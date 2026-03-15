Sve je počelo igrom
Einsteinove kocke: Temelji na kojima je izgrađen genij
Prije nego što je redefinirao svemir, Albert Einstein je gradio svjetove pomoću Anchor kamenih kocki. Ovaj njemački set iz 19. stoljeća, izrađen od kvarcnog pijeska i kisika, bio je preteča Legića i poticao je strogu geometrijsku logiku. Njegova sestra Maja prisjećala se kako je mali Albert satima podizao složene strukture, razvijajući prostornu inteligenciju koja će kasnije roditi njegove čuvene vizualne misaone eksperimente. Danas se ti očuvani komadići povijesti nalaze u privatnoj zbirci u New Yorku kao podsjetnik da svaka velika teorija počinje jednostavnom igrom na podu dnevne sobe. Smithsonian