Bez bine i bez pjesme

Doček hrvatske rukometne reprezentacije na Trgu bana Jelačića otkazan je jer Grad Zagreb nije pristao na nastup Marka Perkovića Thompsona, što su tražili igrači i HRS. Gradonačelnik Tomašević poručio je da Grad ne može podržati izvođača povezanog s ustaškim pokličima, dok HDZ-ovi dužnosnici optužuju zagrebačku vlast za ideološku cenzuru i “krađu proslave”. Dio oporbe podržao je odluku Grada kao obranu ustavnih vrijednosti. Više drugih gradova ponudilo je organizaciju dočeka. Index