Glupavi milijarder

Ne sumnjam da ćemo, prođe li sve dobro u Europi, dovoljno kontrole postići u rujnu, ali ćemo smrtnost smanjiti već u ožujku i travnju. A poslije ćemo imati manja izbijanja jer se još neće svi cijepiti. Morat ćemo naučiti živjeti s tom situacijom. Dolazit će s vremena na vrijeme do jake zaraze, zbog necijepljenosti ili imunosupresije, s tim ćemo morati živjeti, ali vratit ćemo se u naš normalan život najkasnije do ljeta, to je ono što ja vjerujem – rekao je Ugur Sahin, tvorac prvog cjepiva protiv korone i suosnivač biotehnološke tvrtke BioNTech.