Nemojte još spremati kapute, zima uzvraća udarac
Crveni alarm: Nagli povratak zime i snježni kaos u Hrvatskoj
Hrvatsku očekuje drastičan pad temperature (do 15 °C) i povratak zimskih uvjeta. DHMZ je izdao crveno upozorenje za Liku, Gorski kotar, Istru i Kvarner zbog olujnog vjetra, obilne kiše i snijega koji bi u gorju mogao dosegnuti i metar visine. Civilna zaštita i HAK pozivaju na maksimalan oprez, obveznu zimsku opremu i odgodu putovanja. Očekuju se prekidi prometa i opskrbe energijom, dok će u unutrašnjosti puhati neuobičajeno jak sjeverac. Smirivanje i lagani porast temperatura predviđaju se tek krajem vikenda, uz rizik od slabog mraza u gorju. Index, HRT