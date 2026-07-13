Kad „pridrži mi pivo“ postane objašnjenje za statistiku
Crni lipanj u Njemačkoj: Na kupalištima utopljeno 99 osoba, velika većina su muškarci
Čak preko 90 posto žrtava čine muškarci i dječaci. Broj stradalih u lipnju rekordan je još od ljeta 2003. godine, a potaknut je toplinskim valom. Stručnjaci objašnjavaju da su muški kupači znatno skloniji preuzimanju rizika, precjenjivanju vlastitih sposobnosti, konzumaciji alkohola i kupanju na divljim, nenadziranim lokacijama pod utjecajem grupne dinamike. Ovaj crni trend dio je šire statistike prema kojoj muškarci općenito znatno češće stradavaju u nesrećama i nasilnim smrtima. DW