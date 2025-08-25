Kome je još žao što se za godišnji ovog nije sjetio?
DIY bicikliranje na vodi
Genius
August 24, 2025
Genius
Now you can cycle on rivers, lakes, and oceans with this hydrofoil bike 😍#engineering pic.twitter.com/ez6O5qgh6U
March 3, 2024
What's your local area like to walk in?
🔎 Learn more about the future of cities: https://t.co/Oc4ZL5xNdi pic.twitter.com/5tDMbs997Y
October 24, 2020
Riding out the pandemic: How COVID-19 turned Europe into a cycle superpower https://t.co/NE4BD9UVfD #Cycling #Transport pic.twitter.com/N8NoX79WjV
October 11, 2020
A quarter of all journeys are made by bike.
📕 Read more: https://t.co/7RMAD791yk pic.twitter.com/aEf5cttwLw
November 25, 2019
Američka tvrtka Lyft pokreće pilot-projekt u kojem će sudjelovati 2.000 korisnika ove kompanije za dijeljenje vožnje, u 35 američkih gradova, kojima će platiti 550 dolara da se odreknu auta za mjesec dana. Dakle, 350 dolara će dobiti u kreditu za vožnju Lyftom, 100 dolara u kreditu za najam automobila preko tvrtke Zipcar, 105 dolara u kreditu za vožnju javnim prijevozom te još 45 dolara za korištenje javnih bicikala. Kvaka je da čovjek zaista mora posjedovati auto da bi sudjelovao, a cilj je potaknuti ljude da se zauvijek odreknu posjedovanja automobila.