: Kad san o vlastitom stanu postane matematička formula

Euronews je analizirao najnovije podatke iz Globalnog vodiča za nekretnine, ažuriranog u prvom tromjesečju 2024. godine, kako bi otkrio koji europski gradovi i zemlje nude najbolje, a koji najlošije prinose od najma nekretnina. Latvija, Irska i Italija su na vrhu popisa zemalja s vrlo visokim prosječnim prinosima od najma. Latvija se s prinosom od najma od 8,06 posto svrstala na sam vrh u Europi.

Latvija – 8,06 posto Irska – 7,85 posto Italija – 7,38 posto Rumunjska – 6,63 posto Litva – 6,44 posto Turska – 6,36 posto Velika Britanija – 6,21 posto Španjolska – 6,17 posto Sjeverna Makedonija – 6 posto Crna Gora – 5,95 posto

Luksemburg, koji nudi najniži prinos od 2,67 posto, najmanje je atraktivan investitorima. Ondje dvosobni stan ima prosječnu cijenu od 1,2 milijuna eura. (N1)