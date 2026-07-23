Nova žarišta afričke svinjske kuge, sazvan sastanak Nacionalnog kriznog stožera (Agroklub)
Gorivo od idućeg tjedna izgledno dosta poskupljuje: benzin do 6 centi, dizel za čak 20 (Index)
Drama na plaži u Tučepima: ‘Pred mojom djecom su me bacili na pod i tukli. Sve zbog ležaljke‘, intervenirala i policija (Jutarnji)
Testni let novog zrakoplova Airbus A350-1000ULR, namijenjenog budućim ultra-dugim linijama australske kompanije Qantas, privukao je globalnu pažnju., radi se o prvom letu ovakvog tipa aviona prema Australiji (Index)
Plenković: Naša ambicija je da do kraja 2028. prosječna plaća bude 1600 eura. To je dohvatljivo (N1)
Rusija je u orbitu Zemlje poslala novu seriju satelita, što je još jedan korak u izgradnji mreže koja bi trebala biti njihova verzija SpaceX-ovog Starlinka (tportal)
Ključan Pavlekov suradnik priznao kome se sve dijelio novac iz Skijaškog saveza (Index), Turudić: Pavlek koristi sva pravna sredstva, sve mogućnosti žalbe, možda zatraži i kazahstansko državljanstvo (Index)
Međunarodna svemirska postaja (ISS) preksinoć je bila iznimno dobro vidljiva iz Hrvatske, a za njezino promatranje nije bio potreban teleskop ni dalekozor, Radonić: Još jedan vidljivi prelet imat ćemo u petak, 24. srpnja, u 21.40 (Jutarnji)
Tko je divlji ugostitelj iz Primoštena? ‘Uvik radi probleme‘; ‘Poludi kad vidi goste u drugih‘; U svađi je i s bratom… proširila se snimka kako udara dječja kolica, ljudi mu masovno počeli davati loše recenzije na Google-u, ali su neki pritom fulali i restoran (Slobodna, Index)
Glavata želva kod Kaštela nanijela ozbiljne tjelesne ozljede, grizla kupače: primarni obrambeni mehanizam im je bijeg, no moguće je da se osjetila ugroženo ili stjerano u kut (Nacional, Morski, Portal)
Nezapamćeno nevrijeme koje je prekjučer pogodilo Hercegovinu prouzročilo je golemu materijalnu štetu koja se već sada procjenjuje na milijunske iznose (N1)
Plenković: Frapiralo me da se za Hrvate izvan Hrvatske izdvajalo 16 milijuna eura, danas je to 200 milijuna (N1)
Hrvatska poručila Crnoj Gori: Bili smo strpljivi, ali vrijeme je za odlučne korake u rješavanju otvorenih pitanja na vašem putu za EU (Index)
Nakon Hvara i Mali Lošinj je poplavio fenomen zvan – meteocunami (koji lokalci zovu još i šćiga), Pun kufer se prisjeća jednog prije 48 godina na Korčuli, kada je divlje more uhvatilo ljude na spavanju, izvuklo ih iz kuća i potapalo brodove… zatim se povuklo toliko da su Velolučani mogli pješice prijeći s jedne strane uvale na drugu
Livaković (31) jako je blizu definitivnog povratka u Dinamo, Fenerbahče ga je platio 6,6 milijuna eura, sada bi ga mogao prodati natrag za pet (Index)
Jučer je prošlo godinu dana bez Ozzyja Osbournea (Muzika), udovica Sharon poručila: Navinite tu glazbu glasno kako bi i on sam volio (BBC)
Bloomberg: Rusija mijenja plan za okupirane dijelove Ukrajine. Više ih ne želi vratiti (Index)
U Ukrajini prosvjeduju protiv smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova (Index), vojni analitičar: Zelenski priprema teren za iduće izbore. Svatko tko mu se približi po popularnosti mora biti na neki način uklonjen (HRT, Index),
Iz Dunava kod Vukovara izronila golema olupina, pronađeni novinski članak iz 1937. godine mogao bi pomoći u rasvjetljavanju njegova podrijetla, moglo bi se raditi o potonulom šlepu austrijske parobrodske tvrtke (N1)
Trgovački lanac s najviše dućana u Hrvatskoj (Studenac) je prezadužen i ima ozbiljnih problema u servisiranju obveza (Danica)
Skunk Anansie u Šibeniku: U sat i pol nitko nije spustio glavu niti da pogleda rezultat finala SP-a (Ravno do dna)
Trump predlaže Infantina za novog glavnog tajnika UN-a, Guterresu krajem godine istječe mandat (Jutarnji)
Hrvatska poljoprivredna komora (HPK) uputila upozorenje da se hrvatsko svinjogojstvo nalazi na rubu potpunog bankrota. Domaći proizvođači bore se za opstanak pod pritiskom uvoza i velikih gubitaka, dok je afrička svinjska kuga dodatna prijetnja opstanku sektora (HRT)
Šuta traži oduzimanje koncesije Brodosplitu. “Grad gubi milijune zbog njih” (Index)
Butković: Istarski ipsilon u punom profilu bit će završen početkom 2027. (Index)
EU kaznio AliExpress s 550 milijuna eura, platforma nije učinkovito spriječila prodaju ilegalnih, nesigurnih i krivotvorenih proizvoda (Index)
Tragedija u Rugvici: U Savi pronađena tijela trojice nestalih stranaca (HRT, tportal)
Jugozapad Europe pogađa toplinski val, temperature i do 47 stupnjeva na Pirenejskom poluotoku (Poslovni)
Dok raste prijetnja Rusije, Pariz i Berlin klize u rivalstvo koje sabotira zajedničke kapacitete, Njemačka se osvećuje za propast megaprojekta (Jutarnji)
Gradonačelnik Dubrovnika Franković otkrio zašto je dobio policijsku zaštitu: Donijeli smo restriktivan GUP, pritisak na gradske službe velik je. Svi koji žele i mogu graditi prije samog usvajanja novog GUP-a žele ishodovati dokumentaciju kako bi mogli graditi. Ja sam zaustavio te procese (N1)
Umro je mladi hrvatski poduzetnik Filip Mihalić (27), poznat iz afere s covid testovima (Varaždinske vijesti), nalazio se u Dominkanskoj Republici? Ministarstvo vanjskih poslova još nije dobilo potvrdu o smrti (Index)
Ogorec o sukobu na Bliskom istoku: Možemo očekivati daljnju eskalaciju (HRT, tportal)
Humanoidni roboti već se testiraju u Ukrajini, naoružane verzije moguće do 2027. (Mreža)
Luka Modrić produžuje ugovor s Milanom na još jednu godinu, od reprezentacije bi se mogao oprostiti 6. listopada na Poljudu u Ligi nacija, kada igramo protiv aktualnog svjetskog prvaka, Španjolske (tportal)
5 najboljih hrvatskih filmova ovogodišnjeg Pula Film Festivala: Sitni lopovi, Ono što treba činiti, Svadba, Koke i Male stvari (Index)
Najljepši rooftop barovi u Zagrebu za uživanje tijekom toplih mjeseci (Journal)
Kreće obnova Autobusnog kolodvora Zagreb, sanirat će čelične konstrukcije kolodvora, radi se i na sustavu vatrodojave, informacijskom sustavu i ugrađivanju automatskih barijera za sanitarni čvor (Poslovni)
Muškarac koji je opljačkao benzinsku i salon u Novom Zagrebu je savjetnik u HNB-u (Index)
Zagreb nastavlja uklanjati grafite, očišćene 74 zgrade (Index)
Nakon SP-a 15 od 48 izbornika napustilo svoje reprezentacije (HRT)
Udar groma pobio 97 crnonosih ovaca u švicarskim Alpama (Index)