DIY bicikliranje na vodi - Monitor.hr

16.10.2023. (19:49)

Aktivan odmor u novoj turističkoj destinaciji Vrata Papuka: planinarenje, bicikliranje i boravak u prirodi

12.12.2020. (11:11)

Kampanja ‘Dva kotača od zaraze su jača’ potiče korištenje bicikla za sva nužna kretanja

02.11.2018. (15:47)

Bologna dijeli nagrade stanovnicima koji gradom putuju na održivi način – biciklom, javnim prijevozom i pješke – nagrade su besplatne kave, sladoledi, ulaznice za kino

01.10.2018. (01:30)

Plaćen prijevoz

Lyft korisnicima plaća 550 dolara da se odreknu auta na mjesec dana

Američka tvrtka Lyft pokreće pilot-projekt u kojem će sudjelovati 2.000 korisnika ove kompanije za dijeljenje vožnje, u 35 američkih gradova, kojima će platiti 550 dolara da se odreknu auta za mjesec dana. Dakle, 350 dolara će dobiti u kreditu za vožnju Lyftom, 100 dolara u kreditu za najam automobila preko tvrtke Zipcar, 105 dolara u kreditu za vožnju javnim prijevozom te još 45 dolara za korištenje javnih bicikala. Kvaka je da čovjek zaista mora posjedovati auto da bi sudjelovao, a cilj je potaknuti ljude da se zauvijek odreknu posjedovanja automobila.

05.09.2017. (08:52)

Kraljevski poduhvat: Sedamnaestogodišnjak iz Siska zajedno s još dvojicom prijatelja biciklom prešao 1.305 kilometara od Siska preko Budimpešte do Beča pa nazad do Siska, vozili 15 dana