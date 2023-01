Kad te dočeka hladan tuš

Dolazi do naglog sužavanja krvnih žila i krv je prinuđena kolati našim tijelom većom brzinom. Time se definitivno poboljšava cirkulacija krvi u cijelom organizmu. Hladna voda utječe na poboljšanje rada svih dijelova mozga. Mišićna vlakna se naglo skraćuju što dovodi do ubrzanja cirkulacije limfe, a što zatim utječe na metaboličke procese u našem organizmu. Dolazi do aktivnog lučenja hormona u krvi, što značajno ubrzava sve metaboličke procese u organizmu. Kako počinjemo disati duboko, naš se organizam puni kisikom čime se povećava naša radna sposobnost i smanjuje osjećaj umora i pospanosti. S ubrzanjem metabolizma, jača i naš imunitet. Povećava se otpornost organizma na viruse, bakterije i druge zaraze. Biker