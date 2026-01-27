Druga šansa, uz sitna slova

Deportacija zbog stare presude: zašto je Sandro Vuković izgubio pravo boravka u SAD-u - Monitor.hr
Deportacija zbog stare presude: zašto je Sandro Vuković izgubio pravo boravka u SAD-u

Sandro Vuković (ili Silajdžić), deportiran iz SAD-a nakon osam mjeseci pritvora, tvrdi da je jedini razlog deportacije presuda iz 2007. za posjedovanje marihuane, koja je prema američkom imigracijskom pravu ostala zapreka unatoč kasnijem brisanju iz evidencije. Ostale optužbe, uključujući oružje i pokušaj pljačke, navodi da su obrisane nakon rehabilitacije. Iako je kaznu odavno odslužio, imigracijski sud je zaključio da je sama činjenica postojanja osude dovoljna za deportaciju. Vuković krivi odvjetnika i ističe nerazumijevanje javnosti i institucija u Hrvatskoj. Index


Deportirali ga iz SAD-a iako je tamo većinu života: Sandro u administrativnom limbu u Zagrebu

Sandro Silajdžić došao je u SAD kao petogodišnji izbjeglica iz BiH i ondje proveo gotovo cijeli život. Zbog uvjetne kazne iz mladosti, nakon povratka Donalda Trumpa na vlast 2025., uhitila ga je ICE – specijalna policija za migrante, osam i pol mjeseci proveo je u imigracijskom pritvoru i na kraju deportiran u Hrvatsku, zemlju koju jedva poznaje. U Zagrebu nema adresu, posao ni dokumente osim putovnice te zapinje u birokratskom “kvaka 22” sustavu. Traži posao, smještaj i osnovnu administrativnu pomoć. Milena Zajović za Večernji