Američka tvrtka Lyft pokreće pilot-projekt u kojem će sudjelovati 2.000 korisnika ove kompanije za dijeljenje vožnje, u 35 američkih gradova, kojima će platiti 550 dolara da se odreknu auta za mjesec dana. Dakle, 350 dolara će dobiti u kreditu za vožnju Lyftom, 100 dolara u kreditu za najam automobila preko tvrtke Zipcar, 105 dolara u kreditu za vožnju javnim prijevozom te još 45 dolara za korištenje javnih bicikala. Kvaka je da čovjek zaista mora posjedovati auto da bi sudjelovao, a cilj je potaknuti ljude da se zauvijek odreknu posjedovanja automobila.