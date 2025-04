Frida, c'était ma petite reine à moi

Ne postoji roker koji je toliko dugo opstao, a da stalno odaje dojam da je potpuno nedorasli autsajder i to autsajder i u samom rocku, poput nekog hrvatskog Jaggera koji je sa svojih 16 upao u „kazanče s tripovima“ i od tog trenutka postao potpuno disfunkcionalan da se razvije u nekog pravog ‘hrvatskog Jaggera’. A opet, to mu je nekako pošlo za rukom jer je od svih svojih hendikepa stvorio auru vrlina, iako nikad nije prestao biti čovjek iz naroda, za narod. Nikad on nije zajahao na ego tripu koji bi ga učinio manje simpatičnim ili odbojnim i uvijek je spreman izvaliti neku glupost i time ispasti infantilan. Ako se netko svjesno ili nesvjesno trudio uletjeti svim srcem u blamažu, to je bio Davor Gobac. Ravno do dna… Forum