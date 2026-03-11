Vrag je, kao i uvijek, u detaljima

Jesu li niskobudžetni avioprijevoznici i dalje doista najjeftinija opcija? Ne nužno - Monitor.hr
Jesu li niskobudžetni avioprijevoznici i dalje doista najjeftinija opcija? Ne nužno

Usporedba cijena letova pokazuje da niskobudžetni avioprijevoznici često više nisu najjeftinija opcija. Kada se uračunaju dodatni troškovi poput prtljage, odabira sjedala i prijevoza s udaljenih aerodroma do grada, ukupna cijena može biti jednaka ili viša od karata klasičnih aviokompanija. Stručnjaci ističu da su low-cost prijevoznici nekoć revolucionirali turizam i snizili cijene putovanja, ali su se s vremenom razlike u cijenama smanjile jer su i tradicionalni prijevoznici prilagodili svoje modele naplate. Uz nove regulacije EU i dodatne troškove, cijene niskobudžetnih letova mogle bi u budućnosti još rasti. Velika škrtica Dora Koretić za Jutarnji


