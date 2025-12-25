Mali korak za čovjeka, veliki produžni kabel za čovječanstvo
Rusija planira nuklearnu elektranu na Mjesecu za svoj lunarni program
Nuklearna elektrana na Mjesecu energijom bi opskrbila svoj lunarni svemirski program i rusko-kinesku istraživačku stanicu. Projekt uključuje napajanje rovera, opservatorija i infrastrukture stalne znanstvene stanice, prelazak s jednokratnih na dugoročne misije i suradnju s tvrtkama poput Lavočkin Association te institucijama Rosatom i Kurčatovljev institut. Ruski svemirski program, koji je nakon Gagarina bio svjetski lider, posljednjih desetljeća zaostaje za SAD-om i Kinom, a Luna-25 nije uspjela sletjeti 2023. godine. Plan uključuje i istraživanja Venere kao dio dugoročnih ambicija. HRT