Oče, majko, brate, sestro... pripao nam Lav!

Venecijanski festival iznenadio je odlukom: Zlatni lav pripao je Jarmuschevu intimnom filmu ‘Otac majka sestra brat‘, dok je politički najsnažniji film festivala, potresna rekonstrukcija smrti palestinske djevojčice čiji su posljednji pozivi u pomoć ostali bez odgovora, osvojio Srebrnog lava. Može li tišina obiteljskih priča doista nadjačati politički krik koji je na festivalu odjekivao kao moralni imperativ? Jarmusch je, vjeran svom prepoznatljivom senzibilitetu, snimio film koji se ne oslanja na spektakl, nego na detalje svakodnevice: tri poglavlja, tri grada – New Jersey, Dublin i Pariz – i nekoliko lica koja izranjaju iz tišine. Cate Blanchett, Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling, Vicky Krieps i Indya Moore nose priču o krhkom tkivu koje spaja roditelje i odraslu djecu. Guardianov kritičar Peter Bradshaw nazvao ga je “filmom za uživanje”, a sam Jarmusch je na dodjeli nagrade priznao da ga iznenađuje takvo priznanje. tportal