Samo ako vas zanimaju grafovi

Želite li oploditi svoj kapital, najveća je pogreška ulaziti u zlato i srebro samo zato što su postali tema razgovora

Plemeniti metali u 2026. nisu bijeg u prošlost, već reakcija na sadašnjost, svijet u kojem su carine politički alat, ratovi logistički trošak, a valutni rizici predmet dnevne politike. Međutim, nije preporučljivo ulagati u to ukoliko nemaju jasnu ulogu u vašim osobnim financijama, kaže Višeslav Raos za tportal. Zlato je prije svega oblik osiguranja od velikih političkih i financijskih šokova, a srebro je volatilnije i nosi veći potencijal rasta, ali i veći rizik od naglih padova. U Europi zlato nije samo investicijska moda, već dio monetarne tradicije. Italija ima oko 2452 tone zlata, što su treće najveće nacionalne zalihe na svijetu, nakon Sjedinjenih Država i Njemačke. Francuzi su odmah iza njih s 2436,8 tona zlata. Mi trenutačno nemamo svoje zlatne rezerve iskazane u zasebnom vlasništvu, budući da su sve zalihe postupno rasprodane do početka 2000-ih.


15.01. (16:00)

Manje dugova, više strpljenja - i indeksni fond za desert

Buffettova jednostavna formula za financijsku stabilnost

Warren Buffett kroz šest desetljeća ulaganja zagovara jednostavne, ali učinkovite financijske principe. Ključ je, kaže, dosljedno ulaganje u jeftin indeksni fond S&P 500, bez obzira na stanje tržišta, uz posebno ulaganje u kriznim vremenima. Upozorava na opasnosti potrošačkog duga i preporučuje gotovinsko poslovanje. Naglašava da su znanje i vještine najbolja investicija te savjetuje da se prvo štedi i ulaže, a tek onda troši. Financijska disciplina, uz uravnotežen i ispunjen život, temelj je dugoročnog uspjeha. Poslovni

04.07.2025. (13:00)

Financijski fitness: i ulaganje je čista matematika

Toni Milun: Zašto ste unatoč dobrim primanjima vječno u minusu?

Toni Milun je u ovoj epizodi Fintecht Toka govorio o nizu tema vezanih uz financije i investiranje. Objasnio je zašto Hrvati i dalje najviše vjeruju u ulaganje u nekretnine (“beton i ciglu”), unatoč tome što cijene nekretnina u prosjeku rastu sporije (3,8% godišnje u zadnjih 20 godina). Krah Zagrebačke burze 2008. godine razlog je nepovjerenja nekih u dionice, ali je naglasio da se svjetsko tržište oporavilo i da je danas lakše ulagati u svjetske dionice. Kao najgore financijske odluke naveo je nasjedanje na prevare putem poruka na mobitelu i uzimanje kredita kod lihvarskih banaka. Skupi automobil najgluplja je investicija, ali je naglasio da je u redu trošiti na auto ako je to strast, pod uvjetom da se ne pretjeruje s drugim luksuzima. Preporučio je da se krene investirati s malim iznosima, poput 20 EUR mjesečno, kako bi se stekla navika. Upozorio je na opasnost dijeljenja financijskih savjeta bez stručnosti na društvenim mrežama, posebno na TikToku, i naglasio potrebu za strožom regulacijom. AI alati nisu loša stvar, tvrdi. Lider

08.05.2025. (09:00)

Zaboravi burzovne proroke – ovi klasici ti štede živce i novčanik

10 knjiga koje će ti zamijeniti (skupog) financijskog savjetnika

  • The Intelligent Investor – Benjamin Graham
    Klasik iz 1949. poznat kao „Biblija vrijednosnog investiranja“. Uči te kako kupovati dionice ispod njihove stvarne vrijednosti uz „margin of safety“ i ignorirati burzovnog „Mr. Marketa“ kad ima loš dan.
  • One Up on Wall Street – Peter Lynch
    Lynch tvrdi da obični ljudi imaju prednost nad profesionalcima jer mogu ulagati u ono što već poznaju. Ako ti se sviđa kava u Dunkin’ Donutsu, možda je vrijeme da pogledaš i njihove dionice.
  • The Psychology of Money – Morgan Housel
    Ne radi se o formulama, nego o ponašanju. Financijski uspjeh više ovisi o strpljenju, navikama i izbjegavanju gluposti nego o IQ-u.
  • A Random Walk Down Wall Street – Burton G. Malkiel
    Doslovno ti kaže da ni stručnjaci ne mogu konstantno pobjeđivati tržište. Zato uzmi indeksne fondove, sjedni i pusti da vrijeme radi za tebe.
  • Common Stocks and Uncommon Profits – Philip Fisher
    Ako si istraživački nastrojen, ova knjiga uči kako pronaći odlične tvrtke pomoću dubinskog „scuttlebutt“ pristupa – zovi konkurente, kupce i bivše zaposlenike. Špijunaža, ali legalna.
  • The Little Book of Common Sense Investing – John C. Bogle
    Oče naš indeksnog investiranja. Bogle pokazuje kako male naknade uništavaju tvoje prinose i zašto većina fondova jednostavno ne vrijedi provizije koju naplaćuju.
  • Rich Dad Poor Dad – Robert Kiyosaki
    Pita te znaš li razliku između imovine i obveze. Spoiler: tvoja kuća nije imovina ako ti samo uzima novac. Pasivni prihod je zakon.
  • The Essays of Warren Buffett – Warren Buffett & Lawrence Cunningham
    Buffettove mudrosti sabrane u jednu knjigu. Fokus je na dugoročnom vlasništvu nad dobrim biznisima, a ne na špekuliranju. Ukratko: budi vlasnik, ne kockar.
  • The Misbehavior of Markets – Benoit Mandelbrot
    Matematika koja pokazuje da tržišta nisu uredna i predvidiva kao što mnogi tvrde. Umjesto normalne raspodjele, imamo kaos. Volatilnost voli društvo.
  • How to Make Money in Stocks – William J. O’Neil
    Sistematičan pristup trgovanju uz CANSLIM metodu. Daje ti konkretne kriterije za ulazak i izlazak iz pozicija, uključujući zlatno pravilo: reži gubitke brzo.

Ako si tek na početku, počni s Houselom, pa prijeđi na Boglea ili Grahama. A ako si već veteran – baci oko na Fishera, Buffetta ili Mandelbrota. U svakom slučaju, ovaj čitalački maraton mogao bi ti donijeti više nego svi fondovi skupa. New Trader

25.11.2024. (09:00)

Rizik je zabava, ali istraživanje je zakon

Kako uspjeti u svijetu ulaganja

Za uspješno investiranje ključni su strpljenje, istraživanje i vizija. Prije ulaganja proučite tržište i savjetujte se s iskusnijima. Nemojte žuriti ni donositi emocionalne odluke – ulaganje zahtijeva dugoročnu strategiju. Fokusirajte se na kvalitetu, a ne samo cijenu, i budite spremni riskirati, ali uz temelje u istraživanju. Diversifikacija može pomoći, ali vjerujte u svoje odluke. Najuspješniji ulagači razmišljaju o budućim trendovima i ulažu u ljude s vizijom, ne samo u tvrtke. Prilagodba tržištu i prepoznavanje prilika također su važni. Na kraju, ne zaboravite – profit dolazi onima koji se usude čekati i učiti. Savjeti

30.07.2024. (22:00)

Novac je svugdje oko tebe, samo ga treba znati dohvatiti

Kako početi investirati: Vodič za mlade koji žele preuzeti kontrolu

Prije nego što počnete ulagati, definirajte svoje financijske ciljeve. Želite li štedjeti za obrazovanje, kupnju nekretnine, putovanja ili mirovinu? Važno je razumjeti osnovne pojmove i vrste investicija: od dionica, obveznica, fondova do nekretnina. Za početak vam ne treba puno novca. Počnite s onim što možete priuštiti i postupno povećavajte svoje investicije kako stječete više iskustva i samopouzdanja. Važna je disciplina, ali i odluka koliko ste rizika spremni podnijeti. Ulaganje zahtijeva kontinuiranu edukaciju. Pratite financijske vijesti, čitajte knjige i blogove o investiranju i sudjelujte na webinarima. Danas vam je dostupna sva potrebna tehnologija, a važno je biti strpljiv i discipliniran. Index

01.02.2022. (21:00)

GameStop, godinu dana kasnije: Gasi se fenomen meme dionica

Priča o GameStopu nudi obilje kontradiktornih momenata, a jedan od onih koji najprije bode u oči je taj da su se mali ulagači, ohrabreni kolektivnom iluzijom, prometnuli u tradere, primjenjujući pritom – buy & hold strategiju. Ozbiljan špekulant koji drži do sebe naprosto prezire buy & hold jer vrijeme je njegov najveći neprijatelj – ono eliminira mogućnost arbitraže i (na dulji rok) korigira anomalije na tržištu. Poput fenomena meme dionica. Špekulativna avantura ipak ne može trajati unedogled, pa čak niti ona pogonjena širokim narodnim masama koje su u jednom trenutku doista nadigrale iskusne profesionalce. Kombinacija viška štednje i utjecaja društvenih mreža tada se činila dobitnom, no zapravo je najprije riječ o spletu okolnosti koji se teško može tako skoro ponoviti (tim intenzitetom) – piše Mario Gatara. Index

25.03.2019. (19:00)

Kako kupiti nekretninu kao investiciju za stare dane

27.12.2018. (13:00)

Kako kupovati indeksne fondove i ETF-ove izvan Hrvatske? – Nenad Bakić pita za savjete na svom blogu (i dobiva ih)