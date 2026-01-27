Druga šansa, uz sitna slova
Deportacija zbog stare presude: zašto je Sandro Vuković izgubio pravo boravka u SAD-u
Sandro Vuković (ili Silajdžić), deportiran iz SAD-a nakon osam mjeseci pritvora, tvrdi da je jedini razlog deportacije presuda iz 2007. za posjedovanje marihuane, koja je prema američkom imigracijskom pravu ostala zapreka unatoč kasnijem brisanju iz evidencije. Ostale optužbe, uključujući oružje i pokušaj pljačke, navodi da su obrisane nakon rehabilitacije. Iako je kaznu odavno odslužio, imigracijski sud je zaključio da je sama činjenica postojanja osude dovoljna za deportaciju. Vuković krivi odvjetnika i ističe nerazumijevanje javnosti i institucija u Hrvatskoj. Index