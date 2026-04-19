Vama lošije, njima isplativije
Cheapflacija: Novi naziv za stari recept trgovačke obmane
Hrvatsku je pogodio fenomen cheapflacije – prakse kojom proizvođači, usred inflacije, zadržavaju ili dižu cijene dok istovremeno srozavaju kvalitetu sastojaka. Dok šrinkflacija smanjuje gramažu, cheapflacija zamjenjuje maslac jeftinim uljem ili divljač u čobancu začinima. Stručnjaci upozoravaju da ovaj trend najteže pogađa najsiromašnije, jer cijene jeftinijih artikala rastu brže od premium proizvoda. Uz “iluziju eura”, gdje nam se dvoznamenkasti iznosi u kunama čine malima u eurima, potrošači dobivaju savršen koktel lošije robe za više novca, bez stvarnog izbora na tržištu. N1