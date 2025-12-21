Brojke pričaju, a reputacija šuti
Sto najvrjednijih poduzeća u Hrvatskoj u 2025: Na vrhu HT, Pliva, INA i HEP
Hrvatsko tržište kapitala se oporavlja, a analiza Bon.hr-a otkriva 100 najvrjednijih poduzeća u zemlji. Četiri kompanije – HT, Pliva, INA i HEP – premašuju vrijednost od milijardu eura, uz veliki povratak HEP-a na vrh ljestvice. Većina sjedišta je u Zagrebu, ali iznenađuju Karlovac, Rovinj i Vukovar. Prosječne plaće u Top 100 poduzeća su 34 % iznad državnog prosjeka i snažno rastu. Ključ rasta vrijednosti je pad troška kapitala i očuvana profitabilnost. Arhiv Analitika