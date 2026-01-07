Prati koeficijente
Oklada Michaela Burryja, čovjeka koji je predvidio ekonomsku krizu, na Venezuelu ponovno u fokusu
Michael Burry ponovno je privukao pozornost javnosti dugogodišnjom okladom na oporavak venezuelanske naftne industrije. Od 2020. drži dionice Valero Energyja, čije su rafinerije prilagođene preradi teške venezuelanske nafte. Moguće političke promjene i veća uloga SAD-a u Venezueli povećavaju izglede za rast marži i opskrbe. Analitičari dijele optimizam, a dionice Valera skočile su gotovo 10 %. Burry vidi prilike i u energetskim servisnim kompanijama poput Halliburtona, Schlumbergera i Baker Hughesa.