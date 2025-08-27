Crveni tepih pod opsadom geopolitike... (a meni dovoljna sama pojava Herzoga)
Danas počinje Venecijanski filmski festival, u fokusu politika i dokumentarci
Venecijanski filmski festival 2025. otvara se s miksom holivudske glamura i politički nabijenih tema. Julia Roberts debitira s Guadagninovim trilerom inspiriranim #MeToo pokretom, dok George Clooney, Cate Blanchett i Adam Driver donose nova ostvarenja Baumbacha i Jarmuscha. Werner Herzog prima nagradu za životno djelo i predstavlja dokumentarac Ghost Elephants, a program obilježavaju i filmovi o Gazi, Putinu te globalnim sukobima. Netflix se vraća s Kathryn Bigelow i Del Torom, dok Paolo Sorrentino i Julian Schnabel ciljaju Oscare. Festival spaja crveni tepih i politički angažirane priče. DW