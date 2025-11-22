Za sjest uz vatru i gledati kroz prozor

Službena definicija kaže da su snijeg maleni bijeli ledeni kristali koji nastaju direktno iz vodene pare u zraku na temperaturama manjim od 0 Celzijevih stupnjeva. Snijeg nastaje u oblacima i spušta se na tlo u obliku snježnih pahulja. Iako je na molekularnoj razini snijeg veoma sličan ledu, manje je gustoće i sadržava više džepova zraka, pa se često smatra poroznim. Svježi, praškasti snijeg ima manju gustoću od starijeg – kompaktnog snijega, a manja gustoća znači da je takav snijeg bolji izolator i zato se životinje često, u potrazi za toplinom, zakopavaju u snijeg. I biljkama je snijeg neophodan tijekom zimskih mjeseci jer pruža izolaciju za korijen biljke od velikih fluktuacija u vanjskoj temperaturi, a i kad se počne topiti pruža neophodnu vlagu biljkama. Maksimalna visina snježnog pokrivača u Hrvatskoj zabilježena je 2013. godine na Zavižanu – impresivnih 322 centimetra. Najveća pahulja zabilježena je blizu mjesta Missoula u Montani davne 1887. godine. Prema zapisu bila je promjera 38 centimetara i debela čak 20. (Zimo)