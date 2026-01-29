Samo ako vas zanimaju grafovi

Toni Milun je u ovoj epizodi Fintecht Toka govorio o nizu tema vezanih uz financije i investiranje. Objasnio je zašto Hrvati i dalje najviše vjeruju u ulaganje u nekretnine (“beton i ciglu”), unatoč tome što cijene nekretnina u prosjeku rastu sporije (3,8% godišnje u zadnjih 20 godina). Krah Zagrebačke burze 2008. godine razlog je nepovjerenja nekih u dionice, ali je naglasio da se svjetsko tržište oporavilo i da je danas lakše ulagati u svjetske dionice. Kao najgore financijske odluke naveo je nasjedanje na prevare putem poruka na mobitelu i uzimanje kredita kod lihvarskih banaka. Skupi automobil najgluplja je investicija, ali je naglasio da je u redu trošiti na auto ako je to strast, pod uvjetom da se ne pretjeruje s drugim luksuzima. Preporučio je da se krene investirati s malim iznosima, poput 20 EUR mjesečno, kako bi se stekla navika. Upozorio je na opasnost dijeljenja financijskih savjeta bez stručnosti na društvenim mrežama, posebno na TikToku, i naglasio potrebu za strožom regulacijom. AI alati nisu loša stvar, tvrdi. Lider