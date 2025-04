Oni se kuže u mostove

Most nad velikim kanjonom Huajiang trenutačno je pri kraju izgradnje u provinciji Guizhou, na jugozapadu Kine. Most će biti 625 metara iznad razine rijeke, što je 289 metara više od dosadašnjeg rekordera, vijadukta Millau u Francuskoj. Radi se o visećem čeličnom mostu s rešetkastim sklopom, ukupne dužine 2890 metara. Izgradnja je službeno započela 18. siječnja 2022., a očekuje se da će biti završena 30. lipnja 2025. Čelične rešetke mosta ukupno teže oko 22.000 tona, što odgovara težini triju Eiffelovih tornjeva. Index

China's Huajiang Grand Canyon Bridge is set to open this year, becoming the world's tallest bridge at 2050 feet high.

Recent footage of the bridge has been released, showing crews putting on the finishing touches.

