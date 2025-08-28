Herzog: univerzum u jednom kadru

Druga strana vjetra (The Other Side of the Wind) nastao je pod pokroviteljstvom Netflixa montažom 100 sati sirovog materijala koji je Welles ostavio nedovršenim. Rezultirajuće djelo je briljantno, kaotično i razdražujuće baš kao što se to moglo i očekivati – kaže Guardianov kritičar Peter Bradshaw. Glavni glumac je John Huston, a pojavljuju se Peter Bogdanovich, Dennis Hopper… Trailer je u članku.

O Wellesovom filmu piše i Daniel Rafaelić u tekstu “Film koji će obilježiti ovu i iduće godine” za Jutarnji.