Korupcija van, likvidnost unutra
HEP je prošle godine ostvario odlične rezultate, čak zaradu… što mnoge čudi
Unatoč padu prihoda od milijardu eura, HEP je 2024. udvostručio dobit i otplatio dugove. Stručnjaci ističu drastično smanjene rashode, bolju organizaciju i državne intervencije kao ključne faktore. Prethodne korupcijske afere i štete nisu spriječile poduzeće da povrati likvidnost. Sindikati naglašavaju potrebu očuvanja javnog karaktera HEP-a, dok se privatizacijske ideje i dalje spominju, ali građani ih vjerojatno ne bi dopustili. DW