Bronca prolazi, presedan ostaje

Odluka Vlade RH da organizira doček rukometaša bez suglasnosti Grada Zagreba otvorila je pitanje poštivanja vladavine prava i diobe vlasti. Vlada se time postavila, kaže pravni stručnjak za Faktograf, iznad zakonskog okvira lokalne samouprave te pogrešno pozvala na Zakon o javnom okupljanju. Argumenti kojima se postupanje branilo – od straha od gradske samovolje do usporedbe sa Splitom 2012. – ocjenjuju se pravno neutemeljenima. Problem nije u glazbi ni simbolima, nego u poruci da se Ustav može zaobići kad je politički zgodno.