Zašto je Vladino organiziranje dočeka rukometaša problem vladavine prava - Monitor.hr
Danas (22:00)

Bronca prolazi, presedan ostaje

Zašto je Vladino organiziranje dočeka rukometaša problem vladavine prava

Odluka Vlade RH da organizira doček rukometaša bez suglasnosti Grada Zagreba otvorila je pitanje poštivanja vladavine prava i diobe vlasti. Vlada se time postavila, kaže pravni stručnjak za Faktograf, iznad zakonskog okvira lokalne samouprave te pogrešno pozvala na Zakon o javnom okupljanju. Argumenti kojima se postupanje branilo – od straha od gradske samovolje do usporedbe sa Splitom 2012. – ocjenjuju se pravno neutemeljenima. Problem nije u glazbi ni simbolima, nego u poruci da se Ustav može zaobići kad je politički zgodno.


Slične vijesti

Jučer (18:00)

Na parketu igraju, a na pozornici biraju glazbu

Krenuo doček rukometaša u Zagrebu, trg pun ljudi

  • Na Trg bana Jelačića u poslijepodnevnim satima počeo stizati sve veći broj navijača, a događaj osigurava velik broj policajaca (tportal), dolazak rukometaša očekuje se oko 18.30 sati, pri čemu će igrači pojedinačno izlaziti na pozornicu. Uslijedit će zajednički nastup Thompsona i Hrvatskih Ruža uz neslužbenu himnu rukometaša “Ako ne znaš šta je bilo”, nakon čega je predviđen i samostalni glazbeni nastup Thompsona s pet pjesama (RTL)
  • Doček se organizira bez suglasnosti Grada, policija zaustavljala komunalne redare da rade svoj posao (Jutarnji), Grad nije osigurao priključke za struju za doček, morat će ‘unplugged’? (Nacional)
  • Plenković o dozvoli za organizaciju dočeka: ‘Tomašević me nazvao, javio sam se… Državni udar? Vojska samo što nije izašla. Smiješno‘ (Jutarnji)
  • Milanović: Ovakvo postupanje Vlade RH zapravo je otimanje države (N1)
  • Gjenero: Tomašević je dobitnik u ovom sukobu, i to time što se sustavno profilira kao lider lijeve opozicije i inzistira na “svjetonazorskim pitanjima”, ali profitirat će i Thompson kao lider antiestablišment pokreta (Net)
  • Jurkas: Glazba nije njihova profesija i to je ok. Njihova profesija je sport i zbog toga im se plješće. No kad sportaši počnu inzistirati na jednom izvođaču kao uvjetu slavlja, i to izvođaču čiji je javni opus opterećen neofašističkim pokličima, simbolima i publikom koja se redovito ponaša kao da je 1941. ili deve’sprva tek jučer završila, onda to više nije stvar ‘ukusa’, nego politike. Htjeli oni to ili ne (Mixer)
Jučer (12:00)

U 18h, taman se dečki lijepo naspavaju

Vlada preuzela organizaciju dočeka rukometaša: Na Trgu će pjevati Thompson

Vlada će u suorganizaciji s Hrvatskim rukometnim savezom na Trgu bana Jelačića u 18 sati održati doček te su pozvali sve građane da se pridruže, poručio je ministar turizma Tonči Glavina. Na pitanje hoće li nastupiti Thompson, rekao je da će se ispuniti sve želje rukometaša. Dogovoreno je to na jutrošnjoj telefonskoj sjednici Vlade (Index, tportal, Jutarnji)

  • Puhovski: Politički neuki rukometaši rasprodaju medalju za desničarske ekstremiste (Index)
  • Potpredsjednik Sabora: Čestitam menadžmentu MPT-a jer su si opet dali jako puno truda da ovo pretvore u priču o sebi (N1)
  • Komentiraju na Forumu
Jučer (00:33)

Bez bine i bez pjesme

Doček rukometaša u Zagrebu otkazan zbog spora oko Thompsona

Doček hrvatske rukometne reprezentacije na Trgu bana Jelačića otkazan je jer Grad Zagreb nije pristao na nastup Marka Perkovića Thompsona, što su tražili igrači i HRS. Gradonačelnik Tomašević poručio je da Grad ne može podržati izvođača povezanog s ustaškim pokličima, dok HDZ-ovi dužnosnici optužuju zagrebačku vlast za ideološku cenzuru i “krađu proslave”. Dio oporbe podržao je odluku Grada kao obranu ustavnih vrijednosti. Više drugih gradova ponudilo je organizaciju dočeka. Index… komentari na Forumu

03.02.2025. (17:30)

Fešta za srebrne!

Uživo: Doček rukometaša u Zagrebu

  • Rukometaši doputovali u Zagreb, glavni grad spreman za doček (HRT), pogledajte kako su ih dopratili Rafalei (Jutarnji)
  • Rukometaši se popeli na pozornicu. Sigurdsson navijačima: Vi ste ludi ljudi (Index)
  • Njemački mediji: „Neokrunjeni kralj Domagoj Duvnjak“ (DW)
  • Danac koji je pustio Duvnjaka da zabije svoj posljednji gol u dresu reprezentacije: Nisam našao nijedan razlog da to ne napravim (Index)
  • Zašto je Danska nezaustavljiva? Održala je niz od 37 utakmica bez poraza u službenim susretima, a njihovu dominaciju dodatno potvrđuje činjenica da na ovom SP-u imaju najboljeg strijelca i igrača te najboljeg golmana. Zbog promjene kod suđenja Danci probili su kod novog rukometa, uspostavivši igru ekstremno kratkih napada te specifičnog sustava obrane, koji im dopušta povećanje frekvencije udaraca i vlastitih prilika (Index)
  • Doček se komentira uživo i na Forumu