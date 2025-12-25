Mali korak za čovjeka, veliki produžni kabel za čovječanstvo

Mjesec je ponovno u fokusu interesa velikih sila, kao što je bio za vrijeme misija Apollo koje su se odvijale 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća. Ipak, nekoliko bitnih razlika označava današnju bitku za Zemljin satelit – u dostizanju tog cilja Americi i njenim partnerima najveći je suparnik Kina sa svojim projektima i slanjem raketa bez posade. Kad bi se morao kladiti tko će prvi spustiti ljudsku posadu na Mjesec, Radonić kaže da bi žeton stavio na SAD i njegov program Artemis, ali s velikom neizvjesnošću, jer bi i Kinezi mogli prije Amerikanaca prošetati površinom najbližeg nebeskog tijela.

Radonić ne vjeruje da će se za obitavanje ljudi na Mjesecu iskorištavati tamošnji sustavi spilja jer to iziskuje dodatne napore. Vjerojatnije je da će nastambe biti izgrađene od ljudskog materijala, a potom će ih prekrivati materijalom s Mjesečeve površine, koji će služiti kao štit od meteorita. Svemir, pa tako i Mjesec, svojevrsni je Divlji zapad jer ne postoje zakoni koji bi regulirali ponašanje ljudi u tim prostranstvima. Dogovoreno je jedino da nitko ne može prisvojiti neki dio Mjeseca, ali eventualna eksploatacija njegovih resursa i dalje je nedorečena.