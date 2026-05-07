Šupa kao vila
Cijene nekretnina divljaju zbog gradnje višestambenih zgrada, a mikrolokacija i uvjeti određuju golema odstupanja
Tržište nekretnina u Zagrebu postalo je nepredvidivo, što najbolje ilustrira rasprava o zemljištu od 690 m² na Trešnjevci. Dok bi laik ponudio do 200.000 eura, realnost investicijskog potencijala podiže letvicu na pola milijuna eura i više. Ključ cijene nije u “travi”, već u dozvoljenoj izgrađenosti višestambenih zgrada; primjerice, slična parcela u blizini oglašena je za nevjerojatnih 1,2 milijuna eura. Stručnjaci savjetuju oprezan pristup vlasniku bez istrčavanja s brojkama, jer na traženim mikrolokacijama investitori već odavno kucaju na vrata, pretvarajući stare potleušice u zlatne rudnike. Jutarnji