Danas (08:00)

Herzog: univerzum u jednom kadru

Werner Herzog primio Zlatnog lava za životno djelo na otvaranju Venecijanskog filmskog festivala

Ovo je 82. izdanje venecijanskog filmskog festivala koji se održava od 27. kolovoza do 6. rujna. Nagradu je 82-godišnjem Herzogu predao kultni holivudski redatelj Francis Ford Coppola. Direktor festivala Alberto Barbera opisao je Herzoga kao velikog inovatora nove njemačke kinematografije, nabrajajući njegove filmove “Znakovi života”, “Nosferatu vampir”, “Aguirre, Božji gnjev, “Woyzeck”, “Fitzcarraldo”, “Zločesti poručnik: Pristanište New Orleans” i “Grizzly Man”. Herzog, koji je po majci hrvatskih korijena, zahvalio je organizatorima zbog iskazane časti. tportal… izgleda da je ouči Venecije otvorio službeni Instagram profil i odmah skupio preko 200 tisuća pratitelja.


