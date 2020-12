Nastavak sage o Bilima

Bio je to kraj: ni toga dana, niti ikada više do dana današnjeg Fredrikstad nije prošao u drugo kolo nekog europskog kupa. Samo jednom bit će bliže raju nego u tom čuvenom dvoboju s Hajdukom, petnaestak godina kasnije iskliznuvši iz Kupa pobjednika kupova zbog jednog jedinog gola u gostima, ali to su tada bili samo rekreativci slabašnog Bangor Cityja, simpatični “rudari” iz druge velške lige. Mitskih 4-3 protiv Ajaxa 1960. — jedina europska pobjeda Fredrikstada u sljedećih pedeset godina — i legendarne dvije utakmice protiv jakog Hajduka 1972. posljednji su tako herojski epovi malog velikog norveškog kluba, o kojima stariji navijači Aristokrata i danas pričaju na šankom stadionskog Taphousea: nekoć ponos Norveške uskoro će završiti zaboravljen negdje u hladnim pustošima druge i treće lige. Piše Boris Dežulović za Telesport