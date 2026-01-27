Druga šansa, uz sitna slova

Sandro Silajdžić došao je u SAD kao petogodišnji izbjeglica iz BiH i ondje proveo gotovo cijeli život. Zbog uvjetne kazne iz mladosti, nakon povratka Donalda Trumpa na vlast 2025., uhitila ga je ICE – specijalna policija za migrante, osam i pol mjeseci proveo je u imigracijskom pritvoru i na kraju deportiran u Hrvatsku, zemlju koju jedva poznaje. U Zagrebu nema adresu, posao ni dokumente osim putovnice te zapinje u birokratskom “kvaka 22” sustavu. Traži posao, smještaj i osnovnu administrativnu pomoć. Milena Zajović za Večernji