Prati koeficijente

Danas (07:00)

Michael Burry ponovno je privukao pozornost javnosti dugogodišnjom okladom na oporavak venezuelanske naftne industrije. Od 2020. drži dionice Valero Energyja, čije su rafinerije prilagođene preradi teške venezuelanske nafte. Moguće političke promjene i veća uloga SAD-a u Venezueli povećavaju izglede za rast marži i opskrbe. Analitičari dijele optimizam, a dionice Valera skočile su gotovo 10 %. Burry vidi prilike i u energetskim servisnim kompanijama poput Halliburtona, Schlumbergera i Baker Hughesa. Index


29.12.2025. (14:00)

Bikovsko tržište s povremenim hlađenjem - i pokojom opeklinom

Burzovna 2025.: CROBEX snažno gore, dobitnici jasni, gubitnici rijetki

Hrvatsko dioničko tržište u 2025. nastavilo je snažan uzlet, uz rast CROBEX-a od gotovo 20 posto. Većina dionica iz indeksa donijela je dobit, predvođena Končar grupom, Dalekovodom, AD Plastikom i Đurom Đakovićem. Tržište su oživjela i tri IPO-a, među kojima se posebno istaknuo Ing-Grad. Hotelijeri su profitirali od dobre turističke sezone, dok su banke i Atlantic Grupa bili među rijetkim gubitnicima. Godinu su obilježili i prvi koraci prema regionalnom povezivanju burzi. tportal

24.06.2025. (17:00)

Geopolitika kao reality show: sve gori kaos, a na burzi jedu kokice

Prateći vijesti iz svijeta stječe se dojam da je na pomolu Treći svjetski rat, dok se u pozadini valja – rast trgovine

Unatoč dojmu svakodnevne prijetnje Trećeg svjetskog rata, financijska tržišta i dalje mirno rastu. Indeks geopolitičkog rizika (GPR) pokazuje visoke vrijednosti, ali tržišta to ignoriraju, osim cijene zlata. Povijesno gledano, ratovi i krize rijetko su ozbiljno uzdrmali ekonomiju, no s mogućim povratkom Trumpa i rastućim globalnim tenzijama, možda više ne možemo računati da će prošlost biti dobar vodič za budućnost. Lider

08.04.2025. (22:00)

Ako i nisi dioničar, dionik si

Koje su posljedice sloma burzi uslijed novih carina? Pad proizvodnje, otpuštanje radnika, socijalni problemi…

Vijesti oko sloma burzi uslijed nametnutih Trumpovih carina trebalo bi brinuti i obične ljude, koji i nemaju nužno dionice, jer one utječu na cijelu ekonomiju. Ekonomski stručnjaci kažu kako još nije jasno kako bi se stvari mogle odviti, no mogući scenariji su sljedeći: Najblaži slučaj je korekcija tržišta, no izgledniji je da će pad proizvodnje rezultirati recesijom, a ponegdje i inflacijom. Dugoročno gledano, moglo bi doći i do depresije. Još gori scenarij uključuje deflaciju, a ona znači i manje plaće. Srednji put je tu izgledniji, to je stagflacija, gdje imate veću razinu nezaposlenosti i inflacije, a stagflacijska dužnička kriza je najveća bolest ekonomskog sustava. Moglo bi doći i do rasta kamatnih stopa na kredite i daljnjeg rasta nekih namirnica, poput kave. No, za Hrvatsku je moguće da izbjegne recesiju zbog EU fondova i nekih drugih dinamika koje omogućavaju rast u narednim godinama. Index

07.04.2025. (21:00)

Da barem sa sobom povuku i cijene nekretnina

Globalni burzovni pokolj: Trumpove carine povukle sve u minus

Svjetske burze bilježe dramatične padove nakon Trumpova uvođenja širokih carina. Azija tone, Europa slijedi, a kriptovalute i nafta padaju kao domine. Investitori bježe u švicarski franak i japanski jen, dok Elon Musk neizravno kritizira Trumpovu politiku dijeljenjem videa o slobodnoj trgovini. Analitičari govore o “ekonomskoj nuklearnoj zimi”, a budući njemački kancelar upozorava da bi moglo biti još gore. Panika vlada, a tržišta više ne vjeruju da je Trumpove carine samo “pregovarački alat”. Index

26.02.2025. (08:00)

Kad predsjednik Trump ne može spasiti ni Wall Street

Trump na čelu, burze padaju: Optimizam nije spasio tržište

U 2025. godini ulagači su se nadali rastu pod Trumpovom administracijom, no američke burze zaostaju za Europom i Kinom. Slabi rezultati istraživanja potrošačkog povjerenja i zabrinutost zbog inflacije dovode do pada američkih indeksa. Bitcoin je pao za 17% u zadnjih mjesec dana, a investitori se okreću sigurnijim ulaganjima poput obveznica. Dok američko tržište stagnira, Europa i Kina bilježe rast, osobito kineske tehnološke dionice koje uživaju veliku potražnju.Postavlja se pitanje – je li kraj tržišnom rastu? Index

17.06.2023. (10:00)

Zasad uzrokuje male potrese

Što će umjetna inteligencija učiniti na burzama

Jednog ponedjeljka u svibnju ove godine na američkim burzama su odjednom vrijednosti dionica pale. To se poklopilo s viješću i fotografijom objavljenom preko društvene mreže kako se zbila velika eksplozija u blizini Pentagona. Pad vrijednosti u ovom slučaju ne izgleda velik – indeks 500 tvrtki kojeg vodi Standard & Poor’s (SPX) je pao za 0,3%, ali obzirom na ukupni volumen tih vrijednosnica je to bilo oko 500 milijardi dolara koje su u jednom trenutku promijenile vlasnika. Radilo se o lažnoj vijesti, a fotka je montirana pomoću umjetne inteligencije. Volumen ovog nedavnog „potresa“ na američkim burzama svjedoči kako zapravo ima razmjerno malo takvih visokofrekventnih pomaka na burzama gdje onda računala odlučuju o kupnji ili prodaji. Najveći dio novca i investicijskih fondova leži u niskofrekventnoj trgovini vrijednosnica. DW

29.12.2022. (16:19)

Europske burze ove godine pale u prosjeku 12 posto

21.09.2021. (23:00)

Opet nekretnine, iako nije ni klasični 'bubble' u pitanju kakav je bio zadnji put...

Pad kineskog giganta nekretnina Evergrandea može izazvati novu globalnu krizu

Velika kineska nekretninska kompanija Evergrande nakupila je dugove od 300 milijardi dolara, a sad se zbog obveze podmirivanja prema bankama, dobavljačima i vlasnicima obveznica, bori za svoj opstanak. Tvrtka će morati prikupiti dodatni novac kako bi na vrijeme podmirila dugove, a ukoliko se to ne dogodi, mogla bi ostaviti snažan trag na kinesku ekonomiju, ali i svjetsku. Već je u ponedjeljak zabilježen globalan pad dionica jer je kriza Evergrandea potresla burze u Aziji, Europi i SAD-u, prenosi Financial Times. Trenutno se zbog toga događaju i snažne oscilacije u cijeni Evergrandeovih dionica, koja je na hongkonškoj burzi pala više od sedam posto, ali se naknadno oporavila. Od početka godine oslabila je za više od 85 posto. Lider

29.11.2020. (21:30)

Postotak dobrih vijesti

Svjetske burze rekordno zahvaljujući Bidenu i cjepivu

Indeks Dow Jones probio se iznad 30.000 bodova, po prvi put u povijesti, zahvaljuje se potvrdi američke Uprave za opće poslove da izabrani predsjednik Joe Biden može službeno započeti proces preuzimanja vlasti, kao i potvrdama da o uspjšnom testiranju cjepiva za koronu. Seattle Times smatra da ova granica nije razlog za slavlje jer je riječ o numeričkom pragu, a ne nekakvom dosegnutom cilju.