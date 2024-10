S jedne strane, album je ispoliran do krajnjih granica i nimalo mu ne nedostaje tipičnog pop fluffa kojeg je Coldplay štancao proteklo desetljeće. Zanimljivo izdanje na kojem se može naći sve i svašta, od eksperimentalnosti do najbezidejnije prosječnosti. Ipak, sama činjenica da je Coldplay pokušao nešto novo i izveo to relativno dobro stavlja album iznad većine materijala koji su izdali od Mylo Xylota. Muzika