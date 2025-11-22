Za sjest uz vatru i gledati kroz prozor

Prema prognozama za zimu 2024./2025., Europa će doživjeti ispodprosječne snježne padaline, što je rezultat slabe La Niñe koja utječe na globalne vremenske uvjete. Stručnjak Andrej Flis analizirao je dva glavna modela, ECMWF i UKMO, koji predviđaju manje snijega širom kontinenta, osim u Skandinaviji, Alpama i sjevernom Balkanu, uključujući Hrvatsku, gdje se očekuju nešto veće količine. Najmanje snijega očekuje se u prosincu i siječnju, dok bi u kasnijem dijelu zime snježne padaline mogle porasti na jugoistoku Europe. Večernji