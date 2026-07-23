Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (21:00)

Brze i kratke

  • Nova žarišta afričke svinjske kuge, sazvan sastanak Nacionalnog kriznog stožera (Agroklub)
  • Gorivo od idućeg tjedna izgledno dosta poskupljuje: benzin do 6 centi, dizel za čak 20 (Index)
  • Drama na plaži u Tučepima: ‘Pred mojom djecom su me bacili na pod i tukli. Sve zbog ležaljke‘, intervenirala i policija (Jutarnji)
  • Testni let novog zrakoplova Airbus A350-1000ULR, namijenjenog budućim ultra-dugim linijama australske kompanije Qantas, privukao je globalnu pažnju., radi se o prvom letu ovakvog tipa aviona prema Australiji (Index)
  • Plenković: Naša ambicija je da do kraja 2028. prosječna plaća bude 1600 eura. To je dohvatljivo (N1)

Slične vijesti

Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Rusija je u orbitu Zemlje poslala novu seriju satelita, što je još jedan korak u izgradnji mreže koja bi trebala biti njihova verzija SpaceX-ovog Starlinka (tportal)
  • Ključan Pavlekov suradnik priznao kome se sve dijelio novac iz Skijaškog saveza (Index), Turudić: Pavlek koristi sva pravna sredstva, sve mogućnosti žalbe, možda zatraži i kazahstansko državljanstvo (Index)
  • Međunarodna svemirska postaja (ISS) preksinoć je bila iznimno dobro vidljiva iz Hrvatske, a za njezino promatranje nije bio potreban teleskop ni dalekozor, Radonić: Još jedan vidljivi prelet imat ćemo u petak, 24. srpnja, u 21.40 (Jutarnji)
  • Tko je divlji ugostitelj iz Primoštena? ‘Uvik radi probleme‘; ‘Poludi kad vidi goste u drugih‘; U svađi je i s bratom… proširila se snimka kako udara dječja kolica, ljudi mu masovno počeli davati loše recenzije na Google-u, ali su neki pritom fulali i restoran (Slobodna, Index)
  • Glavata želva kod Kaštela nanijela ozbiljne tjelesne ozljede, grizla kupače: primarni obrambeni mehanizam im je bijeg, no moguće je da se osjetila ugroženo ili stjerano u kut (Nacional, Morski, Portal)
Danas (11:00)

Brze i kratke

  • Nezapamćeno nevrijeme koje je prekjučer pogodilo Hercegovinu prouzročilo je golemu materijalnu štetu koja se već sada procjenjuje na milijunske iznose (N1)
  • Plenković: Frapiralo me da se za Hrvate izvan Hrvatske izdvajalo 16 milijuna eura, danas je to 200 milijuna (N1)
  • Hrvatska poručila Crnoj Gori: Bili smo strpljivi, ali vrijeme je za odlučne korake u rješavanju otvorenih pitanja na vašem putu za EU (Index)
  • Nakon Hvara i Mali Lošinj je poplavio fenomen zvan – meteocunami (koji lokalci zovu još i šćiga), Pun kufer se prisjeća jednog prije 48 godina na Korčuli, kada je divlje more uhvatilo ljude na spavanju, izvuklo ih iz kuća i potapalo brodove… zatim se povuklo toliko da su Velolučani mogli pješice prijeći s jedne strane uvale na drugu
  • Livaković (31) jako je blizu definitivnog povratka u Dinamo, Fenerbahče ga je platio 6,6 milijuna eura, sada bi ga mogao prodati natrag za pet (Index)
  • Jučer je prošlo godinu dana bez Ozzyja Osbournea (Muzika), udovica Sharon poručila: Navinite tu glazbu glasno kako bi i on sam volio (BBC)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Bloomberg: Rusija mijenja plan za okupirane dijelove Ukrajine. Više ih ne želi vratiti (Index)
  • U Ukrajini prosvjeduju protiv smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova (Index), vojni analitičar: Zelenski priprema teren za iduće izbore. Svatko tko mu se približi po popularnosti mora biti na neki način uklonjen (HRT, Index),
  • Iz Dunava kod Vukovara izronila golema olupina, pronađeni novinski članak iz 1937. godine mogao bi pomoći u rasvjetljavanju njegova podrijetla, moglo bi se raditi o potonulom šlepu austrijske parobrodske tvrtke (N1)
  • Trgovački lanac s najviše dućana u Hrvatskoj (Studenac) je prezadužen i ima ozbiljnih problema u servisiranju obveza (Danica)
  • Skunk Anansie u Šibeniku: U sat i pol nitko nije spustio glavu niti da pogleda rezultat finala SP-a (Ravno do dna)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Trump predlaže Infantina za novog glavnog tajnika UN-a, Guterresu krajem godine istječe mandat (Jutarnji)
  • Hrvatska poljoprivredna komora (HPK) uputila upozorenje da se hrvatsko svinjogojstvo nalazi na rubu potpunog bankrota. Domaći proizvođači bore se za opstanak pod pritiskom uvoza i velikih gubitaka, dok je afrička svinjska kuga dodatna prijetnja opstanku sektora (HRT)
  • Šuta traži oduzimanje koncesije Brodosplitu. “Grad gubi milijune zbog njih” (Index)
  • Butković: Istarski ipsilon u punom profilu bit će završen početkom 2027. (Index)
  • EU kaznio AliExpress s 550 milijuna eura, platforma nije učinkovito spriječila prodaju ilegalnih, nesigurnih i krivotvorenih proizvoda (Index)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Novi ukrajinski udar na Rusiju: Gore logistički centri, Krim ostao bez struje (N1)
  • AI modeli pobjegli iz izolacije i izveli hakerski napad, iz OpenAI izvijestili o incidentu (Index)
  • Vojković: Prazni su vam apartmani? Ne brinite, HTZ kaže da sad “destinacija diše”, desetljećima smo gradili model turizma na malim iznajmljivačima da bi sad bili glavni krivci (Index)
  • Stiže 13. mirovina: Svi umirovljenici u prosincu dobivaju novi dodatak (Poslovni)
  • Opljačkana galerija Louvrea ponovno se otvara za javnost (HRT)
  • Dinamo remizirao na početku kvalifikacija za Ligu prvaka, spasili se u zadnjim minutama pogotkom protiv švicarskog Thuna (Index)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Rusija prazni zalihe projektila, troši rakete brže nego što ih proizvodi. Pokušava probiti ukrajinsku protuzračnu obranu (Index)
  • Prosječna neto plaća u Hrvatskoj u svibnju iznosila 1552 eura, medijalna 1.324 eura (Index)
  • Tomašević: Zagreb se nije obnavljao desetljećima, zato se sada radi (Index)
  • Christopher Nolan najavio tri godine pauze jer ga je ‘Odiseja’ iscrpila (Ravno do dna)
  • Preminuo glumac Damir Šaban, nezaboravni Mazalo Vragec iz Smogovaca (N1)
  • Potraga za glumcem koji će utjeloviti Jamesa Bonda se nastavlja, a i dalje se najčešće spominju ista tri imena: Jacob Elordi, Callum Turner i Harris Dickinson, u igri su i neka druga imena (Nacional)
  • Rolling Stone UK uvrstio Špancirfest među preporuke za ljeto u Hrvatskoj (HRT)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Tragedija u Rugvici: U Savi pronađena tijela trojice nestalih stranaca (HRT, tportal)
  • Jugozapad Europe pogađa toplinski val, temperature i do 47 stupnjeva na Pirenejskom poluotoku (Poslovni)
  • Dok raste prijetnja Rusije, Pariz i Berlin klize u rivalstvo koje sabotira zajedničke kapacitete, Njemačka se osvećuje za propast megaprojekta (Jutarnji)
  • Gradonačelnik Dubrovnika Franković otkrio zašto je dobio policijsku zaštitu: Donijeli smo restriktivan GUP, pritisak na gradske službe velik je. Svi koji žele i mogu graditi prije samog usvajanja novog GUP-a žele ishodovati dokumentaciju kako bi mogli graditi. Ja sam zaustavio te procese (N1)
  • Umro je mladi hrvatski poduzetnik Filip Mihalić (27), poznat iz afere s covid testovima (Varaždinske vijesti), nalazio se u Dominkanskoj Republici? Ministarstvo vanjskih poslova još nije dobilo potvrdu o smrti (Index)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Kraj velike potrage: Uhićen muškarac iz BiH osumnjičen za ubojstvo žene u Sloveniji, objavljeni detalji mučnog zločina (Jutarnji)
  • Dunav na povijesno niskim razinama. Izronili ostaci mađarskog broda (Index)
  • Danas je nastavljena potraga za trojicom Egipćana koji su jučer nestali u Savi na području Okunšćaka, u općini Rugvica (Jutarnji)
  • Kazne za upadanje u tračnice u Zagrebu naplaćuju se i po maksimumu, što iznosi 1320 eura (RTL Danas, tportal), Zagreb uvodi pravila za smeđi blok: Kazne za nepropisno parkiranje do 660 eura (tportal)
  • Dinamo večeras od 20 sati gostuje kod Thuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka (Index)
Ponedjeljak (23:00)

Brze i kratke

  • Ogorec o sukobu na Bliskom istoku: Možemo očekivati daljnju eskalaciju (HRT, tportal)
  • Humanoidni roboti već se testiraju u Ukrajini, naoružane verzije moguće do 2027. (Mreža)
  • Luka Modrić produžuje ugovor s Milanom na još jednu godinu, od reprezentacije bi se mogao oprostiti 6. listopada na Poljudu u Ligi nacija, kada igramo protiv aktualnog svjetskog prvaka, Španjolske (tportal)
  • 5 najboljih hrvatskih filmova ovogodišnjeg Pula Film Festivala: Sitni lopovi, Ono što treba činiti, Svadba, Koke i Male stvari (Index)
  • Najljepši rooftop barovi u Zagrebu za uživanje tijekom toplih mjeseci (Journal)
Ponedjeljak (17:00)

Brze i kratke

  • Kreće obnova Autobusnog kolodvora Zagreb, sanirat će čelične konstrukcije kolodvora, radi se i na sustavu vatrodojave, informacijskom sustavu i ugrađivanju automatskih barijera za sanitarni čvor (Poslovni)
  • Muškarac koji je opljačkao benzinsku i salon u Novom Zagrebu je savjetnik u HNB-u (Index)
  • Zagreb nastavlja uklanjati grafite, očišćene 74 zgrade (Index)
  • Nakon SP-a 15 od 48 izbornika napustilo svoje reprezentacije (HRT)
  • Udar groma pobio 97 crnonosih ovaca u švicarskim Alpama (Index)