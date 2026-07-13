Crni lipanj u Njemačkoj: Na kupalištima utopljeno 99 osoba, velika većina su muškarci - Monitor.hr
Danas (18:00)

Kad „pridrži mi pivo“ postane objašnjenje za statistiku

Crni lipanj u Njemačkoj: Na kupalištima utopljeno 99 osoba, velika većina su muškarci

Čak preko 90 posto žrtava čine muškarci i dječaci. Broj stradalih u lipnju rekordan je još od ljeta 2003. godine, a potaknut je toplinskim valom. Stručnjaci objašnjavaju da su muški kupači znatno skloniji preuzimanju rizika, precjenjivanju vlastitih sposobnosti, konzumaciji alkohola i kupanju na divljim, nenadziranim lokacijama pod utjecajem grupne dinamike. Ovaj crni trend dio je šire statistike prema kojoj muškarci općenito znatno češće stradavaju u nesrećama i nasilnim smrtima. DW


Slične vijesti

05.07. (15:00)

A more nije na dohvat ruke

Popis nekih od najboljih kontinentalnih kupališta za bijeg od vrućina i gradske vreve

Ako vam je dosta kuhanja na autocesti i borbe za kvadrat plaže, Pun kufer donosi popis sjajnih riječnih i jezerskih alternativa za ljetno osvježenje:

  • Otok ljubavi na Mrežnici (Belavići) – zeleni riječni otočić s prirodnim jacuzzijima, idealan za kampiranje i obiteljski piknik.
  • Foginovo kupalište na Korani (Karlovac) – kultna gradska plaža s besplatnim sadržajima, skakaonicom i toplom vodom.
  • Jezero Sabljaci (Ogulin) – “ogulinsko more” savršeno za SUP, ribolov, šetnju i gastro užitke Gorskog kotara.
  • Muškovci na Zrmanji – tirkizna, hladna oaza ispod slapova, idealna za uštipke i brzinsko, šokantno osvježenje.
21.06. (16:42)

Kamo pobjeći od vrućina? Top mjesta za kupanje na rijekama i jezerima blizu Zagreba

20.06. (21:00)

Vamos a la playa

Hrvatski pad na eko-ljestvici zapravo je birokratska greška, a ne prljavo more

Hrvatska je u izvješću Europske agencije za okoliš (EEA) za sezonu 2025. pala na 12. mjesto po čistoći plaža, jer je udio izvrsnih kupališta pao na 86.2%. Međutim, stručnjaci objašnjavaju da je ovaj drastičan pad prvenstveno rezultat statističke metodologije, a ne stvarnog onečišćenja. Čak 113 novih ili neredovito uzorkovanih plaža ostalo je neklasificirano, ali su svejedno ušle u ukupan zbroj i pokvarile postotak. Kada bi se u obzir uzela samo redovito praćena kupališta, Hrvatska bi s 96.8% izvrsnih lokacija i dalje bila u samom europskom vrhu. Nenad Jarić Dauenhauer za index.

01.07.2024. (22:19)

Deset mjesta u svijetu na kojima se kupanje nikako ne preporučuje

16.06.2024. (15:00)

Malo Wim Hof metode nije na odmet

Ljekovite moći mora: 6 razloga zašto je kupanje u hladnoj vodi dobro za vas

Kupanje u hladnoj vodi može značajno poboljšati cirkulaciju krvi. Kada uronimo u hladnu vodu, tijelo automatski reagira stezanjem krvnih žila, što smanjuje protok krvi do površine kože i pomaže u očuvanju topline. Jača imunitet – hladna voda potiče tijelo na proizvodnju bijelih krvnih stanica, koje igraju ključnu ulogu u borbi protiv infekcija i bolesti. Povećava razinu energije, može pomoći u smanjenju stresa i povećati otpornost na hladnoću, kao i poboljšati kvalitetu sna. Green

20.02.2024. (00:00)

Brrrrrrr!

Video: Zimsko kupanje kao nacionalni sport u Latviji

Na sjeveru Europe su ljudi naviknuti na hladnoću i ne boje je se – naprotiv. Kupanje u zamrznutim jezerima je u Latviji rasprostranjen zimski sport. Latvijci s veseljem ulaze u ledenu vodu i uvjereni su da zimsko kupanje jača tijelo i duh. (DW)

 

07.08.2023. (22:00)

Vamos a la playa

Deset mjesta u svijetu na kojima se kupanje nikako ne preporučuje

Iako su izgledom čarobna, tako kriju i brojne opasnosti pa ih je bolje izbjegavati. Iako većina nas neće imati prilike otići na ove destinacije, zanimljivo je nešto doznati o njima. Tim više, privlačnije nam postaju destinacije u Lijepoj Našoj. Green:

  • Vruće jezero u Dominikanskoj Republici: Ispod površine vode se krije vulkanska magma. Voda jednostavno ključa
  • Jakovljev zdenac u Teksasu: Ispod vode nalazi se uska špilja duboka desetak metara
  • Samaesanska rupa na Tajlandu: dubine je oko 85 metara, a prisutni su i jaki strujni tokovi
  • Viktorijsko jezero u Africi: jedno od najvećih jezera u Africi s pojedinim dijelovima gdje se nije dobro naći u vrijeme ekstremnih vremenskih uvjeta. Godišnje broje oko 5 tisuća smrti
  • Gansbaai, Južna Afrika: područje u kojoj obitavaju morski psi
  • Plava laguna u Velikoj Britaniji: ima visok pH koji može ljudskoj koži nanijeti opasne opekline
  • Australija, Queensland: stanište otrovnih meduza
  • Jezero na krateru, Kivu, Ruanda: vulkanska erupcija prije 400 godina stvorila krater u kojem se tijekom stoljeća gomilala ogromna količina CO2
  • Plavo jezero u Rusiji: zapravo je puno vodik sulfida pa plivanje tamo i nije najugodnije
  • Plaža mrtvih u Meksiku: Playa Zipolite u Tihom Oceanu s jakim strujama. Svake godine pogine oko 50 plivača. Također, jedina javna nudistička plaža u Meksiku
25.04.2018. (17:17)

Tko se boji vode u Zagrebu još?

Najveće plaže na Jarunu nisu za kupanje

Analiza vode na jezeru Jarunu pokazala je da se ne preporučuje kupanje na tri lokacije. Uzorci vode uzeti su 156 puta na 16 lokacija u periodu od ožujka do rujna 2017., a uzorkovanje je obavljeno i ove godine te je zaključak da se dolaskom ljeta očekuje cvjetanje, odnosno povećanja broja algi i dodatno smanjenje kvalitete vode. Kupati se, ako baš želite, možete na otoku Veslača i otoku Trešnjevka, ali i na svim plažama jezera Bundek, za koji je analiza pokazala da mu je voda bitno čišća, ali u prosjeku i dva stupnja hladnija. T-Portal

23.06.2017. (13:56)

Video: Svi vole brćkanje – djeca, odrasli, čimpanze… [zubo]