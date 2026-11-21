Odmah da kažem, meni je ta ideja briljantna.
Simboličan datum
Dežulović: Kratka istorija Petog oktobra
Sve u Srbiji, kad čovek bolje razmisli, zapravo je i počelo tog 5. oktobra. Pritom uopšte nisam mislio na onaj Peti oktobar. Srpska istorija pamti, naime, mnogo petih oktobara: na taj dan 1908. godine, recimo, Austrougarska je aneksijom Bosne i Hercegovine stigla Srbiji na Drinu, istog je dana 1912. Srbija sa Bugarskom i Crnom Gorom predala Turskoj ultimativnu notu kojom je objavljen Prvi balkanski rat, a 5. oktobra 1915. opštim je artiljerijskim napadom počela ofanziva Centralnih sila na Srbiju. Osamdeset godina kasnije, na primer, 5. oktobra 1995. postignut je istorijski sporazum o prekidu vatre u Bosni i Hercegovini, koji će dovesti do mirovnih pregovora u Dejtonu. Da je Srbija, uostalom, malo srećnija zemlja, ne bi njoj peti oktobar bio istorijski zato što je na taj dan 1991. od srpske ruke u Dubrovniku poginuo dubrovački pesnik Milan Milišić, nego zato što se na taj dan 1940. rodila velika Milena Dravić. Boris Dežulović za Novosti