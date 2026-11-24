Konačno – među nama – borbeno i radno sposobnom MMA mamlazu od dvadeset pet godina bilo je već i krajnje vrijeme za “odvojenost od obitelji”. Pitate li mene, to bi tek bila pozitivna posljedica.
Zločin i nagrada
Dežulović: Smisao kazne Montyja Pythona
Osoba koja prekrši neki od tri stotine članaka i paragrafa Kaznenog zakona Republike Hrvatske ne kažnjava se zatvorom zato da bi u ćeliji s obitelji slavila Božić, a s prijateljima u zatvorskoj TV-sali uz roštilj i pivo gledala Dinamo-Slaven Belupo, niti da bi u samici u miru zarađivala pare vodeći vulkanizersku radnju, već upravo i samo zato da bi bila a) odvojena od društva, dakle i obitelji i prijatelja, te b) ostala bez prava i privilegija, dakle i mogućnosti privređivanja. Zatvorska je kazna, naime – sama riječ kaže – kazna. A po svojoj pravnoj definiciji kazna i nije ništa drugo doli “negativna posljedica”, ona “pogibeljnost činjenja kaznenog djela” iz Članka 41 KZ. Najzad, govorimo o Kaznenom zakonu i kaznenom djelu: zakon i djelo tako se zovu jer su – tako je – kazneni.
Upravo tu stvar, eto – izolaciju od obitelji i društva – stari su Grci imali na jurističkoj pameti kad su prije gotovo tri hiljade godina negativne posljedice surovog fizičkog kažnjavanja zamijenili desmoterionom, “sobom s lancima”. Kako je to u svom kapitalnom djelu “Nadzirati i kažnjavati: rađanje zatvora” napisao drugi jedan veliki filozof, Michel Foucault, lišavanjem slobode “nestalo je tijelo kao glavna meta kaznene represije”, a “kažnjavanje se od umijeća izazivanja nepodnošljivih osjeta pretvorilo u ekonomiju oduzetih prava”. Boris Dežulović za N1