Danas (15:00)

Brze i kratke

  • The Atlantic: Amerika je poražena u Iranu, taj će poraz imati globalne posljedice, zalihe oružja SAD-a srezane na niske razine, to bi moglo potaknuti Kinu na napad na Tajvan, a Putina da pojača agresiju na Europu (Index)
  • Cijene nafte skočile nakon propasti pregovora SAD-a i Irana, premijer Indije građanima zbog naftne krize: Štedite gorivo, radite od kuće i ne ženite se u inozemstvu (Index)
  • Posao rekonstrukcije pruge Dugo Selo – Novska pripao Indijcima, za 677.055.750,67 eura (bez PDV-a), Jutarnji piše da se radi o najvećem projektu u povijesti rekonstrukcije pruge (u tijeku je još i obnova pruge od mađarske granice do Dugog Sela, koja je koštala 200 milijuna (Bauštela))
  • Osumnjičeni za ubojstvo krapinskog policajca danima pratio njegovog kolegu. Zaletio mu se autom u dvorište (24sata, Nacional)
  • Fekalije prijete kanjonu Krke: Otpad iz 200 kuća curi u zaštićeno područje (N1)
  • DJI potvrdio da će uskoro predstaviti Osmo Pocket 4P, imat će dodatnu telefoto kameru s 3x optičkim zumom (Bug)

Danas (09:00)

  • Zagrepčani u stalnom prometnom kolapsu: “Nikome nije u interesu koristiti automobil, ali boljeg izbora – nema” (N1)
  • Christian Schmidt podnosi ostavku na mjesto visokog predstavnika u BiH, tjeraju ga – Amerikanci (tportal)
  • Novo istraživanje o rejtingu stranaka: HDZ i SDP u blagom padu, Možemo raste (RTL, Index)
  • Napadač na šefa krim-policije ima debelu povijest kaznenih prijava, pucao iz ilegalnog oružja (tportal)
  • Rasplesani ministar simbol je nove Mađarske: ‘Izađite, plešite, ostavite uređaje. Uživajte u trenutku’ (tportal)
  • Glavina poručio turističkom sektoru: Snizite cijene 10 do 20 posto, smanjite marže i očekivanja (Poslovni)
Jučer (23:00)

  • Deseti tjedan krize u Iranu donosi blokadu tjesnaca, skokove cijena energenata i neizvjesne američko-iranske dogovore (Jutarnji)
  • Da od rata u Ukrajini i na Bliskom istoku profitira SAD i američki predsjednik Donald Trump, smatraju analitičari Neven Vidaković i Ivica Jakić. S druge strane, Jakić smatra da Hrvatska može postati pouzdani američki partner, ali Vidakovića brine da ne iskorištavamo prilike koje imamo (tportal)
  • Tko je bio ubijeni šef krim-policije? Odlikovala ga je Kolinda (tportal), ubojica je operiran, imao je prostrijelnu ranu glave (HRT, Index)
  • U Ivanić Gradu traže stotine berača borovnica: može se lijepo zaraditi, 1,5 eura po kilogramu, plaća se po učinku (Danica)
  • ‘Fiume o morte!’ Igora Bezinovića osvojio FIPRESCI Grand Prix: “Fiume o morte!” bolji i od oskarovskih favorita (Novi list)
  • Dino Prižmić (ATP – 79.) je u nedjelju potvrdio da pobjeda protiv Novaka Đokovića nije bila plod slučajnosti ili lošije igre suparnika, plasiravši se u osminu finala Masters 1000 turnira na zemljanoj podlozi u Rimu pobjedom 6:1, 7:5 protiv Francuza Uga Humberta (ATP – 33.) (Večernji, HRT)
  • Predstavnici država na Eurosongu prošetali se tzv. Tirkiznim tepihom, pogledajte Lelekice (HRT, Index)
Jučer (17:00)

  • Stigla nova anketa za Njemačku: AfD uvjerljivo prvi, Merzova vlada nema većinu (Jutarnji)
  • Na Trnjanskim kresovima privedeno je ukupno šest osoba zbog narušavanja javnog reda i mira, na utakmici Dinamo-Hajduk privedeno 46 osoba (N1), video: Dalija Orešković i Katarina Peović stale pred Keleminca i prosvjednike (Nacional)
  • U Krapini jutros ubijen djelatnik policije, sjedio je u kafiću izvan dužnosti, ubojica pucao u njega pa u sebe (Zagorje International, Index), ubijeni je bio šef krim policije (Jutarnji)
  • Oceani su blizu rekordnih temperatura; prijeti El Nino (HRT)
  • Kim Wilde i zlatno doba osamdesetih u Tvornici kulture (Ravno do dna, Muzika)
Jučer (11:00)

  • Putin: Rat u Ukrajini se bliži kraju. Spreman sam pregovarati s jednim čovjekom – Schröderom, bivšim njemačkim kancelraom (Index)… rat se vratio Putinu pred vrata: U samo dva tjedna ukrajinski dronovi četiri su puta zapalili lokalnu rafineriju nafte i izvozni terminal, razotkrivajući slabosti ruske protuzračne obrane, a oblaci dima bili su vidljivi čak i iz svemira, piše u analizi Kyiv Independent. (Index)
  • Krhki mir u Hormuzu, brodovi polako prolaze. Amerika čeka odgovor Irana (Index)
  • Rast radikalne desnice u Europi: Puhovski za N1 kaže da nas spašava to što je HDZ “nesvrstana desna stranka”
  • Kruzer s hantavirusom pristao na Tenerife, svi putnici smatraju se visokorizičnima (Nacional)
  • Lonjsko polje čuva ono što je Europa izgubila – prirodne retencije, tradicijska ispaša (HRT)
Prekjučer (23:00)

  • Skromna parada u spomen na 81. obljetnicu pobjede Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu 1941. – 1945. ipak se održala u subotu na Crvenom trgu u Moskvi. Jutarnji ju opisuje kao depresivnu
  • Tomašević o Thompsonu na “hodu za život”: Nevjerojatno mi je da su lažirali popis (Index)
  • Peter Magyar položio prisegu kao novi mađarski premijer (HRT)
  • Opći bijeg iz Dubaija i Abu Dhabija. Tajkuni imovinu masovno prebacuju u dvije zemlje (Index)
  • Glavna izvršna direktorica kompanije Hrvatski telekom lani je u prosjeku zarađivala oko 61.000 eura bruto (Danica)
  • Ušetala je u zagrebački tramvaj s vjevericom na lajni: ‘Uplašila se i skakala’ (24 sata)
Prekjučer (17:00)

  • Magyar preuzima vlast uz velika očekivanja i pritisak Bruxellesa (N1)
  • Bitcoin ETF-ovi u petotjednom plusu, apetit institucija se vraća (Lider)
  • Novi tjedan počet će nestabilno. U ponedjeljak ujutro će kiše i pljuskova biti uglavnom duž Jadrana, no poslijepodne i šire, lokalno uz grmljavinu, u utorak još osjetnije zahlađenje (N1)
  • Apsurd u Zadru – već osam godina imaju barokomoru, ali se ne koristi (HRT)
  • Vahid Halilhodžić (73) nije uspio ostvariti ono zbog čega se vratio iz mirovine, Nantes ispada iz lige (tportal)
Prekjučer (11:00)

  • Putinova najneobičnija parada dosad: Jedan EU lider mu ‘nosi poruku Zelenskog’, stiže i Dodik (tportal)
  • Ina se vraća u Siriju? Nakon više od desetljeća počinju ozbiljni pregovori o reaktivaciji operacija vrijednih milijardu dolara (Poslovni)
  • Bojanje zidova poskupjelo 150 posto – sada je, prema portalu Trebam.hr, cijena bojanja zidova između dva i pol i pet eura po kvadratu. U odnosu na pretprošlu godinu, to je poskupljenje od 25 posto (N1)
  • Stepinac papi o pravoslavnim Srbima, lipanj 1941.: ‘Kad bi poglavnik bio 20 godina na čelu vlade šizmatici bi bili zbrisani iz Hrvatske’ (Nacional)
  • Zbog ‘Hoda za život’ blokiran centar Zagreba: Obustavlja se promet tramvaja (tportal)
Petak (23:00)

  • Veliki udar na brodove SAD-a. Iranski komandosi upali na tanker, IRGC objavio video (Index)
  • Cijeli svijet pomno prati hoće li se nešto značajno sutra dogoditi pred samim Kremljem, analitičar Tadić: Nije nemoguće da Ukrajinci razvale Krimski most ili kakvu elektranu, no prije da tjeraju Ruse na pregrupiranje… Rusiji se nudi potpuno gospodarsko uništenje nastavkom rata, a s druge strane ponižavajući izlazak iz rata povlačenjem svih snaga (tportal)
  • Muzej iluzija osvojio London: Hrvatski brend postao najveći lanac privatnih muzeja na svijetu (N1)
  • iPhone 17 najprodavaniji je mobitel na svijetu (Bug)
  • Cijeli Zagreb tražio je ukradenog Zmajčeka, ružičastog Fiata 500, a onda preokret… našli ga parkiranog u grmlju s oštećenjima (Jutarnji)
  • Markić, Orešković, Peternel i Peović u Otvorenom sukobili stavove o Hodu za život: “Ako ne želite pobaciti – nemojte pobaciti. Ali nemojte svoja vjerska ili druga uvjerenja nametati svima” (HRT)
Petak (17:00)

  • Zelenski: Rusija je u fazi rata u kojoj im glavna parada u Moskvi ovisi o nama (Index)
  • Američki sud proglasio Trumpove globalne carine od 10 posto nezakonitima – naložen povrat svih naplaćenih iznosa (Poslovni)
  • PNUSKOK ušao u Rukometni savez, Gobac i Vrečko prijavljeni zbog 140 tisuća eura godišnje za porezno savjetovanje (Nacional)
  • “Starmageddon” na lokalnim izborima u UK. Potop vladajućih, Nigel Farage slavi: to je možda početak kraja tradicionalnog britanskog dvostranačkog sustava, predvođenog laburistima i konzervativcima, u višestranačku demokraciju, prvi put u sto godina (Index)
  • Teška vremena za vladu kancelara Merza – AfD nikad jači (DW)
  • Investitor odustao od klaonice peradi u Vidrenjaku u Sisačko-moslavačkoj, vjeruje se, nakon pritiska javnosti… aktivisti poručuju: odustajanje od jednog projekta ne znači i kraj borbe protiv peradarskog megaprojekta (HRT)
Petak (11:00)

  • Ukrajinske snage sinoć su napale mete u Rusiji. Serija eksplozija potresla je Jaroslavlj, Moskvu i Rostov na Donu, a najgore je prošla velika rafinerija nafte (Index), razorili i ruski raketni brod (Index)
  • Zaljev je na rubu novog rata, noćna eskalacija u Hormuškom tjesnacu. Napadnuti i Emirati (Jutarnji), procurila analiza CIA-e porazna za SAD: Iran ima hrpu raketa, može izdržati blokadu (Index)
  • Svijet prati kruzer s hantavirusom na kojem je troje putnika umrlo… WHO umiruje, ne radi se o novoj pandemiji, virus se teško širi među ljudima (N1, HRT)
  • Zapušteno zagrebačko kino Tuškanac koje čeka obnovu na meti vandala. Grad: Isključili smo struju radi sigurnosti (Index)
  • Zašto sve više ljudi bira bijeg od gradskih gužvi u Gorski kotar (ali samo turistički): Očuvana priroda, svjež zrak i odmak od urbanog okruženja… (HRT)