Zbogom slamarice, dobar dan dionice
Hrvati otkrivaju tržište kapitala: Nekretnine i dalje prve, ali trezorci i ETF-ovi osvajaju mlađe
Hrvati tradicionalno ulažu u nekretnine, no bilježi se tiha promjena na tržištu kapitala. Zahvaljujući javnim ponudama dionica (IPO), narodnim obveznicama i trezorskim zapisima, tisuće novih investitora po prvi je put zakoračilo u svijet ulaganja. Investicijski stručnjak Krešo Vugrinčić za HRT ističe da su ovi manje rizični državni proizvodi odigrali ključnu ulogu u financijskom opismenjavanju građana. Dok mlađe generacije sve više diversificiraju portfelj preko digitalnih platformi i svjetskih ETF-ova, u tijeku je i projekt povezivanja osam regionalnih burzi kako bi se privukli veliki strani investitori. Poslovni