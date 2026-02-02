Na parketu igraju, a na pozornici biraju glazbu
Krenuo doček rukometaša u Zagrebu, trg pun ljudi
- Na Trg bana Jelačića u poslijepodnevnim satima počeo stizati sve veći broj navijača, a događaj osigurava velik broj policajaca (tportal), dolazak rukometaša očekuje se oko 18.30 sati, pri čemu će igrači pojedinačno izlaziti na pozornicu. Uslijedit će zajednički nastup Thompsona i Hrvatskih Ruža uz neslužbenu himnu rukometaša “Ako ne znaš šta je bilo”, nakon čega je predviđen i samostalni glazbeni nastup Thompsona s pet pjesama (RTL)
- Doček se organizira bez suglasnosti Grada, policija zaustavljala komunalne redare da rade svoj posao (Jutarnji), Grad nije osigurao priključke za struju za doček, morat će ‘unplugged’? (Nacional)
- Plenković o dozvoli za organizaciju dočeka: ‘Tomašević me nazvao, javio sam se… Državni udar? Vojska samo što nije izašla. Smiješno‘ (Jutarnji)
- Milanović: Ovakvo postupanje Vlade RH zapravo je otimanje države (N1)
- Gjenero: Tomašević je dobitnik u ovom sukobu, i to time što se sustavno profilira kao lider lijeve opozicije i inzistira na “svjetonazorskim pitanjima”, ali profitirat će i Thompson kao lider antiestablišment pokreta (Net)
- Jurkas: Glazba nije njihova profesija i to je ok. Njihova profesija je sport i zbog toga im se plješće. No kad sportaši počnu inzistirati na jednom izvođaču kao uvjetu slavlja, i to izvođaču čiji je javni opus opterećen neofašističkim pokličima, simbolima i publikom koja se redovito ponaša kao da je 1941. ili deve’sprva tek jučer završila, onda to više nije stvar ‘ukusa’, nego politike. Htjeli oni to ili ne (Mixer)