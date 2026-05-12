CNN: Trump gubi živce, povratak ratu je sve izgledniji (Index)
U Splitu pisao grafite protiv Milanovića i Možemo. “Platili su mi 400 eura“, ali ne želi reći tko (N1)
Danas će biti nestabilno u većem dijelu zemlje. Očekuje se povremena kiša, mjestimice i obilnija, uz grmljavinu. Moguća je i tuča (tportal)
Tisak otpustio 600 ljudi i zatvorio 200 kioska, poslovali uz 311 milijuna eura prihoda uz pad od pet posto u odnosu na godinu prije (Danica)
Na kraju travnja ove godine u Hrvatskoj su bili blokirani računi 196,4 tisuće građana s ukupnom glavnicom duga od 3,07 milijardi eura ( što je za 1,1 posto manje), kao i 13,7 tisuća poslovnih subjekata (Poslovni)
The Atlantic: Amerika je poražena u Iranu, taj će poraz imati globalne posljedice, zalihe oružja SAD-a srezane na niske razine, to bi moglo potaknuti Kinu na napad na Tajvan, a Putina da pojača agresiju na Europu (Index)
Cijene nafte skočile nakon propasti pregovora SAD-a i Irana, premijer Indije građanima zbog naftne krize: Štedite gorivo, radite od kuće i ne ženite se u inozemstvu (Index)
Posao rekonstrukcije pruge Dugo Selo – Novska pripao Indijcima, za 677.055.750,67 eura (bez PDV-a), Jutarnji piše da se radi o najvećem projektu u povijesti rekonstrukcije pruge (u tijeku je još i obnova pruge od mađarske granice do Dugog Sela, koja je koštala 200 milijuna (Bauštela))
Osumnjičeni za ubojstvo krapinskog policajca danima pratio njegovog kolegu. Zaletio mu se autom u dvorište (24sata, Nacional)
Fekalije prijete kanjonu Krke: Otpad iz 200 kuća curi u zaštićeno područje (N1)
DJI potvrdio da će uskoro predstaviti Osmo Pocket 4P, imat će dodatnu telefoto kameru s 3x optičkim zumom (Bug)
Deseti tjedan krize u Iranu donosi blokadu tjesnaca, skokove cijena energenata i neizvjesne američko-iranske dogovore (Jutarnji)
Da od rata u Ukrajini i na Bliskom istoku profitira SAD i američki predsjednik Donald Trump, smatraju analitičari Neven Vidaković i Ivica Jakić. S druge strane, Jakić smatra da Hrvatska može postati pouzdani američki partner, ali Vidakovića brine da ne iskorištavamo prilike koje imamo (tportal)
Tko je bio ubijeni šef krim-policije? Odlikovala ga je Kolinda (tportal), ubojica je operiran, imao je prostrijelnu ranu glave (HRT, Index)
U Ivanić Gradu traže stotine berača borovnica: može se lijepo zaraditi, 1,5 eura po kilogramu, plaća se po učinku (Danica)
‘Fiume o morte!’ Igora Bezinovića osvojio FIPRESCI Grand Prix: “Fiume o morte!” bolji i od oskarovskih favorita (Novi list)
Dino Prižmić (ATP – 79.) je u nedjelju potvrdio da pobjeda protiv Novaka Đokovića nije bila plod slučajnosti ili lošije igre suparnika, plasiravši se u osminu finala Masters 1000 turnira na zemljanoj podlozi u Rimu pobjedom 6:1, 7:5 protiv Francuza Uga Humberta (ATP – 33.) (Večernji, HRT)
Stigla nova anketa za Njemačku: AfD uvjerljivo prvi, Merzova vlada nema većinu (Jutarnji)
Na Trnjanskim kresovima privedeno je ukupno šest osoba zbog narušavanja javnog reda i mira, na utakmici Dinamo-Hajduk privedeno 46 osoba (N1), video: Dalija Orešković i Katarina Peović stale pred Keleminca i prosvjednike (Nacional)
U Krapini jutros ubijen djelatnik policije, sjedio je u kafiću izvan dužnosti, ubojica pucao u njega pa u sebe (Zagorje International, Index), ubijeni je bio šef krim policije (Jutarnji)
Oceani su blizu rekordnih temperatura; prijeti El Nino (HRT)
Putin: Rat u Ukrajini se bliži kraju. Spreman sam pregovarati s jednim čovjekom – Schröderom, bivšim njemačkim kancelraom (Index)… rat se vratio Putinu pred vrata: U samo dva tjedna ukrajinski dronovi četiri su puta zapalili lokalnu rafineriju nafte i izvozni terminal, razotkrivajući slabosti ruske protuzračne obrane, a oblaci dima bili su vidljivi čak i iz svemira, piše u analizi Kyiv Independent. (Index)
Krhki mir u Hormuzu, brodovi polako prolaze. Amerika čeka odgovor Irana (Index)
Rast radikalne desnice u Europi: Puhovski za N1 kaže da nas spašava to što je HDZ “nesvrstana desna stranka”
Kruzer s hantavirusom pristao na Tenerife, svi putnici smatraju se visokorizičnima (Nacional)
Lonjsko polje čuva ono što je Europa izgubila – prirodne retencije, tradicijska ispaša (HRT)
Skromna parada u spomen na 81. obljetnicu pobjede Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu 1941. – 1945. ipak se održala u subotu na Crvenom trgu u Moskvi. Jutarnji ju opisuje kao depresivnu
Tomašević o Thompsonu na “hodu za život”: Nevjerojatno mi je da su lažirali popis (Index)
Peter Magyar položio prisegu kao novi mađarski premijer (HRT)
Opći bijeg iz Dubaija i Abu Dhabija. Tajkuni imovinu masovno prebacuju u dvije zemlje (Index)
Glavna izvršna direktorica kompanije Hrvatski telekom lani je u prosjeku zarađivala oko 61.000 eura bruto (Danica)
Ušetala je u zagrebački tramvaj s vjevericom na lajni: ‘Uplašila se i skakala’ (24 sata)
Putinova najneobičnija parada dosad: Jedan EU lider mu ‘nosi poruku Zelenskog’, stiže i Dodik (tportal)
Ina se vraća u Siriju? Nakon više od desetljeća počinju ozbiljni pregovori o reaktivaciji operacija vrijednih milijardu dolara (Poslovni)
Bojanje zidova poskupjelo 150 posto – sada je, prema portalu Trebam.hr, cijena bojanja zidova između dva i pol i pet eura po kvadratu. U odnosu na pretprošlu godinu, to je poskupljenje od 25 posto (N1)
Stepinac papi o pravoslavnim Srbima, lipanj 1941.: ‘Kad bi poglavnik bio 20 godina na čelu vlade šizmatici bi bili zbrisani iz Hrvatske’ (Nacional)
Zbog ‘Hoda za život’ blokiran centar Zagreba: Obustavlja se promet tramvaja (tportal)
Veliki udar na brodove SAD-a. Iranski komandosi upali na tanker, IRGC objavio video (Index)
Cijeli svijet pomno prati hoće li se nešto značajno sutra dogoditi pred samim Kremljem, analitičar Tadić: Nije nemoguće da Ukrajinci razvale Krimski most ili kakvu elektranu, no prije da tjeraju Ruse na pregrupiranje… Rusiji se nudi potpuno gospodarsko uništenje nastavkom rata, a s druge strane ponižavajući izlazak iz rata povlačenjem svih snaga (tportal)
Muzej iluzija osvojio London: Hrvatski brend postao najveći lanac privatnih muzeja na svijetu (N1)
iPhone 17 najprodavaniji je mobitel na svijetu (Bug)
Cijeli Zagreb tražio je ukradenog Zmajčeka, ružičastog Fiata 500, a onda preokret… našli ga parkiranog u grmlju s oštećenjima (Jutarnji)
Markić, Orešković, Peternel i Peović u Otvorenom sukobili stavove o Hodu za život: “Ako ne želite pobaciti – nemojte pobaciti. Ali nemojte svoja vjerska ili druga uvjerenja nametati svima” (HRT)