Doček rukometaša u Zagrebu otkazan zbog spora oko Thompsona - Monitor.hr
Danas (23:33)

Bez bine i bez pjesme

Doček rukometaša u Zagrebu otkazan zbog spora oko Thompsona

Doček hrvatske rukometne reprezentacije na Trgu bana Jelačića otkazan je jer Grad Zagreb nije pristao na nastup Marka Perkovića Thompsona, što su tražili igrači i HRS. Gradonačelnik Tomašević poručio je da Grad ne može podržati izvođača povezanog s ustaškim pokličima, dok HDZ-ovi dužnosnici optužuju zagrebačku vlast za ideološku cenzuru i “krađu proslave”. Dio oporbe podržao je odluku Grada kao obranu ustavnih vrijednosti. Više drugih gradova ponudilo je organizaciju dočeka. Index


Slične vijesti

03.02.2025. (16:30)

Fešta za srebrne!

Uživo: Doček rukometaša u Zagrebu

  • Rukometaši doputovali u Zagreb, glavni grad spreman za doček (HRT), pogledajte kako su ih dopratili Rafalei (Jutarnji)
  • Rukometaši se popeli na pozornicu. Sigurdsson navijačima: Vi ste ludi ljudi (Index)
  • Njemački mediji: „Neokrunjeni kralj Domagoj Duvnjak“ (DW)
  • Danac koji je pustio Duvnjaka da zabije svoj posljednji gol u dresu reprezentacije: Nisam našao nijedan razlog da to ne napravim (Index)
  • Zašto je Danska nezaustavljiva? Održala je niz od 37 utakmica bez poraza u službenim susretima, a njihovu dominaciju dodatno potvrđuje činjenica da na ovom SP-u imaju najboljeg strijelca i igrača te najboljeg golmana. Zbog promjene kod suđenja Danci probili su kod novog rukometa, uspostavivši igru ekstremno kratkih napada te specifičnog sustava obrane, koji im dopušta povećanje frekvencije udaraca i vlastitih prilika (Index)
  • Doček se komentira uživo i na Forumu