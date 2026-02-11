Danyang–Kunshan: 164,8 kilometara inženjerske učinkovitosti - Monitor.hr
Od Zagreba do Rijeke. Ali u komadu

Danyang–Kunshan: 164,8 kilometara inženjerske učinkovitosti

Najduži most na svijetu i dio brze pruge nalazi se u Kini, na relaciji Peking–Šangaj. Izgrađen između 2006. i 2010., otvoren je 2011. godine, a omogućuje vlakovima brzine do 350 km/h. Zahvaljujući standardiziranim montažnim elementima, projekt je dovršen u četiri godine uz više od 10.000 radnika. Most zauzima znatno manje zemljišta od klasične pruge, otporniji je na poplave i sigurniji jer ima manje križanja. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 8,5 milijardi dolara. Revija HAK


