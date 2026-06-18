Nekad ti se čini da je za tu kilometaržu jeftinije avionom
Divlji taksimetri u Zagrebu: Kako legalno ostati bez stotinu eura
Zagrebački Glavni kolodvor i bolnice središta su taksista koji koriste zakonsku rupu kako bi vožnje naplaćivali po astronomskim cijenama. Prema propisima, vozači koji koriste taksimetar sami određuju cjenik, a jedini uvjet je da maksimalan iznos bude ispisan na vratima vozila. Dok legalna udruženja i aplikacije pet kilometara naplaćuju do osam eura, “samostalni” vozači za istu relaciju traže i do 85 eura, računajući na neopreznost i žurbu putnika. Ministarstvo prometa pokušava uvesti red novim TX registracijama i strožim kontrolama, no cjenovni šok na ulicama i dalje traje. Velika škrtica za Jutarnji