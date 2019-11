Mahanje crvenom krpom dok ne poplavi

Ponovimo za pravne laike i histeričnu rulju s vilama i bakljama: sudac je procijenio da petorica mladića, koji su prema kaznenoj prijavi osam puta grupno silovali petnaestogodišnju sumještanku, neće to napraviti i deveti put. Zašto to neće napraviti? Zato što imaju zabranu prilaska? Pa i onda kad su je prvi put odlučili silovati, i kad su to napravili i treći i osmi put, bili su pod jasnom zakonskom zabranom silovanja djevojčica, ponešto ipak kažnjivijom od približavanja – piše Boris Dežulović za Novosti i uočava da su silovatelji iz okolice Zadra pušteni baš na Međunarodni dan djevojčica koji se obilježava 11. listopada.