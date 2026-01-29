Samo ako vas zanimaju grafovi
Želite li oploditi svoj kapital, najveća je pogreška ulaziti u zlato i srebro samo zato što su postali tema razgovora
Plemeniti metali u 2026. nisu bijeg u prošlost, već reakcija na sadašnjost, svijet u kojem su carine politički alat, ratovi logistički trošak, a valutni rizici predmet dnevne politike. Međutim, nije preporučljivo ulagati u to ukoliko nemaju jasnu ulogu u vašim osobnim financijama, kaže Višeslav Raos za tportal. Zlato je prije svega oblik osiguranja od velikih političkih i financijskih šokova, a srebro je volatilnije i nosi veći potencijal rasta, ali i veći rizik od naglih padova. U Europi zlato nije samo investicijska moda, već dio monetarne tradicije. Italija ima oko 2452 tone zlata, što su treće najveće nacionalne zalihe na svijetu, nakon Sjedinjenih Država i Njemačke. Francuzi su odmah iza njih s 2436,8 tona zlata. Mi trenutačno nemamo svoje zlatne rezerve iskazane u zasebnom vlasništvu, budući da su sve zalihe postupno rasprodane do početka 2000-ih.