Nekome pahulje, nekome lopata
Rekord napadalog snijega kod nas iznosi 322 cm, izmjereno još 2013. na Zavižanu
Najveća ikad izmjerena visina snijega u Hrvatskoj iznosila je 322 cm, a zabilježena je 21. ožujka 2013. na Zavižanu. Veljača je mjesec s najviše snježnih rekorda, a većina ekstremnih vrijednosti zabilježena je u posljednjem desetljeću, uz iznimku 1929. godine. Te je godine u Gospiću izmjereno 285 cm snijega. Zagreb je svoj rekord doživio 2013. sa 68 cm, dok je Split godinu ranije paralizirala rijetka snježna mećava. Pun kufer