, prema portalu Trebam.hr, cijena bojanja zidova između dva i pol i pet eura po kvadratu. U odnosu na pretprošlu godinu, to je poskupljenje od 25 posto (N1)
Stepinac papi o pravoslavnim Srbima, lipanj 1941.: ‘Kad bi poglavnik bio 20 godina na čelu vlade šizmatici bi bili zbrisani iz Hrvatske’ (Nacional)
Zbog ‘Hoda za život’ blokiran centar Zagreba: Obustavlja se promet tramvaja (tportal)
Veliki udar na brodove SAD-a. Iranski komandosi upali na tanker, IRGC objavio video (Index)
Cijeli svijet pomno prati hoće li se nešto značajno sutra dogoditi pred samim Kremljem, analitičar Tadić: Nije nemoguće da Ukrajinci razvale Krimski most ili kakvu elektranu, no prije da tjeraju Ruse na pregrupiranje… Rusiji se nudi potpuno gospodarsko uništenje nastavkom rata, a s druge strane ponižavajući izlazak iz rata povlačenjem svih snaga (tportal)
Muzej iluzija osvojio London: Hrvatski brend postao najveći lanac privatnih muzeja na svijetu (N1)
iPhone 17 najprodavaniji je mobitel na svijetu (Bug)
Cijeli Zagreb tražio je ukradenog Zmajčeka, ružičastog Fiata 500, a onda preokret… našli ga parkiranog u grmlju s oštećenjima (Jutarnji)
Markić, Orešković, Peternel i Peović u Otvorenom sukobili stavove o Hodu za život: “Ako ne želite pobaciti – nemojte pobaciti. Ali nemojte svoja vjerska ili druga uvjerenja nametati svima” (HRT)
Zelenski: Rusija je u fazi rata u kojoj im glavna parada u Moskvi ovisi o nama (Index)
Američki sud proglasio Trumpove globalne carine od 10 posto nezakonitima – naložen povrat svih naplaćenih iznosa (Poslovni)
PNUSKOKušao u Rukometni savez, Gobac i Vrečko prijavljeni zbog 140 tisuća eura godišnje za porezno savjetovanje (Nacional)
“Starmageddon” na lokalnim izborima u UK. Potop vladajućih, Nigel Farage slavi: to je možda početak kraja tradicionalnog britanskog dvostranačkog sustava, predvođenog laburistima i konzervativcima, u višestranačku demokraciju, prvi put u sto godina (Index)
Teška vremena za vladu kancelara Merza – AfD nikad jači (DW)
Investitor odustao od klaonice peradi u Vidrenjaku u Sisačko-moslavačkoj, vjeruje se, nakon pritiska javnosti… aktivisti poručuju: odustajanje od jednog projekta ne znači i kraj borbe protiv peradarskog megaprojekta (HRT)
Ukrajinske snage sinoć su napale mete u Rusiji. Serija eksplozija potresla je Jaroslavlj, Moskvu i Rostov na Donu, a najgore je prošla velika rafinerija nafte (Index), razorili i ruski raketni brod (Index)
Zaljev je na rubu novog rata, noćna eskalacija u Hormuškom tjesnacu. Napadnuti i Emirati (Jutarnji), procurila analiza CIA-e porazna za SAD: Iran ima hrpu raketa, može izdržati blokadu (Index)
Svijet prati kruzer s hantavirusom na kojem je troje putnika umrlo… WHO umiruje, ne radi se o novoj pandemiji, virus se teško širi među ljudima (N1, HRT)
Zapušteno zagrebačko kino Tuškanac koje čeka obnovu na meti vandala. Grad: Isključili smo struju radi sigurnosti (Index)
Zašto sve više ljudi bira bijeg od gradskih gužvi u Gorski kotar (ali samo turistički): Očuvana priroda, svjež zrak i odmak od urbanog okruženja… (HRT)
Iran odbio američki plan (Index), nijedan od proklamiranih ciljeva rata nije ostvaren, fokus američke administracije sada je usmjeren na pokušaj rješavanja problema koji prije rata nije postojao (Index), Trumpova objava da se Projekt Sloboda stavlja na čekanje zatekla je mnoge (Index), NBC piše da je do ovog naglog Trumpova zaokreta u pogledu plana da pomogne brodovima da prođu kroz Hormuški tjesnac došlo nakon što je Saudijska Arabija, ključni američki saveznik u Perzijskom zaljevu, suspendirala američkoj vojsci mogućnost korištenja svojih baza (Jutarnji)
Vojna parada skromnija nego ikad, Zelenski prijeti napadom, Putin gasi internet: Što čeka Moskvu 9. svibnja? Ovogodišnja vojna parada na Crvenom trgu neće biti klasična demonstracija vojne moći, već prije svega sigurnosno kontroliran i simbolički događaj (tportal)
Uklanjanje 16. i 15. kata Vjesnika potrajat će dva tjedna, nakon čega slijedi uklanjanje ostalih etaža, tada će ponovno zatvoriti i podvožnjak (N1)
Eurovizija: LELEK nakon druge probe skočio na kladionicama, sa 16. na 13. mjesto (HRT)
Laibach i Senidah objavili “Love Machine”: trap diva na albumu o AI-u i algoritamskoj kontroli (Muzika)
Puhovski: ‘Trump je vojno pobijedio i politički izgubio rat, za mjesec dana počinje Svjetsko prvenstvo u nogometu, siguran sam da će Trump htjeti završiti rat prije tog događaja koji mu puno znači” (Jutarnji)
U Hrvatsku su stigle stvari Vedrana Pavleka. Među ostalim, šest mobitela i 25 bankovnih kartica, ali i crna knjižica sa šifrom… on sam se ne želi vratiti (N1)
Priča iz Ukrajine: Tri godine nakon što je pokopala sina stigao je poziv: “Majko, živ sam!”… Više od 90.000 vojnika i civila vodi kao nestalo (tportal)
Pete Doherty u Tvornici – klasik nad klasicima (Muzika)
Nacional: Nezakoniti upisi i goleme hipoteke na zemljištima u okolici Topuskog
Sjedinjene Države i Iran blizu su usuglašavanja memoranduma o razumijevanju kojim bi proglasili kraj rata i postavili okvir za trajno rješenje nuklearnog pitanja, izvještava Axios, Iranu bi se ukinule sankcije i odmrzle milijarde uz stroga nuklearna ograničenja (Jutarnji)
Zagrebačka gradska kupališta i bazeni traže dodatne spasioce uoči ljetne sezone, a ovogodišnja satnica gotovo je udvostručena te iznosi 13 eura, i Bundek će ponovno imati dozvolu za kupanje (N1)
Zanimljiva knjiga za djecu iz 1893. godine: “Čudesno podzemno putovanje baruna Trumpa”, priča o bogatom aristokratskom dječaku Baronu Trumpu koji živi u “dvorcu Trump”, a na putu prema Rusiji vodi ga čovjek imena Don (Index)
Udruge Prijatelji životinja, Zelena akcija, i predstavnici 12 građanskih inicijativa, uz podršku 159 organizacija, uputile su u srijedu otvoreno pismo Vladi u kojem traže hitno zaustavljanje planiranih peradarskih megaprojekata u četiri županije (HRT)