Radikalno desna stranka Alternativa za Njemačku (AfD) održala je stranačku konvenciju. “Dolazimo na vlast: prvo na pokrajinskoj, a zatim i na saveznoj razini”… najavili zabranu isticanja LGBT zastave duginih boja (Jutarnji)
Iranci objavili tjeralicu, na njoj Meloni, Starmer, Merz… Talijanske obavještajne pokrenule istragu (Index)
Crkve, tvrđave, dvorci i druge građevine kulturne baštine u Hrvatskoj su često pretjerano osvijetljene, uglavnom daleko iznad zakonskih propisa. To se sad polako mijenja (Index)
Slaven Bilić imat će osjetno manju plaću od prethodnika Zlatka Dalića, kojemu se postepeno povećavala nakon postignutih uspjeha (Sportske)
Glavina: Ultra Europe potvrđuje Hrvatsku kao svjetsku festivalsku destinaciju (HRT), ni pljusak ni grmljavina nisu spriječili spektakl, pogledajte najbolje prizore s Ultre (Jutarnji)
Književnik Vladimir Arsenijević pretučen u Beogradu uoči komemoracije za Srebrenicu (N1)
Protiv HAVC-a i Ministarstva kulture i medija podnesena je kaznena prijava zbog moguće zloporabe programa filmskog cash rebate poticaja HAVC-a putem mreže povezanih tvrtki. One, zbog nedovoljne provjere, novac iz državnog proračuna slijevaju izvan Hrvatske (Nacional)
Infantino u problemu zbog afere s crvenim kartonom igraču SAD-a, iako se vjeruje da će osigurati i idući mandat na čelu FIFA-e, bit će vjerojatno spriječen u naumu proširenja Svjetskog klupskog prvenstva (Sportske)
Italija gradi golemi most do Sicilije. Proglasili su ga vojnim projektom (Index)
Kulturnu iskaznicu aktiviralo gotovo 4000 mladih. Najviše kupuju knjige i idu u kino (Index)
Preminula je Wally Funk, najstarija žena ikad na svemirskom letu (Bug)
U Europi zaplijenjeno više od 200.000 lažnih kondoma, prodavali se kao igračke, potrošači izloženi riziku od prenošenja spolnih bolesti (Index)
Peskov: Putin spreman na razgovor s Trumpom (Index)
Finci u šoku: Tijelo ajatolaha prevozilo se u kamionu finskog trgovačkog diva Kesko? Pokrenuta istraga (Jutarnji, tportal)
Rasprava o inflaciji u Saboru: Možete moliti, kao što to radi Andrej Plenković, trgovce da ne podižu cijene hrane iz uvoza. Ali ako nemate ono svoje domaće na polju, u moru, u staji, svinjcu, kokošinjcu i u proizvodnom pogonu domaće prehrambene industrije, onda nemate ni onaj prvi kvadratić u slagalici hrvatskog, našeg suvereniteta (N1)
Tko će biti u stručnom stožeru Slavena Bilića kao novog izbornika: pomoćnici Danilo Butorović i Dean Računica te trener vratara Vatroslav Mihačić, kao i Vedran Ćorluka (Sportske), za Dalića već navodno ima ponuda: iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Meksika, Saudijske Arabije, Katara, Južne Koreje, Kolumbije… (Sport klub)
Počeo 73. Pula Film Festival: vodič kroz festivalske dane (Pula)