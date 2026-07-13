Kad „pridrži mi pivo“ postane objašnjenje za statistiku

Analiza vode na jezeru Jarunu pokazala je da se ne preporučuje kupanje na tri lokacije. Uzorci vode uzeti su 156 puta na 16 lokacija u periodu od ožujka do rujna 2017., a uzorkovanje je obavljeno i ove godine te je zaključak da se dolaskom ljeta očekuje cvjetanje, odnosno povećanja broja algi i dodatno smanjenje kvalitete vode. Kupati se, ako baš želite, možete na otoku Veslača i otoku Trešnjevka, ali i na svim plažama jezera Bundek, za koji je analiza pokazala da mu je voda bitno čišća, ali u prosjeku i dva stupnja hladnija. T-Portal