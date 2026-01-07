Nekome pahulje, nekome lopata

Po Zagrebu, ali i u drugim dijelovima Hrvatske primijeti se i da nisu očišćeni mnogi prilazi ispred kuća i zgrada. Za to su, ‘pak, zaduženi vlasnici obiteljskih kuća, suvlasnici stambenih zgrada, vlasnici i korisnici poslovnih prostora, te upravitelji zgrada. Ako nije očišćeno, kazne za to piše komunalno redarstvo, a one mogu iznositi do 300 do 1000 eura i više. Ako netko od prolaznika strada ispred nečije kuće ili zgrade, odgovornost snose vlasnici ili suvlasnici te nekretnine. Zagrepčani su se zato organizirali. Večernji

Snijeg je padao diljem Hrvatske, a u međuvremenu je došlo do smirivanja. Jutros u 5 sati slabi snijeg padao je samo u Osijeku i Gospiću. Zatvorene Jadranska i Lička magistrala. Obilan snijeg u Zagrebu stvara prometne probleme, prekida ZET linije, zatvara Sljeme i aktivira zimsku službu, uz niske temperature i upozorenja vozačima. Snijeg bi mjestimice mogao padati i danas. Index